Кто в Германии зарабатывает больше 100 тысяч евро

Экономике Германии вот уже второй год подряд пророчат рецессию. Как это отражается на зарплатах?

Немецкие экономисты прогнозируют рецессию второй год подряд. Такое состояние промышленности ФРГ уже сказалось и на росте зарплат, следует из опубликованного во вторник, 8 октября, "Отчета о зарплатах в 2025 году" компании по подбору персонала Robert Half .

Во многих сферах годовая зарплата превышает 100 тысяч евро

Стагнация по части зарплат наблюдалась во многих отраслях - в том числе в финансовом секторе и сфере информационных технологий. Правда, как подчеркивают сотрудники американской компании Robert Half, во многих секторах немецкой экономики - от информационной до банковской сферы - размер годовых выплат в среднем уже давно превышает 100 тысяч евро.

В качестве примера они называют позицию главного бухгалтера в финансовом секторе: в среднем в Германии годовая зарплата такого специалиста составляет 100 тысяч евро, финансовый аналитик зарабатывает 97750 евро, старший риск-менеджер - 127500 евро в год, разработчик программного обеспечения - примерно 109500 евро. Речь идет, конечно, о высококвалифицированных сотрудниках.

И, как показывает актуальное исследование, главным стимулом для повышения зарплаты своим сотрудникам для немецких работодателей остается эффективность персонала. Почти половина респондентов, принимавших участие в этом исследовании, заявили о том, что поднимают заработную плату в качестве поощрения за достигнутые цели или ради удержания сотрудника и повышения его мотивации.

Что же касается самих сотрудников, то каждый четвертый доволен своей заработной платой. При этом каждый четвертый готов поменять место работы, если новый работодатель предложит зарплату на 20 процентов больше.

Как немецкие компании настроены на 2025 год

Robert Half, американская компания, основанная в 1948 году, уже несколько лет представлена и на немецком рынке труда. В актуальном докладе не учтены бонусы и премиальные выплаты, речь идет только о размерах зарплат. Дополнительно к анализу уровня заработанной платы аналитики компании опросили 500 менеджеров по персоналу и 1000 сотрудников из разных предприятий. Как показывают результаты этого опроса, все немецкие компании, принявшие участие, с оптимизмом смотрят в 2025 год. Они собираются трудоустраивать новых постоянных сотрудников и брать на работу людей на проектной основе. При этом большинство работодателей намерены сохранить темпы набора персонала на прежнем уровне или даже повысить их. Самый высокий спрос наблюдается на финансистов, работников систем внутреннего контроля, специалистов по работе с клиентами и в сфере IT.

Для "Отчета о зарплатах в 2025 году" были проанализированы зарплаты как начинающих, так и опытных работников. Так, например, начинающий глава отдела рисков зарабатывает в среднем 120500 евро в год. Сотрудник с большим опытом работы на той же позиции получает 138000 евро в год. Разработчик баз данных на начальном этапе получает примерно 64 тысячи евро в год, высококвалифицированный сотрудник уже на продвинутом этапе своей карьеры - более 86 тысяч.

Безусловно, есть в этом отчете и позиции из менее перспективных сфер. Так, например, на административных позициях - секретаря, офис-менеджера, помощника руководителя - зарплаты далеки от отметки в 100 тысяч евро. Для наглядности: согласно результатам исследования, секретарь на начальной стадии карьеры зарабатывает не более 35 тысяч евро в год. Позднее, с опытом, на этой позиции можно достигнуть уровня зарплаты примерно в 50 тысяч евро в год.