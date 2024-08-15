СМИ: США открыты для поставки Киеву ракет большой дальности

Администрация президента США Джо Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) большой дальности. Об этом в четверг, 15 августа, пишет онлайн-издание Politico со ссылкой на источник, пожелавший сохранить анонимность.

Окончательное решение об отправке ракет в Украину не принято, но сейчас Белый дом прорабатывает "сложные детали" по этому вопросу, рассказал редакции ее собеседник. Конкретно речь идет о проверке в связи с передачей чувствительных технологий и возможностью запуска украинскими самолетами ракеты весом 1088 кг, несущей боеголовку в 454 кг.

О ракетах JASSM

Ракеты JASSM можно запускать с истребителей F-16. Эта ракета, разработанная компанией Lockheed Martin и впервые поступившая на вооружение в начале 2000-х годов, использовалась США в боевых действиях крайне редко и была передана лишь нескольким близким союзникам Вашингтона, уточняет издание.

По его данным, Польша, Австралия и Финляндия уже имеют это оружие, а Япония и Нидерланды подписали соглашения о покупке ракет в июле, и их поставка ожидается в ближайшие годы. Германия, Греция, Румыния и Дания также ведут переговоры о покупке ракет JASSM.

Ракеты большой дальности на вооружении Украины

Украина уже располагает ракетами воздушного и наземного базирования, предоставленными США, Великобританией и Францией, которые могут достигать цели на расстоянии 300 км от точки запуска, однако ограничения на использование этих ракет на территории России пока остаются в силе, напоминают в публикации.

США и их союзники уже взяли на себя обязательства поставить Украине различные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" для переданных ей самолетов F-16, но именно поставки JASSM дали бы Киеву "самое мощное и дальнобойное оружие в арсенале его военно-воздушных сил", говорится также в статье.

Пентагон отказался дать Politico комментарий об одобрении им передачи ракет JASSM Украине.

"Мы рассматриваем ряд опций, направленных на удовлетворение требований Украины в связи с помощью в сфере безопасности, но у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить", - цитирует издание представителя Минобороны США Джеффа Джаргенсена.