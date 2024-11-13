Досрочные выборы в Германии. О чем сказал Шольц в бундестаге

"Мы должны использовать оставшееся у нас время, чтобы сообща принять очень важные законы, которые не терпят отлагательства, которые необходимы", - сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в бундестаге в среду, 13 ноября, с правительственным заявлением в связи с распадом правящей коалиции, состоявшей из социал-демократов, "зеленых" и либералов. К числу таких неотложных мер Шольц относит и выделение дополнительных бюджетных средств в помощь Украине.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля 2025 года. Об этой дате договорились лидеры фракций партий, входивших ранее в правящую коалицию, и главной оппозиционной силы - консервативного блока ХДС/ХСС. 23 февраля - это компромисс между требованием консерваторов провести выборы как можно скорее, уже в январе, и прежним планом социал-демократа Шольца потянуть время до марта.

Как поведут себя в бундестаге консерваторы?

Вечером во вторник, 12 ноября, с датой проведения досрочных выборов согласился и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), которому и предстоит распустить действующий состав бундестага 20 созыва после того, как 16 декабря Олаф Шольц поставит вотум о доверии себе на голосование и - согласно его собственному политическому сценарию - такого вотума не получит.

Фридрих Мерц - кандидат консерваторов в канцлеры Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Консерваторы заявили, что только после этого они будут готовы поддержать некоторые из неотложных правительственных законопроектов, которые после распада "светофорной коалиции" без голосов оппозиции приняты быть не могут. "Мы не примем никакого решения до того, как не будет дан ответ на вопрос о доверии", - заявил лидер парламентской оппозиции, кандидат ХДС/ХСС в канцлеры Фридрих Мерц (Friedrich Merz). То есть речь идет о принятии решений в последние дни заседаний бундестага в канун Рождества.

Социал-демократы хотели бы успеть провести через бундестаг хотя бы три правительственных законопроекта - о стабилизации пенсионной системы, о частичном изменении шкалы налогообложения, о повышении с нового года детских пособий родителям и о дотациях на единый для всей Германии проездной на общественный транспорт.

Канцлер Шольц: Украине нужна дополнительная помощь

Еще одно требование канцлера - нарастить помощь Украине. "По-прежнему идет агрессивная война России против Украины, по-прежнему необходимо помогать Украине, по-прежнему необходимо делать все, чтобы предотвратить эскалацию этого конфликта", - говорил Шольц с трибуны бундестага.

Вместе с тем он выступил категорически против того, чтобы увеличивать финансовую помощь Украине за счет сокращения других статей бюджета - за счет экономии на инвестициях в инфраструктуру, на социальных пособиях, пенсиях или на здравоохранении. Его рецепт - повышение государственной задолженности.

Экс-министр финансов: Украине нужны не деньги, а ракеты TAURUS

Настойчивая, но безуспешная попытка канцлера добиться от министра финансов, либерала Кристиана Линднера (Christian Lindner) согласия на отмену закрепленного в конституции так называемого "долгового тормоза" и стала причиной увольнения главы Минфина, представляющего СвДП, и распада "светофорной коалиции". Линднер, выступая в среду в дебатах по правительственному заявлению канцлера, в долгу не остался. Помощь Украине, по его словам, была лишь предлогом канцлера для повышения государственной задолженности сверх допущенного Основным законом уровня.

"Украинцы могут и далее полагаться на Германию, свободные демократы в этом отношении никогда не мешкали, мешкали другие", - заявил Линднер, имея в виду именно канцлера, который часто медлил с поставкой Киеву тех или иных немецких вооружений.

Боевой самолет Tornado с подвешенной ракетой TAURUS Фото: Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa/picture alliance

Да, наращивание немецкой помощи Украине возможно, но, продолжал лидер СвДП: "Украина в настоящий момент не просит дополнительных денег, еще три миллиарда не приведут к переменам на поле боя, Украина просит, в первую очередь, дополнительных вооружений… Германия должна набраться сил и принять решение, в пользу которого уже давно есть большинство в бундестаге - отправить в Украину и ракеты TAURUS".

