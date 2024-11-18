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Франция пока не дала разрешение бить ракетами вглубь России

Сергей Гуща
18 ноября 2024 г.

"Мы можем рассмотреть вариант разрешить удары по целям, с которых Россия атакует украинскую территорию. В этом нет ничего нового", - заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро (фото из архива)Фото: Stephanie Lecocq/REUTERS

Франция пока не разрешила использовать предоставленные Украине дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. Такая возможность по-прежнему обсуждается, заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро журналистам перед встречей глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 18 ноября, в Брюсселе. "Мы открыто заявляли, что можем рассмотреть вариант разрешить удары по целям, с которых Россия атакует украинскую территорию. В этом нет ничего нового", - сказал он.

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать дальнобойное оружие американского производства для нанесения ударов вглубь России, сообщили 17 ноября два американских чиновника и источник, знакомый с решением. По данным газеты The New York Times, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS. Это является существенным изменением политики Вашингтона в украинско-российском конфликте.

Вслед за этим в СМИ появились сообщения о разрешении Франции и Великобритании, данном Киеву, бить ракетами SCALP и Storm Shadow по российской территории.

Германия занимает в этом вопросе гораздо более сдержанную позицию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не соглашается поставить Киеву немецкие крылатые ракеты TAURUS. В то же время "зеленые" были бы готовы дать такое согласие. Кандидат "зеленых" на пост канцлера ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) уже заявил, что в случае избрания он даст Киеву ракеты TAURUS. Ранее о готовности предоставить Украине эти ракеты заявлял и кандидат в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

 

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