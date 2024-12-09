В ФРГ заговорили о возвращении сирийских беженцев на родину

В Германии уже на следующий день после свержения в Сирии режима Башара Асада началось обсуждение перспектив возвращения на родину находящихся в стране сирийских беженцев. Дополнительный импульс вспыхнувшей дискуссии придало принятое миграционными властями ФРГ 9 декабря решение временно приостановить рассмотрение заявок на предоставление убежища гражданам Сирии.

Особенно активно за тему возвращения на родину сирийских беженцев взялись представители блока консервативных партий ХДС/ХСС. Согласно актуальным опросам, он имеет наилучшие шансы выиграть намеченные на 23 февраля 2025 года досрочные парламентские выборы и возглавить следующее правительство ФРГ. Так что судьба соискателей политического убежища из Сирии, а их сейчас в ФРГ примерно 700 тысяч, столь же неожиданно, как и падение режима в Дамаске, становится темой предвыборной кампании в Германии.

Предоставление убежища - временная мера

Вполне возможно, что эта тема отодвинет на второй план не раз поднимавшийся в последнее время вопрос о расходах на содержание украинских беженцев. В то же время начавшаяся дискуссия показывает, как после объявления перемирия или завершения войны в Украине может пойти разговор о дальнейшем пребывании в Германии украинских беженцев, прежде всего тех, кто не трудоустроился.

Сентябрь 2015 года. Сирийские беженцы прибывают в Берлин Фото: Markus Schreiber/picture alliance/AP/dpa

"Всем должно быть ясно: бегство предполагает временное пребывание", - подчеркнул в беседе с экономической газетой Handelsblatt эксперт по внутренней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Александер Тром (Alexander Throm). По его словам, после падения режима Башара Асада ситуация в Сирии "кардинально изменилась". Поэтому "предстоит проверить, не отпали ли причины для предоставления статуса нуждающихся в защите". Это, прежде всего, касается тех, кто бежал именно от режима Асада, указал депутат-консерватор.

Эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) тоже исходит из того, что предстоит по-новому ответить на вопрос, "кто имеет право искать у нас защиту, а кто нет". Однако пока рано давать новую оценку политической ситуации в Сирии, считает он, для этого потребуется несколько недель.

В интервью телеканалу ZDF Юрген Хардт назвал "обнадеживающим сигналом" то, что в освобожденных повстанцами регионах в последние дни не наблюдалось потоков беженцев в сторону Турции или Европы. Эксперт полагает, что, в конечном счете, многие беженцы сами захотят вернуться на родину, и отметил, что им нужно помочь начать там новую жизнь.

1000 евро за добровольное возвращение в Сирию?

Как именно могла бы выглядеть эта помощь, в интервью телекомпании RTL и ее новостному каналу n-tv разъяснил Йенс Шпан (Jens Spahn). Он является одним из заместителей председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге и считается одним из наиболее влиятельных политиков в консервативном лагере.

"В качестве первого шага мы могли бы сделать следующее предложение. Федеральное правительство скажет: каждый, кто хочет вернуться в Сирию, получит место на чартерных рейсах, которые мы обеспечим, и для старта сумму в 1000 евро".

Бывший министр здравоохранения ФРГ, христианский демократ Йенс Шпан Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Вторым шагом могла бы стать организованная весной 2025 года Германией, Австрией, Турцией и Иорданией "конференция по восстановлению и возвращению". По словам политика, "если на родине положение дел нормализуется и стабилизируется, если там будет перспектива", то в Германии будут ожидать того, что сирийцы захотят возвращаться. Однако для оценки положения дел в Сирии, наверняка, еще потребуются недели, отметил Йенс Шпан.

В свою очередь Кристиан Линднер (Christian Lindner), лидер недавно покинувшей правительство ФРГ либеральной партии СвДП, назвал первым шагом как раз международную конференцию, инициатором которой могла бы выступить Германия. Задача конференции состояла бы в выработке мер по стабилизации ситуации в Сирии. Лишь после нее следовало бы обсуждать последствия нынешних событий для политики предоставления убежища в Германии, заявил бывший министр финансов в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Призывы к немедленному возвращению на родину

Таким образом, ни о какой немедленной и, тем более, принудительной высылке сирийских беженцев речи нет, немецкие консерваторы обсуждают пока только вариант их добровольного возвращения и возможные меры по стимулированию такого решения. Однако министр внутренних дел ФРГ, социал-демократка Нэнси Фезер (Nancy Faeser) считает, что ситуация в Сирии быстро меняется и пока совершенно непредсказуемая, а потому "несерьезно", по ее словам, "заниматься такими спекуляциями".

Иные настроения, похоже, царят в Турции, которая приняла около 3 миллионов сирийских беженцев. "Не успели свергнуть Асада, как беженцы должны покинуть страну" гласит заголовок опубликованного 9 декабря на сайте консервативной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung репортажа из турецкого города Килиса вблизи границы с Сирией. Журналист описывает циничное, как сказано в статье, видео местного мэра в сети Instagram, на котором уборочная машина чистит площадь перед пограничным переходом в сторону Сирии, а глава города сопровождает это записью о том, что местные власти готовы оказать "нашим уважаемым гостям" перед прощанием все необходимые услуги.

8 декабря 2024 года. Сирийцы празднуют в Берлине падение режима Асада Фото: Julius Christian Schreiner/dpa/picture alliance

В Германии аналогично настроена кандидат в канцлеры от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel). В социальной сети X она написала: "У тех, кто в Германии празднует "свободную Сирию", очевидно уже нет больше причин для бегства. Им следует незамедлительно вернуться в Сирию".

Впрочем, "быстрое возвращение и тем более выдворение сотен тысяч сирийцев вряд ли возможно с логистической, административной и юридической точек зрения", - предупредил в беседе с Handelsblatt исследователь миграционных процессов в Германии профессор Констанцского университета Даниэль Тим (Daniel Thym).

Какова роль сирийцев на немецком рынке труда?

Что же касается последствий возможного массового возвращения сирийцев на родину для немецкого рынка труда, то Федеральное агентство по труду представило 9 декабря следующие данные. В настоящий момент в Германии работают и, соответственно, платят социальные взносы 222 610 граждан Сирии, а еще около 65 000 имеют ограниченную занятость (Minijob) с заработком менее 538 евро в месяц. В то же время общее число занятых в ФРГ превышает 35 миллионов человек.

Обучение двух сирийских беженцев профессии машиниста локомотива. В Германии - острый дефицит таких специалистов Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Так что даже в чисто теоретическом случае отъезда на родину всех работающих в Германии сирийцев немецкий рынок труда потерял бы менее 1% занятых. Это вряд ли стало бы для него непоправимым ударом, хотя, несомненно, обострило бы проблему дефицита кадров.

Ведь свыше половины работающих в ФРГ сирийцев являются квалифицированными рабочими, имеют среднее специальное или высшее образование. Так, по данным Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB) в Нюрнберге, в Германии трудятся 5000 сирийских медиков. Однако все они имеют либо вид на жительство, либо уже даже стали немецкими гражданами, так что их отъезд в Сирию был бы исключительно добровольным.