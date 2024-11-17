Предвыборная борьба в Германии с помощью соцсетей и ИИ

В Германии фактически началась избирательная кампания перед досрочными выборами в бундестаг. Какую роль в ней играют социальные сети и какое отношение к этому имеет Илон Маск?

После распада правящей коалиции досрочные парламентские выборы в Германии должны состояться 23 февраля 2025 года. Оживленные дебаты в бундестаге 13 ноября фактически стали началом предвыборной кампании. И практически сразу же появилось первое предупреждение о том, какую роль могут сыграть в ней социальные сети.

Так, кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) сообщил, что в соцсетях появились фейки о нем. "Со вчерашнего дня в Сети курсируют сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) фейковые видео обо мне. Это дает представление о том, какой будет предвыборная борьба, которую здесь в Германии вы очевидно готовы проводить, - заявил Мерц, обращаясь к социал-демократам из партии СДПГ. - Один из ваших депутатов поделился в соцсетях видео, в котором сгенерированный компьютером Мерц выражает свое презрение к демократии".

Олаф Шольц (слева) и Фридрих Мерц в бундестаге 13 ноября 2024 года Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Предвыборная борьба с помощью соцсетей и ИИ

До проведения досрочных выборов подобные посты, вероятно, не один раз появятся в социальных сетях, где тоже будет идти предвыборная борьба - с помощью постов и лайков. Но многие обеспокоены тем, что перед выборами соцсети могут стать целью дезинформации и фейков.

И все это может оказать влияние на выборы и их результат, как показывает пример правых популистов из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), часть региональных отделений которой признаны правоэкстремистскими. На последних земельных выборах в Тюрингии и Саксонии в сентябре АдГ получила более 30 процентов голосов. Такой успех частично объясняется активностью АдГ в соцсетях и способностью привлечь на свою сторону избирателей, впервые принимающих участие в голосовании, с помощью соцсети TikTok.

По мнению Маттиаса Кеттемана (Matthias Kettemann), эксперта по вопросам интернет-регулирования и медиаправа при Университете Инсбрука в Австрии, невозможно сказать точно, какое влияние соцсети оказывают на общественное мнение и демократические процессы принятия решений. Однако очевидно, что все больше людей используют соцсети и что существует тренд, указывающий на поляризацию общества.

Эксперт Маттиас Кеттеман Фото: privat

"Право- и левоэкстремистские партии лучше представлены в соцсетях, потому что рассказывают простые истории, которые, в свою очередь, с помощью алгоритмов распространения на платформах, требуют большей активности и делают их более популярными", - говорит Кеттеман в разговоре с DW.

Наблюдатели обеспокоены и растущим влиянием самого богатого человека в мире, владельца платформы X, Илона Маска. Во время президентской предвыборной кампании в США он был одним из самых важных сторонников Дональда Трампа. После распада правящей коалиции в Германии 6 ноября, Маск назвал "шутом" немецкого канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) от партии "Союз-90"/"зеленые" после шести лет паузы внезапно вернулся в соцсеть X и заявил, что считает неправильным, оставлять эту соцсеть "горлопанам и популистам".

Многие политики не готовы ответить на важные вопросы?

"Самая большая проблема - это дезинформация с самых верхов", - сказал Йорг Хасслер (Jörg Hassler), эксперт по вопросам цифровой и политической коммуникации при Университете имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене, комментируя влияние соцсетей на предвыборную кампанию.

"Самые же важные темы - о том, хорошо ли идут дела в экономике, будут ли граждане и дальше получать поддержку от государства и многие другие, подобные этим. Но кажется, что многие политики не заинтересованы в том, чтобы об этом говорить", - полагает Хасслер. Вместо этого политики усиленно концентрируются на личных атаках на конкурентов или на второстепенных темах.

В Германии коммуникация в рамках предвыборной борьбы в традиционных медиа регулируется правовыми рамками, например, законом о личных данных и о финансировании партий. Многочисленный контент сейчас можно найти не только в традиционных СМИ, но и в соцсетях, которые стали важнейшими источниками информации.

