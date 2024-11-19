Сибига: Чем дальше будут удары ВСУ, тем короче будет война

По мнению главы МИД Украины Андрея Сибиги, разрешение ВСУ бить по объектам на территории России, может стать переломным моментом в ходе войны. Президент Франции считает это хорошим решением Вашингтона.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что возможность наносить удары по военным объектам в глубине территории РФ может стать "переломным моментом" в войне. Об этом он заявил в понедельник, 18 ноября, на совместном с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми брифинге в Нью-Йорке перед заседанием Совета Безопасности ООН.

"Это может стать переломным моментом, - прокомментировал украинский министр сообщения о том, что США сняли ограничения для Киева на удары американским дальнобойным оружием по военным объектам в России. - Чем дальше Украина сможет наносить удары - тем короче будет война".

Как подчеркнул Сибига, Киев всегда настаивал на том, что имеет "полное право наносить удары по военным объектам на территории России". "Это наше законное право, и это спасет жизнь наших гражданских лиц. Это может очень положительно повлиять на ситуацию на поле боя", - добавил глава МИД Украины.

Макрон: США приняли "хорошее решение"

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "хорошим решением" разрешение использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, которое, по данным СМИ, Вашингтон дал Киеву. Выступая в кулуарах встречи "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро, французский лидер указал, что этот шаг был вызван участием северокорейских солдат в войне в Украине. Макрон подчеркнул, что именно решение России привлечь их было направлено на эскалацию.

Сообщения о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила Киеву использовать дальнобойное оружие американского производства для нанесения ударов вглубь России, опубликовали 17 ноября несколько американских СМИ, ссылаясь на информированные источники. По данным газеты The New York Times, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS. Это является существенным изменением политики Вашингтона по вопросу войны в Украине.