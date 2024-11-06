Распад коалиции: Германию ждут досрочные выборы

Правящая в Германии коалиция развалилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вынесет 15 января на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы в марте можно было провести досрочные выборы.

Правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых", развалилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вынесет 15 января на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Об этом Шольц заявил вечером в среду, 6 ноября.

По словам канцлера, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck) в том, что Германии необходима быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий. До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который является председателем СвДП.

Линднер обвинил Шольца в развале коалиции

Сам Линднер позже в этот вечер обвинил Шольца в развале красно-зелено-желтой коалиции. Он подчеркнул готовность свободных демократов взять на себя ответственность за судьбы Германии в другом правительстве после новых выборов.

Недавно Кристиан Линднер вызвал новый виток споров в правящей коалиции, представив программный документ своей партии по экономической политике. В нем лидер СвДП призывал к "экономическому повороту с отчасти фундаментальным пересмотром ключевых политических решений" - путем снижения налогов для компаний, ослабления климатических требований и норм и сокращения субсидий и социальных пособий.

Социал-демократы и третий партнер по коалиции - "зеленые" - подвергли инициативу Линднера резкой критике. Сам глава Минфина говорил о неосмотрительности: документ, вызвавший споры, якобы даже не предназначался для широкой публики. Тем не менее дискуссия идет полным ходом - в частности, к проведению досрочных выборов все громче призывает оппозиция. В случае сохранения нынешнего правительства у власти они должны состояться только 28 сентября 2025 года.

Досрочный роспуск парламента ФРГ возможен лишь в двух случаях

Обычно выборы в бундестаг бывают раз в четыре года Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Обычно выборы в бундестаг бывают раз в четыре года. Однако в особых кризисных политических ситуациях, прежде всего если поддержка канцлера в парламенте зашаталась, они могут пройти и раньше. Досрочные парламентские выборы в ФРГ - крайне редкое явление. Они могут стать важным демократическим инструментом восстановления легитимности и дееспособности правительства, но требуют одобрения нескольких конституционных органов, в частности федерального президента.

Согласно Основному закону ФРГ, сами депутаты бундестага не могут принимать решение о внеочередных выборах. Не вправе объявить их и канцлер. Конституция допускает досрочный роспуск парламента всего в двух случаях.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Если при выборах канцлера не будет сформировано абсолютное парламентское большинство - то есть если кандидат не получит хотя бы на один голос больше половины численности всех депутатов - президент ФРГ может распустить бундестаг. В истории ФРГ такого еще не было.

Во втором случае канцлер выносит на рассмотрение бундестага вопрос о вотуме доверия его правительству. Это позволяет установить, пользуется ли оно по-прежнему необходимой поддержкой большинства членов парламента. Если нет, то президент ФРГ по предложению канцлера может распустить бундестаг в течение 21 дня.

В истории ФРГ досрочные выборы назначались трижды

После роспуска бундестага в течение 60 дней должны быть проведены досрочные выборы. Они проходят по тем же правилам, что и обычные. За организацию отвечают Федеральная избирательная комиссия (Bundeswahlleitung) и министерство внутренних дел ФРГ. Избиратели имеют два голоса: один за прямого кандидата в своем округе и один за земельный список той или иной партии.

В истории Федеративной Республики Германия досрочные выборы в бундестаг проводились трижды: в 1972, 1983 и 2005 годах.

Канцлер Брандт: вопрос о вотуме недоверия из-за "восточной политики"

В 1972 году представлявший СДПГ канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt) активно продвигал свою "восточную политику" (Ostpolitik), направленную на смягчение отношений со странами Восточной Европой, что вызвало много споров внутри Германии. Это привело к столь серьезным разногласиям даже внутри правившей коалиции социал-демократов и либералов, что несколько депутатов от СДПГ и СвДП ее покинули. Таким образом, правительственное большинство исчезло: фракции СДПГ и СвДП в бундестаге в сумме насчитывали 248 депутатов, и ровно столько же было у оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Вилли Брандт (фото из архива) Фото: picture alliance/dpa

Тупиковая ситуация в парламенте парализовала политический процесс. Брандт искал способ добиться новой определенности. Граждане, заявил канцлер 24 июня 1972 года, "вправе ожидать, что законотворческая деятельность не зайдет в тупик". Однако, по его словам, росла опасность того, что оппозиция принципиально откажется от конструктивного сотрудничества. "Поэтому я объявляю, что мы добиваемся новых выборов", - сообщил Брандт.

