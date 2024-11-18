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Боррель: Страны ЕС обсудят разрешение ударов ВСУ по России

Ольга Лебедева
18 ноября 2024 г.

Глава европейской дипломатии призвал страны Евросоюза вслед за США разрешить ВСУ удары по отдаленным военным целям в России. По его словам, этот вопрос обсудят на заседании Совета ЕС.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить Украине атаковать поставленным ей оружием отдаленные от границы цели в России, продолжающей войну против соседней страны. "Я говорю вновь и вновь, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей поставляем, не только для остановки стрел, но и для поражения лучников", - заявил Боррель перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 ноября. Он подчеркнул, что по-прежнему убежден в необходимости такого шага.

"Уверен, что мы вновь будем об этом дискутировать. Надеюсь, что государства - члены ЕС согласятся на это", - добавил глава европейской дипломатии. Ранее к аналогичному решению призвал Европарламент.

США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по целям в РФ

Накануне вечером стало известно, что США после долгих колебаний разрешили Украине бить ракетами ATACMS по России. Президент США Джо Байден снял ограничения на применение Украиной вооружений, поставленных ей  Соединенными Штатами, подтвердили в Белом доме информацию, опубликованную газетой The New York Times.

Германия занимает в этом вопросе гораздо более сдержанную позицию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не соглашается поставить Киеву немецкие крылатые ракеты TAURUS. В то же время "зеленые" были бы готовы дать такое согласие. Кандидат "зеленых" на пост канцлера ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) уже заявил, что в случае избрания он даст Киеву ракеты TAURUS.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) - также представительница "зеленых" - приветствовала разрешение Байдена. "При самообороне Украины речь идет о том, чтобы не ждать, пока ракета перелетит через границу. Некоторые украинские населенные пункты находятся так близко к границе России, что система ПВО не помогает, поскольку ракета бьет слишком быстро. И теперь речь идет о том, чтобы иметь возможность разрушить военные пусковые установки", - заявила она в эфире RBB Inforadio.

 

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