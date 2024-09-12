ХДС и ХСС снова спорят - кто выдвинет кандидата в канцлеры?

Фридрих Мерц или Маркус Зёдер? А может быть Хендрик Вюст? Партии ХДС и ХСС решают, кто будет баллотироваться от немецких консерваторов на пост канцлера на следующих выборах в Германии.

После избрания в конце января 2022 года Фридриха Мерца (Friedrich Merz) председателем ныне оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в этой партии часто говорят о том, что он - первый среди потенциальных кандидатов от консерваторов на пост канцлера ФРГ. И все же многие наблюдатели с нетерпением ждут официального решения ХДС. Мерц уже несколько месяцев подчеркивает, что оно будет принято после земельных выборов в Бранденбурге, которые пройдут 22 сентября.

Мерц или Зёдер?

Сам Мерц в меньшей степени ответственен за определенную напряженность вокруг этого кадрового вопроса. Как считают аналитики, нагнетанием напряженности прежде всего сейчас занят лидер сестринской ХДС партии - баварского Христианско-социального союза (ХСС) - Маркус Зёдер (Markus Söder). Премьер-министр Баварии еще более решительно, чем Мерц, призывает к отставке трехпартийного правительства социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz), в состав которого вместе с СДПГ входят "зеленые" и либералы из Свободной демократической партии (СвДП). Зёдер непривычно резко отвергает любое возможное сотрудничество с "зелеными". И Зёдер, и Мерц используют такие выражения, которые бывший канцлер и экс-лидер ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel) никогда бы себе не позволила.

Маркус Зёдер выступает на "Гилламусе", 2 сентября 2024 года Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

В последний раз баварский премьер затронул так называемый "вопрос К" - о кандидате в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС - в начале сентября в своей речи в пивной палатке на "Гилламусе", крупной ярмарке в сельской местности между Регенсбургом и Ингольштадтом. "Я бы не стал уклоняться от ответственности за нашу страну", - прозрачно намекнул Зёдер. Когда несколько часов спустя Мерц услышал об этом высказывании, находясь на пресс-конференции в Берлине, он попытался преуменьшить его значение. Заявление Зёдера не имело "никакой новостной ценности", сказал лидер ХДС, вызвав этим ухмылки представителей СМИ. Словом, проявление конкуренции налицо. Мерц и Зёдер - два политических альфа-самца, которые сегодня определяют курс своих партий, повысив степень их консервативности.

Такая конкуренция является частью необычной структуры блока ХДС/ХСС. ХДС и ХСС - независимые партии, но в германском бундестаге они совместно формируют единую фракцию. ХСС существует только в Баварии, а ХДС - во всех остальных немецких федеральных землях. До сих пор эти партии всегда договаривались об общем кандидате на пост канцлера. Обычно он был из ХДС. ХСС выдвигала своих представителей в 1980-м и 2002 годах - соответственно Франца-Йозефа Штрауса (Franz Josef Strauß) и Эдмунда Штойбера (Edmund Stoiber). Оба потерпели поражение от соперников из СДПГ.

Рейтинги Зёдера выше, чем Мерца

Зёдер, который восхищается Штраусом и пользовался поддержкой Штойбера, когда начинал карьеру в ХСС, хотел стать кандидатом в канцлеры от консерваторов еще на прошлых федеральных выборах в 2021 году. Однако в ходе внутрипартийного предварительного голосовании проиграл тогдашнему лидеру ХДС Армину Лашету (Armin Laschet), которого с тех пор неоднократно критиковал. Те выборы ХДС проиграла, и правительство ФРГ возглавил Олаф Шольц из СДПГ.

Армин Лашет после поражения на выборах в бундестаг в 2021 году Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Политолог Томас Бибрихер (Thomas Biebricher) считает выбор кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС "фундаментальным решением огромной важности". Это относится не только к самим партиям, но и ко всей партийной системе страны, пояснил DW Бибрихер, который преподает в Университете Франкфурта-на-Майне. В 2023 году он опубликовал книгу "Центр/правые - международный кризис консерватизма", в которой проанализировал подъем правых партий в Европе после 1990 года.

Некоторые выступления двух главных оппонентов, безусловно, вписываются в эту картину. И Маркус Зёдер, и Фридрих Мерц вызвали ажиотаж в летние недели своими высказываниями, очевидно двусмысленными или носившими явно популистский характер.

