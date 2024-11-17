США сняли ограничения для Украины на удары ATACMS вглубь РФ

Ракеты ATACMS могут применить для ударов по военнослужащим РФ и КНДР в Курской области, пишет NYT.

Администрация президента США Джозефа Байден отменила запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. Об этом американские СМИ сообщают в воскресенье, 17 ноября. По словам собеседников газеты The New York Times (NYT), речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

Украинская армия, вероятно, применит это вооружение для ударов по военнослужащим РФ и КНДР в Курской области, пишет NYT. Разрешение для Вооруженных сил Украины использовать ATACMS дано в ответ на неожиданное для союзников Киева решение России привлечь северокорейские войска к участию в боевых действиях на стороне Москвы, поясняют официальные лица, пожелавшие остаться неизвестными. По их словам, Вашингтон тем самым посылает Пхеньяну сигнал об уязвимости сил КНДР и недопустимости их участия в войне.

Reuters: Киев готовит первые удары на ближайшие дни

Украина намерена нанести первые удары американским дальнобойным оружием "в ближайшие дни", пишет агентство Reuters со ссылкой на трех знакомых с ситуацией собеседников. Подробности предстоящих операций не приведены из-за вопросов оперативной безопасности.

Вашингтон ослабил ограничения на использование американских вооружений Киевом после начала наступления сил РФ на Харьков. Тогда США разрешили Украине наносить удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским силам в непосредственной близости от границы.

Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.