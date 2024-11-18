Шольц по-прежнему не согласен поставлять TAURUS Украине

США уже разрешили Украине бить американскими ракетами по России. В то же время канцлер ФРГ по-прежнему отказывается передавать Киеву крылатые ракеты TAURUS.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), несмотря на решение США разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами по России, по-прежнему отказывается передавать Киеву немецкие крылатые ракеты TAURUS. "Да, правительство ФРГ было проинформировано о принятом в Вашингтоне решении, и нет, это не имеет никаких последствий для решения федерального канцлера не поставлять Киеву ракеты TAURUS", - заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) в понедельник, 18 ноября, в Берлине.

Согласно сообщениям американских СМИ, уходящий с поста президента США Джо Байден накануне после долгих колебаний впервые разрешил Киеву применять против целей в России американские тактические ракеты ATACMS дальностью в несколько сот километров. Это оружие должно быть использовано преимущественно для отражения российского контрнаступления российских и, возможно, северокорейских войск в Курской области.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) уже одобрила решение Байдена. Со своей стороны представитель Минобороны ФРГ заявил, что вооружения, поставленные Украине Германией, являются "украинскими вооружениями, которые, естественно, могут соответственно применяться в рамках норм международного права". При этом представитель добавил, что все поставленные Киеву германские вооружения не подпадают под категорию дальнобойного.