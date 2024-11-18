"Рано пить шампанское". ЕС - о допуске ВСУ бить вглубь РФ

В Брюсселе сдержанно приветствовали снятие ограничений для ВСУ по применению американского оружия: ждут деталей. Европарламент и дипслужба ЕС призывают все страны поступить так же, но общей позиции у блока нет.

По данным американских СМИ, уходящий президент США Джо Байден снял ограничения для Киева на удары американским оружием по военным объектам внутри России. При этом позднее появилось уточнение, что речь идет о Курской области, где с недавнего времени находятся не только российские и украинские войска, но и тысячи солдат из Северной Кореи. И хотя официального подтверждения информации о снятии Вашингтоном этих ограничений пока не последовало, в Брюсселе свежее известие восприняли положительно.

Такая позиция внешнеполитического ведомства Евросоюза известна давно: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддерживает снятие партнерами Украины ограничений на использование вооружений и при каждом удобном случае призывает к этому страны Евросоюза. В то же время общей линии в этом отношении у ЕС нет: его члены пришли к выводу, что каждое государство само решает, какие вооружения предоставлять Украине и на каких условиях.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 18 ноября, Боррель снова призвал страны ЕС действовать решительнее, быстрее и сплоченнее. "Я вновь и вновь повторяю, что украинцы должны иметь возможность использовать оружие, которое мы им предоставляем, не только для того, чтобы останавливать стрелы, но и чтобы попадать в лучников, - заявил он перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. - Я уверен, что этот вопрос будет обсуждаться снова. Надеюсь, что государства-члены придут к согласию. Если нет, то каждый будет делать то, что считает нужным, в соответствии с необходимостью поддерживать Украину".

Жозеп Боррель Фото: Alexandros Michailidis/European Union

Общий настрой в Брюсселе - позитивный

Многие прибывшие в Брюссель министры приветствовали решение Вашингтона, хотя и выражали определенную степень сомнения. "Если то, что США сняли ограничения, - правда, то это хорошо. Мы с самого начала говорили, что нельзя вводить ограничения на военную поддержку, и надо понимать, что сейчас ситуация серьезнее, чем пару месяцев назад", - сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна перед встречей.

Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что сторонникам этой политики радоваться рано. "Мы пока не открываем шампанское, потому что не знаем, сколько у украинцев ракет, достаточно ли их, чтобы победить в бою. Неизвестно, действительно ли были сняты все ограничения или только их часть. В общем, вопросов много", - указал он. По мнению министра, никаких ограничений, кроме международного права, в отношении Украины быть не должно, а необходимое количество боеприпасов должно быть поставлено Киеву. Так Евросоюз мог бы проявить свою силу, считает он. "Нам нужна новая стратегия, стратегия победы. Мы все еще придерживаемся стратегии деэскалации, но она провалилась. Я очень надеюсь, что мы сможем найти реальное решение и помочь Украине победить", - добавил он.

Подобную точку зрения выразил и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп: "Президент Путин прислушивается только к фактам на местах. Поэтому очень важна новость о том, что США больше не устанавливают никаких ограничений для Украины, чтобы она могла защищаться и на российской территории, территории агрессора". Его польский коллега Радослав Сикорский также приветствовал решение Байдена и подчеркнул, что Украина как жертва агрессии имеет на это полное право.

Будапешт и Братислава возмущены

Представители двух европейских стран - Венгрии и Словакии - высказались категорически против подобного разрешения. Позволить Украине наносить удары вглубь России, используя оружие стран-членов НАТО - это "невероятно опасная идея, чреватая крайне серьезным риском распространения войны", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он общался с венгерскими журналистами в Брюсселе на фоне сообщений о том, что запущенные Россией ракеты ударили по Закарпатью, где живет венгерское этническое меньшинство. К международной прессе Сийярто не вышел.

Точно так же поступил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Выступая перед национальными СМИ, он назвал шаг Вашингтона беспрецедентной эскалацией и подрывом миротворческих усилий по проведению переговоров между Россией и Украиной.

Роберт Фицо Фото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

А что о решении Байдена говорят в Берлине?

Нет единой позиции и в Германии - особенно теперь, на фоне распада правящей коалиции и объявления досрочных выборов. С одной стороны, даже после смены курса в Вашингтоне канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) отказывается поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности TAURUS, о чем в очередной раз было заявлено на пресс-конференции в Берлине 18 ноября. Ожидается, что то же самое скажет и его однопартиец, социал-демократ и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе 19 ноября.

Но, с другой стороны, глава германского МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула, что ее партия "зеленых" и кандидат в канцлеры от этой партии Роберт Хабек (Robert Habeck) готовы будут предоставить эти ракеты Украине в случае прихода к власти. "Решение американской стороны - это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами, - указала она в Брюсселе. - Самооборона, защита собственного народа не означает, что мы должны ждать, пока террор нанесет первый удар, но что защищаться можно на более ранней стадии". Бербок призвала не волноваться из-за заявлений Москвы: "Путин намеренно играет на наших страхах в Европе. И мы должны четко заявить: мы сильнее страха, у Европы есть силы для мира".

В оппозиционном блоке ХДС/ХСС также выказали готовность предоставить Киеву TAURUS - об этом уже давно заявлял кандидат в канцлеры от немецкой оппозиции Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Либералы из СвДП придерживаются того же мнения. Эксперт этой партии по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) приветствовала тот факт, что Байден разрешил Украине применять в России ракеты дальнего радиуса действия. В интервью радиостанции Deutschlandfunk 18 ноября она призвала Шольца разрешить поставки Taurus. Штрак-Циммерман также является членом Европарламента и возглавляет его подкомитет по безопасности и обороне.

Анналена Бербок Фото: Omar Havana/AP Photo/picture alliance

Европарламент давно "за" нанесение ударов вглубь России

Позиция Европарламента по немецким ракетам TAURUS однозначна: предоставить. Двумя месяцами ранее Европейский парламент принял резолюцию с призывом к этому и к снятию ограничений на применение Украиной западных систем вооружений по легитимным военным целям на российской территории. За резолюцию проголосовали 425 депутатов, против - 131, 63 воздержались.

Запад не сможет поставить Киеву столько систем ПВО, сколько необходимо, чтобы обеспечить всеобъемлющее покрытие Украины, заявил в Европарламенте от имени Европейской народной партии депутат Михаэль Галер (Michael Gahler). "Очевидно, что с военной точки зрения гораздо экономичнее наносить удары по пусковым площадкам, а не пытаться создать противовоздушную оборону", - сказал он и призвал ряд правительств стран ЕС, включая германское, "перестать бояться Путина и его угроз".

В Париже пока без перемен

Одним из таких государств считается Франция, которая, как пишут СМИ, предоставила Украине оружие дальнего действия, но до сих пор не разрешила использовать его на всей территории России. Глава французского МИДа сказал DW в Брюсселе, что, несмотря на новости из Вашингтона, пока в этой позиции ничего не изменилось.

"Вы слышали выступление президента Макрона 25 мая, где мы открыто сказали, что рассмотрим этот вариант, если он позволит наносить удары по тем целям, откуда Россия сейчас атакует украинскую территорию, в этом нет ничего нового", - ответил он на вопрос корреспондентки.

Эксперты поясняют, что запрет или его отмена со стороны США так важны для других стран, поскольку распространяются не только на американское оружие, но и на их собственное, если в нем использованы американские детали или технологии. Поэтому в Европе ждут подробностей нового шага непосредственно от Вашингтона. Если США полностью сняли запрет для Украины, то теперь принимать решение нужно будет уже исключительно правительствам этих стран.