Свержение Асада в Сирии. Почему от этого выиграл Эрдоган?

Турция с самого начала поддерживала сирийскую оппозицию, чтобы свергнуть Асада и вытеснить курдов с северо-востока Сирии. Каковы теперь, когда режим Башара Асада пал, цели и роль Анкары?

"Мы не претендуем на территории в Сирии. Мы только хотим позаботиться о том, чтобы настоящие хозяева страны получили обратно свою землю. Мы вошли туда только для того, чтобы покончить с правлением тирана Асада", - такими словами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оправдывал турецкое военное вторжение в Сирию в январе 2016 год. Но за этими громкими словами уже тогда скрывался очевидный интерес и конкретные цели. Анкара с первого дня поддерживала вооруженную сирийскую оппозицию и стремилась к свержению диктатора Башара Асада. Спустя пять лет Турция надолго установила свое военное присутствие в Идлибе - бастионе сирийской оппозиции.

Сегодня считается, что именно Турция больше всех стратегически выиграла от свержения Асада, а Россия и Иран - проиграли. Москва была самым важным союзником Башара Асада, а Тегеран поддерживал его режим с помощью шиитских боевиков. "Если сравнивать ситуацию с тем, что было две недели назад, то Турция очевидно выиграла в Сирии", - говорит Заур Газимов, эксперт по турецко-российским отношениям в Германо-турецком университете в Стамбуле. Анкара намерена тесно сотрудничать с новым правительством Сирии. "Турция будет интенсивно вовлечена в процесс восстановления и станет основным инвестором в разрушенной войной Сирии", - полагает эксперт.

В 2016 году турецкая армия вошла на территорию Сирии Фото: Reuters

"Турция получит экономическую выгоду от восстановления Сирии, если турецкие строительные фирмы будут получать там заказы", - поясняет в свою очередь политолог Берк Эсен из Университета Сабанджи в Стамбуле. "Хотя политика турецких властей в отношении Сирии долгое время считалась малоуспешной, Эрдоган снова и снова повторял, что Асада когда-нибудь свергнут. Он оказался прав и заработал на этом политические очки", - говорит эксперт.

Турция оказывала непрямую поддержку сирийским исламистам?

"Во время последнего наступления в Сирии Турция сыграла важную роль. И в новой Сирии, Сирии после Асада, Анкара этим воспользуется, чтобы расширить свою сферу влияния", - убежден Берк Эсен. Турция поддерживает "Сирийскую национальную армию" и контролирует большие территории на севере Сирии. Благодаря своему присутствию там Турция сумела в определенной степени сблизиться с суннитской исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", при этом свое участие в наступлении сирийской вооруженной оппозиции, которое привело к взятию Дамаска и падению режима Асада, Турция опровергает. Хотя официально Турция не стоит за этой группировкой и признает ее террористической, Анкара поддерживает вооруженные формирования на севере Сирии, которые участвовали в наступлении.

Эксперт по Ближнему Востоку Андре Банк Фото: privat

Можно исходить из того, что Турция не напрямую оказывала военную поддержку "Хайят Тахрир аш-Шам", говорит эксперт по Ближнему Востоку из Университета GIGA в Гамбурге Андре Банк (Andre Bank). "ХТШ недавно получила новое оружие. В настоящий момент она использует дроны и ракетные системы. Все это предположительно поступило из Турции", - говорит Банк. Его коллега Симон Мабон из Университета Ланкастера высказывается более осторожно: "Это непрозрачная тема. Мы не знаем точно, в какой степени Турция на самом деле поддерживала это наступление".

Турция, являясь страной НАТО, имеет хорошие отношения с Россией и Ираном, чем регулярно вызывает недоумение своих западных партнеров. Но последние события вокруг Сирии не приведут к разрыву отношений между Москвой и Анкарой, считает Газимов. Наоборот, двусторонние турецко-российские отношения в будущем станут еще более глубокими, полагает он: "Свержение Асада в Сирии сделало Турцию еще более важной для России".

Будущее курдов после свержения Асада в Сирии

Официальная цель Турции на Севере Сирии - предотвратить появление территориального объединения прокурдских сил. Анкара опасается, что в этом регионе может быть создано курдское государство. В настоящий момент поддерживаемые Турцией силы успешно наступают на города, находящиеся под контролем курдов и взяли под свой контроль, в частности, город Манбидж на северо-востоке Сирии.

"Сирийские демократические силы", контролирующие часть севера Сирии, считаются сирийскими ответвлением "Курдской рабочей партии". Турция с 1984 года находится в конфликте с этой организацией, которая в ЕС признана террористической. "В будущем мы фактически увидим в Сирии автономный курдский регион, как в Ираке. Но разница в том, что на севере Ирака, где гористая местность, курдам проще защищать свои территории, в равнинной местности Сирии это сделать намного сложнее", - говорит Берк Эсен. Кроме того, пока непонятно, как поведет себя "Хайят Тахрир аш-Шам" по отношению к курдам и другим религиозным меньшинствам.

Курдский боец на севере Сирии Фото: DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images

Беженцы вернутся в Сирию?

Между Турцией и Сирией - граница протяженностью около 900 километров. В Турции сейчас проживает порядка трех миллионов сирийских беженцев - больше, чем в любой другой стране мира. Несмотря на то, что правительство Эрдогана после начала гражданской войны в Сирии приняло миллионы беженцев, сегодня власти испытывают огромное давление в этой связи: недовольство среди населения растет на фоне экономических проблем.

"Для нас очень важна территориальная целостность Сирии", - заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан 8 декабря и добавил: "Миллионы сирийцев, которые вынуждены были покинуть свою родину, наконец смогут вернуться домой". В Турции в настоящий момент растут ожидания, что это произойдет совсем скоро. Президент Эрдоган 9 декабря заявил об открытии КПП Яйладагы на границе с Сирией, чтобы беженцы могли "добровольно и безопасно вернуться домой".