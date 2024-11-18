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Кремль отреагировал на решение США об ударах ATACMS по РФ

Сергей Ромашенко
18 ноября 2024 г.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал решение США "качественно новым витком напряженности". При этом он отметил, что РФ пока располагает лишь информацией из западных СМИ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Россия весьма негативно отреагировала на сообщения о том, что США разрешили Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами. Это решение знаменует собой новый виток напряженности и вовлеченности США в войну в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 ноября.

"Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал Песков на брифинге для прессы, отметив, что Кремль пока располагает лишь информацией из западных СМИ.

"Новый виток напряженности"

"Но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", - заявил представитель Кремля.

Накануне многочисленные американские и европейские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по территории России. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) одобрила решение Вашингтона. По сведениям The New York Times, предполагается, что ВСУ смогут использовать эти ракеты только против войск РФ и КНДР в Курской области.

 

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