С правым популистами никто не хочет иметь дело

После распада правящей коалиции правительство Шольца утратило свое прежнее парламентское большинство. В бундестаге новая расстановка сил. На это обратил внимание управляющий делами фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Бернд Бауман (Bernd Baumann).

Он предложил не ждать новых выборов, а уже сейчас реализовать проекты, которые могли бы получить поддержку большинства депутатов. К их числу Бауман отнес, в частности, возвращение Германии к ядерной энергетике и недопуск в страну через немецкие границы соискателей убежища в ФРГ.

Бернд Бауман Фото: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

В пользу таких мер высказываются и депутаты других фракций. Более того, теоретически в бундестаге могло бы быть собрано большинство даже для вынесения Олафу Шольцу конструктивного вотума недоверия и избрания на этот пост лидера консерваторов Фридриха Мерца. Именно в результате такого конструктивного вотума недоверия в 1982 году первый раз стал канцлером Гельмут Коль (Helmut Kohl).

Но с правыми популистами никто другой в бундестаге не желает иметь дело. "В этой трудной ситуации мы не будем делать ставку на случайное большинство, - заявил управляющий делами фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай (Thorsten Frei). - И чтобы всем было ясно: в этом парламенте не может быть большинства вместе с АдГ - ни сегодня, ни в будущем".

"Хромая утка" Олаф Шольц

После формального роспуска бундестага главой государства, что, скорее всего, произойдет 27 декабря, депутаты останутся представителями законодательной власти и могут в любой момент собраться на заседание для решения неотложных вопросов.

На своих местах, продолжая исполнять свои обязанности, вплоть до формирования нового правительства по итогам досрочных выборов остаются также канцлер Шольц и его министры. Правда, в условиях уже начавшейся предвыборной борьбы дееспособность такого правительства представляется весьма сомнительной.

"Канцлер остается при исполнении своих функций, но со стороны он будет выглядеть как "хромая утка", как очень ослабленный канцлер, который чисто формально остается дееспособным, но не имеющим за собой (парламентского. - Ред.) большинства", - констатирует профессор Карл-Рудольф Корте (Karl-Rudolf Korte) из университета Дуйсбурга.

Может ли Писториус стать кандидатом СДПГ в канцлеры?

Тем временем и в самой Социал-демократической партии Германии многие сомневаются в том, что Шольц способен повторить чудо лета 2021 года. Тогда, за считанные недели до очередных выборов, ему удалось переломить негативную тенденцию и обеспечить своей партии относительное большинство, что позволило ему стать канцлером и сформировать "светофорную коалицию".

Рейтинг Бориса Писториуса намного выше, чем Олафа Шольца Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

В настоящее время Олаф Шольц, похоже, самый непопулярный политик в Германии. К нему критически относятся 78% немцев, согласно последнему социологическому исследованию Deutschlandtrend. Это антирекорд. А симпатизируют ему (19%) - столько же, сколько уволенному им министру финансов, либералу Кристиану Линднеру и сопредседательнице правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel). Единственный же общегерманский политический деятель с положительным рейтингом - это министр обороны социал-демократ Борис Писториус (Boris Pistorius). Он нравится 55% опрошенных. Поэтому неудивительно, что многие однопартийцы предпочли бы видеть его в роли следующего кандидата СДПГ в канцлеры, а не Олафа Шольца.

Но генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш (Matthias Miersch) по-прежнему убежден, что таким кандидатом должен оставаться Шольц, что только он способен обойти своего консервативного соперника. "Люди увидят (в ходе предвыборной кампании. - Ред.), что им предстоит сделать выбор между двумя различными типами политиков, - заявил он в интервью второму каналу телевидения ФРГ (ZDF). - Люди увидят, что на одной стороне - очень осмотрительный канцлер, а на другой - человек, действующий порой очень вспыльчиво, и поймут, кто должен руководить страной в эти трудные времена".