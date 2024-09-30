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Экономика и бизнесГермания

Правительство ФРГ не ожидает роста экономики в текущем году

Ольга Лебедева
30 сентября 2024 г.

Официальный прогноз на 2024 год министерство экономики Германии опубликует 9 октября. По данным Bloomberg, власти не рассчитывают даже на слабый рост ВВП по итогам года.

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Грузовой терминал порта Гамбурга
Грузовой терминал порта ГамбургаФото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance

Правительство Германии больше не рассчитывает на экономический рост по итогам текущего года. В лучшем случае правящая коалиция ожидает стагнацию, пишет в понедельник, 30 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Действующий на данный момент официальный прогноз правительства ФРГ предполагает рост ВВП на 0,3 процента по итогам 2024 года. Обновленная оценка Минфина будет обнародована 9 октября. Представитель министерства отказался от комментариев до официальной публикации.

Экономические институты ожидают легкого спада экономики ФРГ

Несколько дней назад ведущие экономические институты Германии заявили, что ожидают легкого спада немецкой экономики в нынешнем году. Вместо небольшого роста ВВП на уровне 0,1 процента теперь ожидается легкий спад - на 0,1 процента, указывается в так называемом совместном диагнозе состояния экономики, подготовленном берлинским институтом DIW, IWH в Галле, кильским IfW, мюнхенским ifo и эссенским RWI при участии двух австрийских институтов.

В 2023 году ВВП Германии также незначительно снизился. Прогнозировавшееся восстановление экономики в нынешнем году, таким образом, не произойдет. В 2025 году экономисты ожидают слабый рост в размере 0,8 процента.

Эта оценка экономических институтов служит основой для официального прогноза немецкого правительства, исходя из которого, в свою очередь, составляется прогноз налоговых поступлений.

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