По данным соцопросов, Зёдер обычно более популярен, чем Мерц, имеющий довольно низкие рейтинги одобрения его деятельности даже в своей собственной партии. В последнем исследовании ARD-Deutschlandtrend, проведенном компанией Infratest dimap, Зёдера как возможного кандидата в канцлеры поддержал 41% респондентов, а Мерца - всего лишь 23%. Это меньше, чем и у премьер-министра Северного Рейна - Вестфалии Хендрика Вюста (Hendrik Wüst), одного из замов Мерца на посту председателя ХДС, которого считают кем-то вроде восходящей звезды более буржуазного, менее радикального ХДС.

В ХДС есть "серьезные сомнения относительно Маркуса Зёдера"

Томас Бибрихер знаком с результатами опросов, однако сомневается, что они будут приняты во внимание теми, за кем решающее слово в ХДС. В этой партии, по выражению политолога, "все еще существуют серьезные сомнения относительно Маркуса Зёдера и его поведения во время избирательной кампании 2021 года". Тогда, напомнил Бибрихер, между Лашетом и Зёдером произошла "настоящая разборка", которую спровоцировал лидер ХСС. "Та история оставила осадок и отпечаталась в памяти многих в ХДС", - считает политолог.

Томас Бибрихер Фото: privat

И, несмотря на лучшие показатели в опросах, Зёдер "не тот, кто может принять решение, оно не в его руках". Выдвижение премьера Баварии, по оценке Бибрихера, может произойти только в том случае, если его соперник Мерц допустит решающую ошибку, например, в процессе сложного формирования правительств в трех федеральных землях в Восточной Германии.

Кто бы в итоге ни стал кандидатом в канцлеры ФРГ от консерваторов, Бибрихер сейчас видит опасность того, что оппоненты "заметно ужесточат тон, особенно когда речь идет о миграционной политике". В частности, у Зёдера есть "талант к этому". Лицам, принимающим решения в ХДС, по мнению политолога, придется "сыграть в эту рискованную игру до конца", когда они будут принимать решение о кандидате в канцлеры. Радикализация дискуссий на тему миграции таит в себе опасность того, что ХДС в целом может превратиться в другую партию и испытать "воздействие на внутренние партийные структуры".

Не стоит забывать о Хендрике Вюсте

Кроме того, не стоит забывать и о третьем потенциальном кандидате - опережающем Мерца в соцопросах Хендрике Вюсте (49 лет). У него нет опыта работы в бундестаге, но он снискал уважение на посту премьер-министра Северного Рейна - Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земли. Вюст пока держится в тени, когда дело доходит до комментариев по поводу кандидатов в канцлеры и словесной перепалки между лидерами ХДС и ХСС.

Хендрик Вюст, 30 августа 2024 года Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Например, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он игнорировал или избегал ответов на повторявшиеся вопросы о своих канцлерских амбициях. "Если вы хотите победить на выборах, - отметил Вюст, - всегда полезно основывать такие планы на мощном фундаменте. Это особенно актуально для такой партии федерального масштаба, как ХДС".

Бибрихер считает возможным, что премьер Северного Рейна - Вестфалии еще сыграет свою роль в нынешней избирательной гонке. По мнению политолога, если Мерц "понесет серьезный ущерб из-за итогов земельных выборов и формирования правительств в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, и перестанет быть кандидатом в канцлеры от ХДС, то, конечно, не все в этой партии будут на одной стороне с Маркусом Зёдером".

Многие тогда сделают выбор в пользу Вюста, "потому что им уже надоел Зёдер". Франкфуртский политолог также видит роль, которую при таком развитии событий 68-летний Мерц мог бы сыграть очень хорошо: быть тем, "кто построит мост между поколениями в новую эру ХДС". И многие в партии, несомненно, отдали бы ему за это должное.

Дуэль или борьба внутри тройки Мерц, Зёдер, Вюст - скоро ситуация в немецком христианско-демократическом лагере прояснится. В конце сентября ХДС отметит - причем с опозданием на целых два месяца - 70-летие своего многолетнего лидера Ангелы Меркель. Председатель ХДС Мерц, который не устает подчеркивать, как он повел партию новым курсом, наверняка найдет слова похвалы для Меркель - которая, будучи восточной немкой, на протяжении 15 лет доминировала на западногерманской политической сцене.