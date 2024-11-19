Шольц или Писториус: кто станет кандидатом СДПГ в канцлеры?

Чем ближе досрочные парламентские выборы в Германии, тем острее споры о том, кто должен стать кандидатом в канцлеры от социал-демократов: действующий глава правительства или его министр обороны.

"Единственное, что я могу исключить с полной уверенностью, это то, что я еще стану папой римским". Так ответил министр обороны ФРГ Борис Писториус на вопрос, исключает ли он свою кандидатуру в канцлеры на предстоящих в начале будущего года досрочных парламентских выборах.

Проведение досрочных выборов стало необходимым после распада правящей так называемой "светофорной коалиции", состоявшей из социал-демократов канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), партии "зеленых" и либеральной СвДП. После того, как канцлер уволил либерального министра финансов, вслед за которым в отставку ушли и несколько других министров из этой партии, правительство Шольца лишилось парламентского большинства.

Чтобы назначить досрочные выборы, федеральный президент должен для начала распустить бундестаг, что, в свою очередь, возможно в случае вынесения вотума недоверия действующему главе правительства.

Канцлерские амбиции консерваторов, "зеленых" и правых популистов

Вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу еще не вынесен. Голосование по этому вопросу в бундестаге намечено на 16 декабря. Но все в Германии исходят из того, что согласованный график будет соблюден и досрочные парламентские выборы пройдут 23 февраля. Большинство представленных в парламенте партий уже определились и со своими кандидатами - будь то в канцлеры или в лидеры партийных списков.

Консерваторов ХДС/ХСС ведет на выборы Фридрих Мерц Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Так, еще до распада правящей коалиции со своим кандидатом в канцлеры определились консерваторы из блока ХДС/ХСС. Им стал лидер христианских демократов Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Зеленые", оставшиеся теперь с социал-демократами в правительстве меньшинства, на своем съезде в минувшее воскресенье, 17 ноября, выдвинули кандидатом на этот пост вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck).

Столь же амбициозны и немецкие правые популисты. "Альтернативу для Германии" (АдГ) - также в роли кандидата в канцлеры - поведет на выборы сопредседательница партии Алис Вайдель (Alice Weidel). К слову, оснований выступать именно в таком амплуа у нее даже больше, чем у Хабека. Рейтинг АдГ в настоящее время (18%) выше, чем у "зеленых" (12%).

У уволенного канцлером министра финансов, либерала Кристиана Линднера (Christian Lindner) амбиции не столь высокие. Он просто возглавляет список СвДП на предстоящих выборах и в канцлеры не метит. Посткоммунистов из Левой партии поведут на выборы сопредседатель и сопредседательница парламентской фракции. У "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) лидер один - сама его основательница Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht).

Двусмысленное заявление Бориса Писториуса

Окончательно не определились еще сами социал-демократы. Олаф Шольц и его функционеры из партийной верхушки делают вид, что вопрос вообще не стоит, что кандидатом в канцлеры должен быть непременно он сам. Об этом из раза в раз говорят сопредседатели партии и ее генеральный секретарь. Но чем ближе горячая фаза предвыборной борьбы, тем громче сомнения однопартийцев Шольца в правильности его кандидатуры.

Вечером в понедельник, 18 ноября, в Пассау, на встрече, организованной группой баварских СМИ, Борис Писториус так ответил на вопрос, исключает ли он выдвижение собственной кандидатуры в канцлеры: "В политике не следует исключать что бы то ни было. Вне зависимости от того, о чем идет речь. Просто потому, что этот мир так быстро вертится, что послезавтра может возникнуть совершенно иная ситуация. Поэтому от меня вы не услышите никакого исключения". А затем Писториус добавил фразу о себе и папе римском.

Наблюдатели расценили такое заявление Писториуса как намек на готовность заменить Шольца в роли кандидата в канцлеры, хотя министр и подчеркнул для порядка, что он лоялен канцлеру, что он солдат партии, а руководство партии по-прежнему считает оптимальной кандидатурой фигуру Шольца.

Брожение в рядах социал-демократов

В самой же партии и среди ее сторонников, как показывает недавний опрос Deutschlandtrend, Шольца считают подходящим кандидатом только 45% опрошенных, 47% называют его неподходящим.

Дирк Визе Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Между тем не только рядовые партийцы, но и - что называется - партийные функционеры среднего звена ропщут все громче и требуют заменить крайне непопулярного в Германии Шольца на его министра обороны. К их числу относятся, например, Дирк Визе (Dirk Wiese) и Вибке Эсдар (Wiebke Esdar) из фракции социал-демократов, написавшие открытое письмо с призывом как можно скорее определиться с кандидатом в канцлеры - еще до 30 ноября, когда СДПГ планирует организовать первый большой предвыборный митинг.

Оба отнюдь не из тех, кто в парламенте на задних рядах. Визе - зампредседателя фракции и лидер так называемого "Зеехаймского кружка" партии, то есть ее консервативного крыла. А Эсдар, наоборот, представляет левое крыло партии. При этом оба они входят в группу депутатов, избранных от федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Это не только самая многочисленная (49 из 207 депутатов СДПГ в бундестаге), но и самая влиятельная группа в социал-демократической фракции.

Визе и Эсдар не призывают к внутрипартийному путчу против Шольца. Но их намек весьма прозрачен, когда они пишут, что кандидатом в канцлеры не обязательно должен стать именно он.

А социал-демократический бургомистр Готы в Тюрингии Кнут Кройх (Knut Kreuch) агитирует в пользу Писториуса вообще без намеков: "Он классный кандидат. Следует прислушаться к тому, что говорят люди на улице. А они говорят, что "светофорное" правительство потерпело крах и связывают этом, разумеется, с главными действующими лицами… Германии нужна новая перспектива на будущее. Для этого нужны новые лица… Нельзя отдавать страну на откуп вечно вчерашним". Если же СДПГ снова выдвинет Шольца, добавил Кройх в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD), то партия "потерпит ужасное поражение".

Писториус - первый в рейтинге популярности, Шольц - последний

Тем временем, согласно результатам еженедельного опроса Insa для таблоида Bild, Олаф Шольц опустился с 19-го на (последнее) 20-е место в рейтинге самых популярных немецких политиков. Лидирует же в списке по-прежнему Борис Писториус с 52,8 пунктами из 100 возможных. Следующие четыре места занимают представители блока ХДС/ХСС. Социал-демократ - председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) - опять появляется в списке уже только на шестом месте.

Как сообщает Bild, уже вечером в этот вторник, 19 ноября, сопредседатели СДПГ, пятеро их заместителей и генеральный секретарь соберутся на "созвон" в узком кругу, чтобы обсудить вопрос о кандидате в канцлеры. Сам Шольц в это время будет находиться в самолете по пути из Рио-де-Жанейро с саммита G20, а Писториус - в Брюсселе на совещании министров обороны стран ЕС.