Согласно ежегодному опросу Института изучения журналистики Reuters, в 2022 году впервые число опрошенных, которые заявили, что смотрят новости не по телевизору, а в основном в интернете, стало больше. Согласно последнему медиа-исследованию ARD/ZDF , 7 процентов граждан Германии регулярно используют соцсеть X, Instagram используют 37 процентов, Facebook - 33 процента и TikTok - 18 процентов.

Соцсети могут стать объектом влияния из-за рубежа

"С соцсетями нельзя выиграть выборы, но можно их проиграть", - говорит Хасслер. Он указывает на пример политика Армина Лашета (Armin Laschet), который был кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС в 2021 году. Предвыборная кампания Лашета практически провалилась после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он смеялся, посещая один из регионов Германии, пострадавший от сильнейшего наводнения, которое привело к человеческим жертвам. В соцсети X, тогда еще называвшейся Twitter, поднялась волна возмущения по этому поводу под хэштегом "#laschetlacht" (Лашет смеется). Канцлером Лашет не стал.

Армин Лашет, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС в 2021 году Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Во время предвыборной кампании соцсети могут стать объектом влияния из-за рубежа. "Иностранные игроки также могут сыграть важную роль на предстоящих досрочных выборах в Германии, - говорит эксперт в области медиаправа Кеттеман. - Используя дезинформационные кампании и ботов в мессенджерах Telegram и WhatsApp, они могут распространять определенные нарративы".

"Мы знаем, что Россия предпочитает поддерживать определенные политические партии в Германии. Они хотят усилить тенденцию к поляризации внутри немецкого общества. И это представляет угрозу, которую мы четко должны осознавать в преддверие досрочных выборов в бундестаг", - предупреждает Кеттеман. Эти партии - АдГ и ССВ (Союз Сары Вагенкнехт), среди прочего, придерживаются пророссийских и антимиграционных взглядов.

Попытки ЕС регулировать соцсети

ЕС с помощью закона о цифровых услугах (Digital Services Act - DSA) ввел большой свод правил, регулирующих соцсети и цифровые рынки. Этот закон обязывает все интернет-платформы и социальные сети принимать меры для защиты пользователей от нелегального контента, товаров и услуг. Посты, пропагандирующие ненависть, агрессию или содержащие дезинформацию, подлежат скорейшему удалению.

Между тем регуляторам ЕС в ходе расследования, предварительные результаты которого были опубликованы в июле нынешнего года, удалось установить, что соцсеть X нарушила закон о цифровой деятельности DSA. В ходе расследования выяснилось, что система синих галочек для верифицированных аккаунтов "обманывает пользователей" и платформа не обеспечивает "необходимую прозрачность в отношении рекламы", а также "не позволяет исследователям получить доступ к опубликованным ими данным".

"Теперь пришло время применить закон, - говорит Кеттеман. - Но сделать это своевременно, до выборов в феврале, не получится. Некоторые соцсети, такие, как X, никак не соответствуют предписаниям ЕС. Поэтому является определенным вызовом, сделать так, чтобы эти платформы не нарушали демократические стандарты и правила ЕС", - подчеркивает эксперт.

В будущем это может оказаться еще более сложным делом, потому что растет роль Илона Маска в американской политике, полагает Кеттеман. Вице-президент США в администрации Трампа Джеймс Вэнс в одном из своих интервью намекнул на то, что США могут перестать поддерживать НАТО, если ЕС попытается регулировать соцсеть X, принадлежащую Маску.

Кеттеман призывает традиционные демократические партии усилить свою активность в соцсетях. Они не должны оставлять это пространство тем, кто распространяет дезинформацию. "Мы должны вступить в эту борьбу", - подчеркивает эксперт. Это особенно важно, потому что все больше избирателей, особенно среди молодежи, ищут информацию о политике и происходящих событиях в мире, прежде всего, в соцсетях".