  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Более половины немцев выступают за досрочные выборы в ФРГ

Жан Рофе
31 октября 2024 г.

Согласно опросу Deutschlandtrend, только четверо из десяти жителей ФРГ поддерживают сохранение "светофорной" коалиции до следующих выборов в бундестаг.

https://p.dw.com/p/4mSh2
Голосование на выборах в бундестаг (фото из архива)
Голосование на выборах в бундестаг (фото из архива)Фото: Reuters/S. Loos

Более половины жителей Германии (54%) выступают за проведение досрочных парламентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса Deutschlandtrend, опубликованные в четверг, 31 октября.

На фоне кризисной ситуации в экономике популярность правящей коалиции с участием представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых" упала до нового минимума. Положительно оценивают ее работу только 14% опрошенных, 85% - отрицательно.

Только четверо из десяти респондентов (41%) высказались за сохранение "светофорной коалиции" до очередных выборов в бундестаг в сентябре 2025 года.

За кого готовы голосовать немцы

Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, то все три правящие партии не имели бы шансов остаться у власти. За социал-демократов проголосовали бы 16%, за "зеленых" - 11%, за либералов из СвДП - 4%. Итого в сумме - 31 процент.

Между тем оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС готовы поддержать 34% избирателей (на 3 процентных пункта больше, чем месяцем ранее). Это максимальный показатель с февраля 2021 года. В то же время лишь каждый четвертый опрошенный верит, что правительство под руководством ХДС/ХСС способно лучше решать текущие проблемы.

Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (АдГ) готовы выбрать 17% опрошенных, "Союз Сары Вагенкнехт" - 6% и все остальные политические силы, включая Левую партию - 12%.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент Германии Штайнмайер и новое правительство во главе с канцлером Шольцем, 8 декабря 2021 года

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии, впервые в истории сформированное социал-демократами, "зелеными" и либералами, было приведено к присяге 8 декабря 2021 года. Кто в его составе - в галерее DW.
Политика11 декабря 2023 г.18 фото
external

Возмущенный немецкий фермер: "Светофорное правительство - просто дерьмо"

Возмущенный немецкий фермер: "Светофорное правительство - просто дерьмо"

Немецкие фермеры протестуют против планов правительства по сокращению субсидий и льгот для сельского хозяйства. Они не довольны работой "светофорной коалиции". Все громче звучат призывы к отставке правительства.
Политика10 января 2024 г.02:21 мин.
Фридрих Мерц

Будущий канцлер Германии? Кто такой лидер ХДС Фридрих Мерц

Будущий канцлер Германии? Кто такой лидер ХДС Фридрих Мерц

Глава ХДС Фридрих Мерц, который, наверняка, станет кандидатом в канцлеры от консерваторов, выступает за сокращение притока мигрантов, возвращение к концепции социальной рыночной экономики и активную поддержку Украины.
Политика18 сентября 2024 г.
Показать еще