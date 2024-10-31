Более половины немцев выступают за досрочные выборы в ФРГ

Согласно опросу Deutschlandtrend, только четверо из десяти жителей ФРГ поддерживают сохранение "светофорной" коалиции до следующих выборов в бундестаг.

Более половины жителей Германии (54%) выступают за проведение досрочных парламентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса Deutschlandtrend, опубликованные в четверг, 31 октября.

На фоне кризисной ситуации в экономике популярность правящей коалиции с участием представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых" упала до нового минимума. Положительно оценивают ее работу только 14% опрошенных, 85% - отрицательно.

Только четверо из десяти респондентов (41%) высказались за сохранение "светофорной коалиции" до очередных выборов в бундестаг в сентябре 2025 года.

За кого готовы голосовать немцы

Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, то все три правящие партии не имели бы шансов остаться у власти. За социал-демократов проголосовали бы 16%, за "зеленых" - 11%, за либералов из СвДП - 4%. Итого в сумме - 31 процент.

Между тем оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС готовы поддержать 34% избирателей (на 3 процентных пункта больше, чем месяцем ранее). Это максимальный показатель с февраля 2021 года. В то же время лишь каждый четвертый опрошенный верит, что правительство под руководством ХДС/ХСС способно лучше решать текущие проблемы.

Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (АдГ) готовы выбрать 17% опрошенных, "Союз Сары Вагенкнехт" - 6% и все остальные политические силы, включая Левую партию - 12%.