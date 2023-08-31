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Экс-лидер ультраправых получил 17 лет за штурм Капитолия

Олег Соколенко
1 сентября 2023 г.

Бывший лидер ультраправой группировки Proud Boys Джозеф Биггс приговорен к 17 годам тюрьмы за участие в штурме Капитолия. Это второй по суровости приговор, вынесенный участнику беспорядков 6 января 2021 года.

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Экс-лидер Proud Boys Джозеф Биггс
Экс-лидер Proud Boys Джозеф БиггсФото: Sam Thomas/Orlando Sentinel/AP/picture alliance

Суд в США в четверг, 31 августа приговорил к 17 годам тюремного заключения бывшего главу ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Джозефа Биггса за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. В мае суд присяжных в Вашингтоне признал Биггса и троих его сподвижников виновными в сговоре и подстрекательстве к мятежу.

В решении суда говорится, что Биггс, ветеран войны в Ираке и экс-корреспондент конспирологического сайта Infowars "использовал свой военный опыт, направляя и контролируя большие группы людей", чтобы возглавить "восстание против правительства". Там также указано, что "Биггс рассматривал себя и свое движение как бойцов второй американской революции, в ходе которой он и другие "патриоты" вернут себе власть силой".

Обвинение требовало для Биггса 33 года лишения свободы. Однако судья Тимоти Келли подчеркнул, что хотя он и "не пытается преуменьшить масштабы совершенного насилия", но все же беспорядки 6 января не привели к большому количеству жертв. Кроме того, более суровый приговор Биггсу контрастировал бы с приговорами, вынесенными другим участникам беспорядков, отметил Келли.

Сам Биггс в ходе процесса выразил раскаяние в содеянном и заявил: "Я не террорист. В моем сердце нет ненависти".  

Штурм Капитолия зимой 2021 года

6 января 2021 года тысячи сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, чтобы не позволить Конгрессу США подтвердить победу ныне действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах. В результате четверо погромщиков и один полицейский погибли, еще 140 полицейских получили раненения.

Всего в ходе расследования штурма Капитолия обвинения предъявлены более чем тысяче человек, включая самого Трампа. Самым суровым пока остается приговор, вынесенный 25 мая основателю правой группировки Oath Keepers ("Хранители клятвы") Стюарту Роудсу - ему дали 18 лет лишения свободы. Бывший десантник, а впоследствии адвокат Роудс в ходе судебного процесса называл себя "политзаключенным".

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