Участника штурма Капитолия приговорили к 20 годам тюрьмы

Приговор 37-летнему Дэвиду Демпси стал вторым по длительности срока из всех в рамках дела о беспорядках в Капитолии.

Суд в США приговорил к 20 годам тюремного заключения фигуранта дела о штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Этот приговор 37-летнему Дэвиду Демпси стал вторым по длительности срока из всех в рамках дела о беспорядках в тот день, отмечает агентство AFP в субботу, 10 августа.

Как заявила на суде сторона обвинения, Демпси атаковал полицейских, используя "руки, ноги, флагшток, костыли, перцовые баллончики, обломки мебели и все, что попадалось под руку". Обвинение назвало его "одним из самых жестких бунтовщиков" и изначально запросило 22 года тюрьмы.

Также прокуроры подчеркивали в суде криминальное прошлое обвиняемого. Демпси признал себя виновным по двум пунктам обвинения в насилии в отношении полицейских с применением опасного оружия.

Самый суровый приговор получил лидер Proud Boys

Самым суровым в рамках расследования штурма Капитолия остается приговор, вынесенный экс-лидеру ультраправой организации Proud Boys Энрике Таррио, которого суд в Вашингтоне приговорил к 22 годам тюрьмы. Его призвали виновным в подстрекательстве к мятежу.

Сам Энрике Таррио не был в Вашингтоне 6 января во время штурма здания Конгресса. Однако судья подчеркнул, что Таррио был "главным лидером заговора". Следствие установило, что он контролировал действия Proud Boys во время мятежа. По данным следствия, он является "исключительно влиятельной фигурой" среди американских правых экстремистов. Суд также приговорил двух других лидеров Proud Boys к 17 и 18 годам лишения свободы.

Штурм Капитолия в январе 2021 года

Сторонники проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа устроили 6 января 2021 года беспорядки у здания Конгресса во время утверждения итогов голосования. Протестующие ворвались в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

В ходе беспорядков погибли пять человек, были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Сотни участников штурма уже были приговорены к различным срокам лишения свободы. Следствие считает, что основными участниками акции были организации Proud Boys и Oath Keepers.

Всего по делам о штурме Капитолия проходят более 1230 человек - в том числе и Дональд Трамп. Экс-президента США обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Он настаивает на своей невиновности. В начале декабря 2023 года суд постановил, что экс-президент не обладает иммунитетом и должен предстать перед судом по гражданским искам по делу о его роли в штурме Капитолия.