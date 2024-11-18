Бербок приветствует решение США о ракетах ATACMS для ВСУ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приветствовала разрешение США Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. "При самообороне Украины речь идет о том, чтобы не ждать, пока ракета перелетит через границу. Некоторые украинские населенные пункты находятся так близко к границе России, что система ПВО не помогает, поскольку ракета бьет слишком быстро. И теперь речь идет о том, чтобы иметь возможность разрушить военные пусковые установки", - заявила глава МИД ФРГ в интервью радиостанции RBB Inforadio в понедельник, 18 ноября.

Она выразила уверенность в том, что Украина вправе наносить такие удары с точки зрения международного права и права на самооборону. "Именно поэтому применение дальнобойного оружия по территории России, которое теперь станет возможным благодаря разрешению США, столь важно. Уже давно известно, что и я сама, и моя партия ("Союз-90/"зеленые". - Ред.) смотрим на это так же, как и наши восточноевропейские партнеры, как британцы, как французы и как американцы", - добавила Бербок.

Бербок: Обеспечить Украину мощными вооружениями

Одновременно глава МИД ФРГ призвала обеспечить Украину мощными средствами самообороны. "Если бы на нашу страну падали ракеты, дроны, бомбы, если бы наносились удары по детским больницам, по энергоснабжению, если бы удары наносились по нашей нормальной жизни, мы тоже защищались бы", - сказала Анналена Бербок.

США после долгих колебаний разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по России. Представитель Белого дома накануне вечером подтвердил агентству AFP сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден снял ограничения на применение Украиной вооружений, поставленных ей Соединенными Штатами.

Германия занимает в этом вопросе гораздо более сдержанную позицию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не соглашается поставить Киеву немецкие крылатые ракеты TAURUS. В то же время "зеленые" были бы готовы дать такое согласие. Кандидат "зеленых" на пост канцлера ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) уже заявил, что в случае избрания он даст Киеву ракеты TAURUS.