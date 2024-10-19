В ФРГ предупредили о "реальной угрозе" деиндустриализации

По словам главы Объединения немецких машиностроителей, представители промышленности будут покидать Германию из-за бюрократии, высоких затрат на производство и бездействия политиков.

Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA), представляющее одну из ведущих отраслей экономики ФРГ, предупредило о возможном оттоке промышленности из Германии. Глава VDMA Бертрам Кавлат (Bertram Kawlath) дал интервью Welt am Sonntag, которое издание разместило на своем сайте в субботу, 19 октября.

"Мы еще не деиндустриализировались. Но если мы не предпримем немедленных контрмер, это произойдет. Деиндустриализация - это реальная угроза", - подчеркнул Кавлат.

"Если в Германии и дальше будет так мало инвестиций, спад ускорится", - продолжил он, добавив, что тенденция "становится заметна во все большем числе мест".

Зарегулированность, бюрократия, высокие затраты на производство и бездействие политиков

В качестве основных причин происходящего Кавлат назвал зарегулированность, бюрократию, высокие затраты на производство и бездействие политического сектора, уточнило агентство AFP.

"В последние годы и десятилетия политики тратили много времени впустую. Теперь с каждым днем становится все более очевидным, насколько сильно Германия отстала в качестве места для ведения бизнеса", - констатировал Кавлат.

Вместо улучшений происходит прямо противоположное, уверен он. Такая динамика создает плохое настроение в среде предпринимательства и приводит к падению экономики, полагает эксперт: "Нам срочно нужно выйти из этого спада. В нашей отрасли царят нетерпение и гнев, поскольку ничего не происходит".

В политическом секторе предупреждения компаний и торговых ассоциаций слышат и часто осознают, "тем не менее в итоге ничего не происходит", пояснил он. В большинстве случаев реформы проваливаются из-за межпартийных дрязг.

"Однако мы также наблюдаем огромный недостаток доверия к (рыночной. - Ред.) экономике и, как следствие, потребность в защитных" механизмах, результатом чего снова становятся "чрезмерное регулирование и бюрократия", уточнил Кавлат.

"Раньше предприниматели должны были следить за тем, чтобы разрабатывать и предлагать хорошие продукты, чтобы их компания росла и чтобы их сотрудники хорошо себя чувствовали. Сегодня им приходится заниматься странными заявками, заполнением формуляров и проверкой отчетности", - резюмировал глава VDMA.

Глава объединения немецких союзов работодателей: Пора уже действовать, а не анализировать ситуацию

Пора уже действовать, а не анализировать ситуацию и изображать внимательное выслушивание предложений бизнеса, заявил информационному телеканалу Welt TV генеральный директор Федерального объединения немецких союзов работодателей (BDA) Штеффен Кампетер (Steffen Kampeter) в феврале.

В начале октября Роберт Хабек (Robert Habeck), вице-канцлер и министр экономики, заявил, что валовой внутренний продукт ФРГ за текущий год сократился на 0,2%, а не вырос на 0,3%, как ожидалось ранее. В 2023 году ВВП Германии также снизился на 0,3%. До этого во всей послевоенной истории страны было только два года рецессии подряд - 2002-й и 2003-й.

"Немецкая экономика с 2018 года больше не демонстрирует сильного роста", - признал Хабек. По его словам, необходимы дальнейшие усилия, чтобы "Германия смогла вернуться на путь устойчивого роста". Хабек также выразил надежду, что экономика должна ощутить эффект от начатого сокращения бюрократических препятствий на пути ее развития. "Только то, что на практике воспринимается как облегчение, имеет значение", - заявил министр.