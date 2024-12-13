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Россия остановила экспорт пшеницы в Сирию

Ольга Лебедева
13 декабря 2024 г.

Российские экспортеры пшеницы обеспокоены неопределенностью относительно новых властей Сирии и возможными задержками оплаты, пишет Reuters.

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Уборка пшеницы в Ростовской области
Уборка пшеницы в Ростовской областиФото: Sergey Pivovarov/SNA/IMAGO

Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию после свержения президента Башара Асада. Российские экспортеры обеспокоены неопределенностью относительно нового правительства и вероятными задержками с оплатой, сообщает агентство Reuters в пятницу, 13 декабря, со ссылкой на российские и сирийские источники.

"Я думаю, что никто не осмелится поставлять пшеницу в Сирию при нынешних обстоятельствах", - заявил Reuters российский собеседник.

Два судна с пшеницей для Сирии не достигли пункта назначения

При этом два судна, перевозившие российскую пшеницу для Сирии, не достигли пунктов назначение, пишет агентство, ссылаясь на данные о судоходстве. Одно из них - "Михаил Ненашев" - стоит на якоре у побережья Сирии, другое - "Альфа Гермес" - направляется в египетский порт Александрия после того, как также простояло несколько дней у побережья Сирии, уточняется далее.

Собеседник из Сирии сообщил Reuters, что суда были задержаны из-за неопределенности с платежами, а также что Россия обсудила этот вопрос с новыми властями Сирии.

Угроза голода в Сирии

Как отмечает далее агентство, являющаяся крупнейшим в мире экспортером пшеницы Россия поставляла это зерно Сирии посредством сложных финансовых и логистических схем в обход санкций Запада. Ранее импортом пшеницы занималось Сирийское зерновое агентство (Hoboob), а сейчас пришедшие к власти силы должны создать новое руководство этой организацией или учредить новое управление по импорту, заявил сирийский источник Reuters.

По словам главы российского Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, РФ экспортирует в Сирию около 2 млн тонн пшеницы в год, при этом для России Сирия не является крупным импортером. Однако перебои с поставками российской пшеницы могут вызвать голод в этой стране с населением более 23 млн человек.

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