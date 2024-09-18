Будущий канцлер Германии? Кто такой лидер ХДС Фридрих Мерц

Оппозиционный блок консерваторов, состоящий изХристианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), определился с кандидатом в канцлеры на предстоящих в 2025 году в Германии выборах в бундестаг. "Это будет Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Меня это устраивает, и я открыто это поддерживаю", - заявил глава ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) во вторник, 17 сентября, после встречи с Мерцем, лидером ХДС, в Берлине. Глава ХСС подчеркнул, что полностью поддерживает Мерца и их общую цель: прийти на смену правящей коалиции и "вернуть Германию на правильный путь". Сам Зёдер намерен продолжить занимать посты председателя ХСС и премьер-министра Баварии.

Фридрих Мерц и Маркус Зёдер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Окончательное решение о кандидатуре на пост канцлера руководство ХДС и ХСС должно принять 23 сентября, однако это скорее формальность. Как после заявления Зёдера, так и после отказа от участия в борьбе за выдвижение в кандидаты на пост канцлера главы правительства земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрика Вюста (Hendrik Wüst). 16 сентября он заявил, что "в настоящее время и при данных обстоятельствах не может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера от от ХДС/ХСС на федеральных выборах 2025 года". При этом Вюст поддержал выдвижение Мерца.

Конкуренция является частью необычной структуры блока ХДС/ХСС. Это независимые партии, но в германском бундестаге они совместно формируют единую фракцию. ХСС существует только в Баварии, а ХДС - во всех остальных немецких федеральных землях. До сих пор эти партии всегда договаривались об общем кандидате на пост канцлера. Обычно он был из ХДС. ХСС выдвигала своих представителей в 1980-м и 2002 годах.

Шансы главы ХДС, которому вскоре после выборов в бундестаг, намеченных на 25 сентября 2025 года исполнится 70 лет, стать следующим канцлером ФРГ довольно высоки. По данным опроса общественного мнения ZDF-Politbarometer, опубликованным 6 сентября, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то блок ХДС/ХСС, заручившись поддержкой 33 процентов избирателей, стал бы ведущей политической силой.

Кандидат в канцлеры - не с первой попытки

Не впервые Фридрих Мерц пытается стать кандидатом в канцлеры. Мерцу - оппоненту бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), в 2020 году не удалось возглавить партию, а следовательно и побороться за пост главы правительства после отставки с поста председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), фаворитки и ставленницы Меркель. Тогда делегаты очередного съезда ХДС последовали негласному указанию Меркель, избрав председателем, а затем и кандидатом в канцлеры Армина Лашета (Armin Laschet).

Мерц ушел из бундестага и большой политики, уступив в конкурентной борьбе Ангеле Меркель Фото: Thomas Koehler/photothek/imago images

Однако, после его сокрушительного поражения на федеральных выборах в сентябре 2021 года и без авторитетной Меркель на посту канцлера, Мерц в декабре того же года легко обошел двух своих конкурентов в борьбе за лидерство в партии, заручившись большинством в 62 процента уже в первом туре внутрипартийного голосования. Возглавив ХДС, Мерц достиг промежуточной цели на пути, который должен привести его к канцлерству.

С чем консерваторы пойдут на выборы?

Сегодня Фридрих Мерц - лицо немецких консерваторов. Один из краеугольных камней его политической позиции: требование радикального сокращения притока мигрантов в Германию. При этом в своем выступлении после объявления о его выдвижении кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС политик заявил, что хотя вопрос миграции "остается главной темой", он бы не хотел, "чтобы она стала главным вопросом федеральной избирательной кампании 2025 года".

По мнению Мерца, центральное место в деятельности будущего правительства ФРГ должна занять экономическая политика. Речь идет о том, чтобы вновь сосредоточиться на концепции социальной рыночной экономики, которая исторически была характерна для ФРГ - о "политике, которая снова выведет Германию вперед". По словам Мерца, экономическая ситуация в Германии в настоящее время "нестабильна".

Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в формировании новой базовой программы ХДС.На 75-ти страницах документа "Жить в свободе - уверенно вести Германию в будущее" ХДС фактически дистанцировался от 16-летнего правления Меркель по многим пунктам.

К примеру, партия отказывается от старых, более либеральных взглядов на тему ислама. В своей программе ХДС высказывается за ужесточение политики предоставления убежища и постепенное восстановление обязательной военной службы. По словам Мерца, программа показывает, "кто мы, где мы и чего мы хотим".

В своей программе ХДС выступает за ужесточение политики предоставления убежища Фото: IMAGO/Revierfoto

С точки зрения внешней политики, важным является то, что Мерц - убежденный сторонник укрепления НАТО. О нем иногда говорят, что он - "трансатлантист" даже больше, чем европеец. После ухода из бундестага и большой политики в 2009 году Мерц, юрист-экономист, сделал карьеру в бизнесе. В 2016 году он возглавил немецкое отделение американской международной инвестиционной компании Blackrock, крупнейшего в мире по размеру активов (10,5 трлн. долларов, по данным на первый квартал 2024 года. - Ред.) под управлением. Нынешний глава ХДС прекрасно говорит по-английски и часто бывает в США. Его связи на американском континенте, по крайней мере, в вопросах экономической политики, безусловно лучше, чем у большинства действующих политиков ФРГ.

Активный сторонник военной помощи Украине

В 2022 году Фридрих Мерц одним из первых направился с визитом в Киев и с тех пор выступает за максимальную поддержку Украины. Его оценка продолжающейся уже почти 1000 дней войны однозначна. "Это была и остается противоправная война России. И есть только один человек, который несет за это ответственность. И его зовут Владимир Путин. Только он один", - заявил глава XДС на прениях в бундестаге.

Мерц неоднократно решительно критиковал "медленные и нерешительные" действия немецкого правительства по поставкам Киеву боеприпасов и передовых систем вооружения. В частности, он призывает Германию поставить Киеву ракеты TAURUS, против чего выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Крылатые ракеты TAURUS позволили бы Украине серьезно нарушить линии снабжения российской армии", - заявил политик.

Мерц - один из первых немецких политиков, приехавших в Киев после начала войны Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Летом нынешнего года Мерц высказался за то, чтобы Германия усилила военную поддержку Киева, в частности, через поставку истребителей. "Я считаю, что мы должны помочь Украине, по крайней мере, восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством, поскольку эти ракетные атаки на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых не могут быть взяты под контроль только с земли", - сказал Мерц в интервью в эфире программы "Frag selbst" на телеканале ARD.

"Свобода должна быть всегда вооружена лучше, чем тирания. И именно это правильный ответ на путинский тиранию", - уверен Фридрих Мерц.