Трамп вернулся в соцсеть Х после долгого перерыва

После долгого отсутствия в качестве юзера соцсети Х экс-президент США и единый кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп снова вернулся на эту информационную платформу. В понедельник, 12 августа, он опубликовал на ней свой 2,5-минутный предвыборный ролик. В его сюжете - путь Трампа от первой победы на выборах в 2016 году до нынешнего выдвижения в президенты. После этого Трамп опубликовал еще целый ряд аналогичных видео различного хронометража.

Предыдущая реальная активность в аккаунте Трампа состоялась в январе 2021 года, когда он публиковал по несколько видео и твитов в день. Тогда эта соцсеть еще называлась Twitter - до того, как ее владельцем стал миллиардер Илон Маск, в последние месяцы заявившего о значительной финансовой поддержке кандидата в президенты от республиканцев.

История социальной жизни Трампа

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию" именно в январе 2021 года - после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия. На тот момент на Трампа были подписаны те же почти 89 млн пользователей, которые, судя по нынешним данным, сохранили свою "верность". В ноябре 2022 года Илон Маск разблокировал аккаунт Трампа, но с тех пор там 24 августа 2023 года был опубликован только один пост - тюремный снимок Трампа во время его короткого ареста.

С прошлого года Трамп восстановил доступ ко всем основным онлайн-сервисам. Однако в основном он использует собственную платформу Truth Social, где его аудитория гораздо меньше по сравнению с Х - около 7,5 миллиона подписчиков.

Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social большое интервью, которое собирается дать Илону Маску вечером 12 августа по американскому времени. Он добавил, что подробности будут позже.

Опрос NYT: Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Вице-президента США поддерживают 50 процентов избирателей колеблющихся штатов, экс-президента - 46 процентов. Об этом свидетельствуют опросы газеты The New York Times и исследовательского института Siena College, результаты которых были опубликованы 10 августа.

Первые дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа состоятся 10 сентября в эфире телеканала АВС. Ранее экс-глава Белого дома затеял перепалку вокруг встречи с Харрис, предложив провести первые теледебаты 4 сентября на правом канале Fox News. Предвыборный штаб вице-президента отверг предложение Трампа, обвинив его в трусости и желании "уйти" от дебатов. В штабе также напомнили, что Трамп уже дал согласие на встречу в эфире телеканала АВС 10 сентября с экс-кандидатом от демократов и действующим президентом Джо Байденом.