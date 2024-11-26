Минобороны РФ подтвердило удар ATACMS по курскому аэродрому

В Минобороны России подтвердили удары ATACMS по аэродрому Курск - Восточный и по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В ведомстве заявили о подготовке ответных действий.

В Минобороны РФ подтвердили попадание дальнобойной баллистической тактической ракеты ATACMS по аэродрому Курск - Восточный, который расположен в 7 километрах от Курска. Согласно заявлению оборонного ведомства, опубликованному во вторник, 26 ноября, за три дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.

"Ответные действия готовятся"

Так, 25 ноября, удар был нанесен восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск - Восточный, причем семь сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", а одна достигла цели, заявили в Минобороны РФ. В результате падения осколков два военнослужащих "получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", утверждают в ведомстве.

Ранее, 23 ноября, ВСУ пятью ракетами ATACMS нанесли удар в районе Лотаревки, в 37 км к северо-западу от Курска, по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три были уничтожены ЗРПК "Панцирь", две достигли цели, повреждена радиолокационная станция, среди личного состава есть пострадавшие.

"Ответные действия готовятся", - заявили в Минобороны РФ.

Белый дом признал, что ослабил ограничения на использование Украиной ATACMS

Ранее Белый дом впервые публично признал, что ослабил ограничения на использование Украиной поставляемых США ракет ATACMS. Об этом 25 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Сейчас они могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости. И сейчас - по понятным причинам - это происходит в районе Курска, в Курской области", - указал Кирби.

Зеленский: Теперь у нас есть ATACMS

Министерство обороны России до этого заявило, что в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. В заявлении утверждалось, что пять ракет были сбиты расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", а еще одна "повреждена".

Президент Украины Владимир Зеленский напрямую не подтвердил факт удара по Брянской области, но сказал, что "теперь у нас есть ATACMS" и "мы все это будем использовать".