Канцлер Шольц превратил Германию в "хромую утку"

Перед саммитом G20 президент США Байден продемонстрировал силу, а канцлер ФРГ Шольц - свою беспомощность. В рубрике "Берлинский связной" Дирк Эммерих объясняет, что пошло не так в немецкой политике.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

В эти дни в мировой политике происходит много всего. Еще находящийся на своем посту президент США Джо Байден после долгих раздумий фактически дал свое согласие на применение Украиной западных ракет большой дальности против военных целей в России. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторно заявил, что он категорически выступает против этого. В Бразилии 18-19 ноября встречаются главы государств и правительств на саммите G20. Среди тем, кроме мировой экономики и кризиса, связанного с изменением климата, пойдет речь и об Украине. В саммите будет участвовать лидер КНР Си Цзиньпин, у которого запланирована с Шольцем двухсторонняя встреча.

Безрезультатный телефонный разговор Путина и Шольца

В пятницу, 16 ноября, Шольц почти час разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. Какого-то прорыва никто от этого разговора не ожидал. Скорее, речь шла о том, чтобы еще раз четко обозначить позицию Германии: Россия должна закончить войну против Украины и Москве не стоит надеяться на то, что поддержка Украины Западом прекратится.

Казалось бы, все хорошо. Хотя по итогам телефонный разговор с Путиным все же не выглядит столь радужным. Путин не отклонился от своей позиции ни на миллиметр. Он четко обозначил, что, с точки зрения России, Запад и никто другой виноват в войне в Украине. Тот, кто полагал, что в ходе беседы можно было бы прозондировать возможности для переговоров, горько разочарован. В российских СМИ этому телефонному разговору было отведено четвертое или пятое место в потоке новостей.

Сам звонок был запланирован еще в октябре. Кремль долго откладывал его и сейчас, перед саммитом G20, вдруг согласился. Но в последние недели изменилась ситуация. В США на пост президента вновь был избран Дональд Трамп. В Германии распалась правящая коалиция Шольца, в феврале в стране пройдут досрочные выборы. В Украине еще сильнее ухудшилось положение на фронте. В данный момент время играет на руку Москве.

Новая динамика войны в Украине и "хромая утка" Шольц

Вряд ли нужно ждать прогресса в вопросе окончания войны в Украине на саммите G20. В конечном итоге изменение статус-кво возможно лишь при участии двух игроков, которых нет на саммите: Дональда Трампа и Владимира Путина. Для самооценки Кремля разговоры на равных с Вашингтоном имеют большое значение. Трамп заявил, что в случае его победы, он закончит войну в Украине в течение одного дня, еще до его инаугурации 20 января 2025 года. Никто всерьез не верит в то, что это удастся сделать, но появление новой динамики вполне можно себе представить. Замораживание конфликта на линии фронта, потеря Украиной ее территорий, демилитаризованная буферная зона, приостановление американской помощи, растущая ответственность Европы - обо всем этом сейчас идут дискуссии.

Конечно, Олаф Шольц все это знает. Он понимает, что на Германию будет возложено новое бремя, к которому страна не готова. Сам он после распада его правительства - "хромая утка". До проведения досрочных выборов еще три месяца, до формирования нового правительства, вероятно, еще три. А до этого ведущая страна Европы выглядит на международном уровне ослабленной. Может быть, Олаф Шольц привезет с саммита в Рио-де-Жанейро что-нибудь ободряющее. Но всерьез рассчитывать на это не стоит. В Берлине в настоящий момент что-то пошло не так.

Автор: Дирк Эммерих, колумнист DW

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Дирк Эммерих (Dirk Emmerich), международный корреспондент немецких телеканалов ntv & RTL, много лет жил и работал в Москве, а также в Вашингтоне, был корреспондентом ntv в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, где шли военные конфликты.