Для этого ему пришлось вынести на голосование в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству, что вызвало резкую критику, в том числе у юристов, специализирующихся на конституционном праве. Умышленное получение вотума недоверия не соответствовало духу Основного закона, утверждали они. Но канцлер придерживался своего плана и 20 сентября 1972 года вынес вопрос на голосование, принесшее результат, на который он и рассчитывал: правительству был объявлен вотум недоверия.

Это открыло путь к роспуску бундестага и досрочным выборам, которые прошли 19 ноября 1972 года. На них СДПГ добилась своего лучшего результата, набрав 45,8% голосов, а Брандт в итоге был переизбран на пост канцлера. Явка избирателей тогда составила 91,1%, что остается самым высоким показателем за всю историю выборов в бундестаг.

Канцлер Коль: досрочные выборы ради дополнительной легитимности

Вторые досрочные выборы в бундестаг прошли в марте 1983 года при канцлере Гельмуте Коле (Helmut Kohl), представлявшем Христианско-демократический союз (ХДС). Коль занял пост главы правительства в октябре 1982 года после вынесения конструктивного вотума недоверия правительству канцлера Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Большинство депутатов бундестага после распада правящей коалиции СДПГ и СвДП лишило социал-демократа Шмидта доверия из-за разногласий по поводу его экономического курса и политики в сфере безопасности.

Канцлер ФРГ Гельмут Коль после победы на выборах, 6 марта 1983 года Фото: Ossinger/dpa/picture alliance

Однако, поскольку новая правительственная коалиция ХДС/ХСС и СвДП пришла к власти благодаря этому вотуму недоверия, а не в результате выборов в бундестаг, Коль хотел получить дополнительную легитимность путем проведения досрочных выборов. Он, как и ранее Вилли Брандт, вынес вопрос о вотуме доверия правительству и намеренно проиграл это голосование 17 декабря 1982 года, добившись тем самым роспуска бундестага. "Я открыл путь к новым выборам, чтобы стабилизировать правительство и получить явное большинство в парламенте", - так объяснял тогда Коль свои действия.

Некоторые депутаты не захотели с этим мириться и обратились с иском в Федеральный конституционный суд. После 41 дня слушаний судьи в Карлсруэ признали путь Коля к досрочным выборам соответствующим Основному закону страны. При этом, однако, они подчеркнули, что вынесение на голосование вопроса о вотуме доверия правительства допустимо только в случае "реального" политического кризиса. На новых выборах победили христианские демократы, Гельмута Коля вновь избрали канцлером, а его правительство продолжило работу, имея явное большинство в парламенте.

Канцлер Шрёдер: провал из-за противоречивых реформ

Последние на данный момент досрочные выборы в бундестаг прошли осенью 2005 года по инициативе тогдашнего канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Его СДПГ, правившая в коалиции с "зелеными", потерпела серию поражений на выборах в федеральных землях и теряла поддержку в бундестаге - в частности, из-за вызвавших противоречивую реакцию реформ, которые радикально изменили социальную систему и рынок труда в Германии. Шрёдер, как ранее Брандт и Коль, 1 июля 2005 года вынес на голосование в бундестаге вопрос о вотуме доверия своему правительству и получил тот же результат, что и его предшественники: вотум был провален, и были назначены досрочные выборы.

На выборах 18 сентября 2005 года блок ХДС/ХСС под руководством Меркель получил на один процентный пункт больше, чем социал-демократы Шрёдера Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

"Я твердо убежден, что большинство немцев хотят, чтобы я продолжал идти по этому пути. Но только через новые выборы я смогу добиться необходимой ясности", - говорил тогда Шрёдер. Но его расчет не оправдался: на досрочных выборах 18 сентября 2005 года блок ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel) получил на один процентный пункт больше, чем социал-демократы. Меркель стала канцлером в первом правительстве "большой коалиции", сформированном ХДС/ХСС и СДПГ. Так началось 16-летнее правление Ангелы Меркель.