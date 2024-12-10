Турция откроет для беженцев КПП на границе с Сирией

КПП Яйладагы на сирийско-турецкой границе закрыт с 2013 года. После свержения режима Башара Асада сотни человек устремились к границе, чтобы вернуться в Сирию. С 2011 года Турция приняла почти 3 млн сирийских беженцев.

Турция откроет пограничный переход Яйладагы на границе с Сирией, чтобы способствовать безопасному и добровольному возвращению на родину сирийских беженцев после свержения режима Башара Асада. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Этот контрольно-пропускной пункт закрыт с 2013 года.

"Со вчерашнего дня в Сирии завершилась мрачная эпоха, и началась новая, светлая глава. Сильный ветер перемен в Сирии пойдет на пользу всем сирийцам, особенно беженцам", - прокомментировал турецкий президент падение режима Асада, выступая на заседании кабинета министров.

Говоря о военных операциях Турции и поддерживаемой Анкарой Сирийской национальной армии (СНА) против курдского ополчения на севере Сирии, Эрдоган подчеркнул, что Турция не претендует на территорию других государств, но "не потерпит терроризма у своих границ".

Турция приняла почти 3 млн беженцев из Сирии

Турция, протяженность границы которой с Сирией составляет 900 километров, с начала гражданской войны в 2011 году приняла почти три миллиона сирийских беженцев. После свержения режима Башара Асада сотни сирийцев устремились к границе, чтобы вернуться на родину.

Страны ЕС приостанавливают рассмотрение ходатайств об убежище от сирийских беженцев

Ряд европейских правительств заявил, что приостанавливает рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от беженцев из Сирии. Первой об этом объявила Германия, которая приняла более миллиона сирийских беженцев, и на данный момент имеет на рассмотрении 47 тысяч ходатайств.

Позже к ФРГ присоединилась Швеция, которая в 2015-2016 годах приняла более 50 тысяч беженцев из Сирии. Об аналогичном решении заявили Нидерланды, Италия и Великобритания, обосновывая его нестабильной и непредсказуемой ситуацией в Сирии, но приветствуя падение диктаторского режима Башара Асада. Только Австрия на фоне решения о приостановлении рассмотрения 7300 ходатайств заявила о подготовке упорядоченной программы репатриации и депортации в Сирию.