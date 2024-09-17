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Мерц станет кандидатом на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС

Лиза Ламбрехт
17 сентября 2024 г.

Маркус Зёдер отказался выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС и поддержал Фридриха Мерца. Официальное голосование немецкие консерваторы проведут 23 сентября.

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Фридрих Мерц и Маркус Зёдер на пресс-конференции в Берлине
Фридрих Мерц и Маркус Зёдер на пресс-конференции в БерлинеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС) определились с кандидатурой на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах в бундестаг 2025 года. "Вопрос о кандидатуре канцлера решен. Это будет Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Меня это устраивает, и я открыто это поддерживаю", - заявил глава ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) во вторник, 17 сентября, после встречи с Мерцем в Берлине. Ранее не исключалось, что Зёдер сам может баллотироваться на пост канцлера от немецких консерваторов.

Глава ХСС подчеркнул, что полностью поддерживает Мерца и их общую цель: прийти на смену правящей светофорной коалиции и "вернуть Германию на правильный путь". Сам Зёдер намерен продолжить занимать посты председателя ХСС и премьер-министра Баварии. Окончательное решение о кандидатуре на пост канцлера руководство ХДС и ХСС должно принять 23 сентября, однако ожидается, что назначение Мерца одобрят подавляющим большинством голосов.

Конкуренция является частью необычной структуры блока ХДС/ХСС. Это независимые партии, но в германском бундестаге они совместно формируют единую фракцию. ХСС существует только в Баварии, а ХДС - во всех остальных немецких федеральных землях. До сих пор эти партии всегда договаривались об общем кандидате на пост канцлера. Обычно он был из ХДС. ХСС выдвигала своих представителей в 1980-м и 2002 годах - соответственно Франца-Йозефа Штрауса (Franz Josef Strauß) и Эдмунда Штойбера (Edmund Stoiber). Оба потерпели поражение от соперников из СДПГ.

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