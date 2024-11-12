Форум в Берлине: Трамп - не повод прекращать помощь Украине

Заявление Дональда Трампа о его намерении быстро прекратить войну в Украине может означать и наращивание военной помощи Киеву, говорили участники представительной международной конференции в Берлине.

"Германия остается на стороне Украины вне зависимости от исхода выборов в США", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на открытии внешнеполитической конференции Berliner Forum Außenpolitik. Такие представительные международные конференции проводит ежегодно немецкий Фонд имени Кёрбера (Körber-Stiftung).

Анналена Бербок из партии "Союз-90/"зеленые" открывала форум уже в третий и, очевидно, в последний раз. После распада правящей "светофорной коалиции" Олафа Шольца (Olaf Scholz) Германии предстоят в начале 2025 года досрочные парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство, в котором министров из партии "зеленых", скорее всего, уже не будет. Наряду с войной в Украине темой на форуме Фонда имени Кёрбера также был политический кризис в Германии.

Глава МИД ФРГ: Немецкая помощь Киеву от Трампа не зависит

Анналена Бербок, однако, не теряет оптимизма: "Мы уже натренированы в том, что касается кризисов. За одним кризисом на следующий день следует новый. И тем не менее, я считаю стакан не наполовину пустым, а наполовину полным".

Анналена Бербок с жителями деревни, находившейся под российской оккупацией, 5 ноября 2024 года Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

В день накануне президентских выборов в США Бербок была в одной украинской деревне, пережившей российскую оккупацию в феврале и марте 2022 года. Поговорив с местными жителями, которых оккупанты шесть дней продержали в подвале сельской школы без еды, воды и отопления, Бербок пришла к выводу, что немецкая помощь Украине не может зависеть от исхода американских выборов и решений, которые на этот счет будет принимать их победитель. И, по ее словам, в Германии едва ли есть еще одна тема, к которой немцы относятся столь же единодушно.

Две трети немцев выступают за увеличение расходов на оборону

В самом деле. Согласно опросу The Berlin Pulse, который Фонд Кёрбера традиционно проводит накануне своего внешнеполитического форума, доля немцев, выступающих за продолжение военной помощи Германии Украине, хоть и сократилась по сравнению с прошлым годом на 9 процентных пунктов, но по-прежнему составляет большинство в 57%.

82% опрошенных (+ 6%) считают, что Россия представляет собой военную угрозу для Германии. На этом фоне не столь удивительно, что половина немцев называют правильным предложение министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius) увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП (вместо предписанных в НАТО 2%), а 15% респондентов считают даже такую долю недостаточной для обеспечения безопасности страны.

Генсек СвДП: Украине нужны не деньги, а ракеты TAURUS

Россия, продолжала Анналена Бербок, пытается доказать, что поддержка Украины ослабевает, но это, заявила она, не так. И выступавший на форуме генеральный секретарь либеральной СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) категорически опроверг утверждение, что немецкая правящая коалиция распалась потому, что председатель этой партии, министр финансов Кристиан Линдер (Christian Lindner) был против выделения Украине дополнительно трех миллиардов евро в бюджете на 2025 год.

Когда речь на заседании коалиционной комиссии вечером в прошлую среду, 6 ноября, зашла о трех миллиардах евро для Украины, рассказал Джир-Сарай, либералы заявили, что изыскать такую сумму за счет экономии на других расходных статьях бюджета - не проблема.

Биджан Джир-Сарай: Украине нужны ракеты TAURUS, а не деньги Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Но канцлер, по его словам, хотел во что бы то ни стало взять дополнительные кредиты, отменив для этого заложенный в конституцию страны так называемый "долговой тормоз". Кроме того, говорил генсек СвДП, в актуальной ситуации Украине нужны не столько дополнительные три миллиарда, а те вооружения, которые Киев от Германии давно просит - например, крылатые ракеты TAURUS, но канцлер по-прежнему отвечает отказом.

Об ударах вглубь территории России

Анналена Бербок, к слову, также дала понять, что поддерживает идею передачи Украине дальнобойного оружия, способного поражать военные цели в глубине территории России. Рассказывая о своем посещении Харькова, в 30-ти километрах от российской границы, она сказала, что, учитывая короткое подлетное время ракет, запускаемых с территории России, сигнал тревоги зачастую запаздывает.

В Харькове после очередного российского авианалета Фото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

"Это значит, Украина не может ждать, пока российские ракеты перелетят через ее границу, - заявила Бербок. - Единственная успешная стратегия обороны таких крупных городов, как Харьков, заключается в том, чтобы вообще не допускать запуска этих ракет или дронов".

Как Трамп может остановить войну в Украине

Внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Нильс Шмид (Nils Schmid) не может предсказать, как поведет себя Дональд Трамп в отношении Украины - то ли пойдет на сделку с Путиным в ущерб Киеву, то ли наоборот увеличит американское присутствие в Европе, чтобы продемонстрировать ему свою силу. Не исключил Шмид и введение Трампом эмбарго на поставки западных вооружений Украине.

Сможет ли Трамп остановить войну в Украине? Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Нью-Йорке Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Лиана Фикс (Liana Fix) из вашингтонского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) постаралась развеять опасения немецких политиков, что Трамп перестанет оказывать военную помощь Украине. "Путин хочет победить в этой войне, а Трамп хочет эту войну прекратить, и это существенная разница, - сказала Лиана Фикс. - И Дональд Трамп не сможет смириться с заходом российских войск в Киев, с поражением Украины, он не сможет объяснить это своей Республиканской партии".

Эксперт CFR пока не может сказать, как именно Трамп намерен организовать мирные переговоры по Украине, возможности, по ее словам, есть разные. "Дональд Трамп может выступить и с угрозами в адрес Путина, сказать, что Америка увеличит помощь Украине, чтобы принудить Москву к переговорам с Киевом", - предположила Лиана Фикс.

А выступавший на форуме в Берлине бывший глава близкого к республиканцам консервативного вашингтонского Института Хадсона, экс-посол США в Японии Кеннет Вайнштейн не исключает, что по настоянию Вашингтона между Россией и Украиной будет создана - по примеру Северной и Южной Кореи - демилитаризованная зона безопасности при поддержке ВВС и спецслужб США. Он же напомнил, что до тех пор, пока Дональд Трамп первый раз занимал пост американского президента, Путин не решался напасть на Украину.