  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаТурция

Турция откроет для беженцев КПП на границе с Сирией

Ася Миллер
10 декабря 2024 г.

КПП Яйладагы на сирийско-турецкой границе закрыт с 2013 года. После свержения режима Башара Асада сотни человек устремились к границе, чтобы вернуться в Сирию. С 2011 года Турция приняла почти 3 млн сирийских беженцев.

https://p.dw.com/p/4nwRM
Сирийские беженцы на КПП у сирийско-турецкой границы
Сирийские беженцы на КПП у сирийско-турецкой границыФото: Anıl Atar/DHA

Турция откроет пограничный переход Яйладагы на границе с Сирией, чтобы способствовать безопасному и добровольному возвращению на родину сирийских беженцев после свержения режима Башара Асада. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Этот контрольно-пропускной пункт закрыт с 2013 года.

"Со вчерашнего дня в Сирии завершилась мрачная эпоха, и началась новая, светлая глава. Сильный ветер перемен в Сирии пойдет на пользу всем сирийцам, особенно беженцам", - прокомментировал турецкий президент падение режима Асада, выступая на заседании кабинета министров.

Говоря о военных операциях Турции и поддерживаемой Анкарой Сирийской национальной армии (СНА) против курдского ополчения на севере Сирии, Эрдоган подчеркнул, что Турция не претендует на территорию других государств, но "не потерпит терроризма у своих границ".

Турция приняла почти 3 млн беженцев из Сирии

Турция, протяженность границы которой с Сирией составляет 900 километров, с начала гражданской войны в 2011 году приняла почти три миллиона сирийских беженцев. После свержения режима Башара Асада сотни сирийцев устремились к границе, чтобы вернуться на родину.

Страны ЕС приостанавливают рассмотрение ходатайств об убежище от сирийских беженцев

Ряд европейских правительств заявил, что приостанавливает рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от беженцев из Сирии. Первой об этом объявила Германия, которая приняла более миллиона сирийских беженцев, и на данный момент имеет на рассмотрении 47 тысяч ходатайств.

Позже к ФРГ присоединилась Швеция, которая в 2015-2016 годах приняла более 50 тысяч беженцев из Сирии. Об аналогичном решении заявили Нидерланды, Италия и Великобритания, обосновывая его нестабильной и непредсказуемой ситуацией в Сирии, но приветствуя падение диктаторского режима Башара Асада. Только Австрия на фоне решения о приостановлении рассмотрения 7300 ходатайств заявила о подготовке упорядоченной программы репатриации и депортации в Сирию.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сирийские повстанцы в Дамаске празднуют свержение Башара Асада, 8 декабря 2024 года

Падение режима Башара Асада в Сирии

Падение режима Башара Асада в Сирии

Неожиданное наступление альянса исламистских повстанцев во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" завершилось быстрым взятием столицы Сирии Дамаска и бегством из страны президента Башара Асада. Как это было - в фотогалерее DW.
Конфликты9 декабря 2024 г.10 фото
external

Сирийский беженец в Германии - история успеха, несмотря на тяжелую травму | Европа в фокусе

Сирийский беженец в Германии - история успеха, несмотря на тяжелую травму | Европа в фокусе

Для танцовщика потеря ноги - это самое страшное, что может произойти. Но тяжелая травма не помешала герою нашего сюжета думать о том, как реализовать свою заветную мечту, несмотря ни на что. Будучи беженцем, ему пришлось добираться из Сирии в ФРГ с риском для жизни. Теперь он в Германии занимается любимым делом.
Политика11 октября 2024 г.26:00 мин.
Главный вокзал Мюнхена в сентябре 2015. Беженцы из Сирии

В ФРГ заговорили о возвращении сирийских беженцев на родину

В ФРГ заговорили о возвращении сирийских беженцев на родину

Дальнейшее пребывание в Германии просителей убежища из Сирии становится темой предвыборной кампании. А как возможный массовый отъезд сирийцев скажется на немецком рынке труда?
Политика9 декабря 2024 г.
Показать еще