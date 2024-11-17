  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыСША

США сняли ограничения для Украины на удары ATACMS вглубь РФ

Павел Мыльников
17 ноября 2024 г.

Ракеты ATACMS могут применить для ударов по военнослужащим РФ и КНДР в Курской области, пишет NYT.

https://p.dw.com/p/4n5nf
Ракеты ATACMS в действии
Ракеты ATACMS в действии (фото из архива)Фото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Администрация президента США Джозефа Байден отменила запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. Об этом американские СМИ сообщают в воскресенье, 17 ноября. По словам собеседников газеты The New York Times (NYT), речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

Украинская армия, вероятно, применит это вооружение для ударов по военнослужащим РФ и КНДР в Курской области, пишет NYT. Разрешение для Вооруженных сил Украины использовать ATACMS дано в ответ на неожиданное для союзников Киева решение России привлечь северокорейские войска к участию в боевых действиях на стороне Москвы, поясняют официальные лица, пожелавшие остаться неизвестными. По их словам, Вашингтон тем самым посылает Пхеньяну сигнал об уязвимости сил КНДР и недопустимости их участия в войне.

Reuters: Киев готовит первые удары на ближайшие дни

Украина намерена нанести первые удары американским дальнобойным оружием "в ближайшие дни", пишет агентство Reuters со ссылкой на трех знакомых с ситуацией собеседников. Подробности предстоящих операций не приведены из-за вопросов оперативной безопасности.

Вашингтон ослабил ограничения на использование американских вооружений Киевом после начала наступления сил РФ на Харьков. Тогда США разрешили Украине наносить удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским силам в непосредственной близости от границы.

Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Михаил Подоляк: Киев ждет от Трампа делового подхода

Михаил Подоляк: Киев ждет от Трампа делового подхода

Что избрание Дональда Трампа президентом США означает для Украины и как оно скажется на ходе войны? Применим ли бизнес-подход к политике, и можно ли поставки оружия воспринимать как деловую сделку? Может ли Зеленский позвонить Трампу? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью DW отвечает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Политика7 ноября 2024 г.06:56 мин.
Угледар

Эксперт: Угледар был важной, но не стратегической точкой

Эксперт: Угледар был важной, но не стратегической точкой

Как может повлиять потеря Украиной Угледара в Донецкой области на ситуацию на других участках фронта и дальнейший ход войны? Интервью DW с австрийским военным экспертом Маркусом Райснером.
Конфликты4 октября 2024 г.
Показать еще