В Германии сирийцы массово празднуют свержение Башара Асада

Тысячи сирийцев вышли на улицы в ряде городов ФРГ, чтобы отпраздновать падение режима Башара Асада на своей родине. Они запускали фейерверк, пели и размахивали флагами.

По всей Германии тысячи сирийских мигрантов вышли на улицы в воскресенье, 8 декабря, празднуя свержение у себя на родине режима Башара Асада. По данным агентства dpa, число участников спонтанного шествия в Эссене составило 11 000 человек, в Мюнхене - 6000, в Берлине - 5000, в Майнце - 3000. Кроме того, сирийцы устроили акции в Гамбурге, Нюрнберге, Хамме, Вуппертале, Дюссельдорфе, Дортмунде.

В столичном районе Кройцберг, где проживает множество выходцев с Ближнего Востока, сирийцы пускали фейерверки и размахивали флагами Сирии с надписью Free Syria на них.

Накануне, когда стало известно, что повстанцы дошли до Дамаска, аналогичные спонтанные уличные празднества происходили и в другом районе Берлина с большой долей мигрантов - Нойкёльне. Как пишет столичная газета Der Tagesspiegel, акции сопровождались битьем в барабаны и хоровым пением.

Как напоминает dpa, те же районы за последние недели не раз становились сценой протестов против израильских авианалетов на сектор Газа. Многие из этих акций завершились столкновениями между их пропалестинскими участниками и столичной полицией, констатируют журналисты.

Сирийские беженцы в Германии

В 2015 году, на пике гражданской войны в Сирии, Германия приняла почти 900 000 беженцев из этой страны. Позже эту политику тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), проводимую в рамках так называемой "культуры гостеприимства", неоднократно критиковали ее политические оппоненты.

Некоторые участники уличных празднеств 8 декабря в Берлине заявили корреспондентам Der Tagesspeigel , что теперь они намерены вернуться в Сирию "хотя бы на время", чтобы принять участие в восстановлении страны.

Канцлер Германии Шольц о свержении режима Асада в Сирии

Комментируя свержение режима Башара Асада, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил 8 декабря, что это - "хорошая новость". "Сегодня мы стоим на стороне всех сирийцев, которые полны надежд на свободную, справедливую и безопасную Сирию. Живут ли они в самой Сирии или за рубежом - все они с величайшим напряжением следили за событиями последних нескольких дней. Они горячо надеются, что теперь у них есть шанс восстановить свою страну и встать на долгий и трудный путь к примирению", - подчеркнул он на вечерней пресс-конференции в Берлине.

Указав, что среди сирийских повстанцев "есть и радикальные, и экстремистские силы", Шольц отметил, что "сейчас важно, чтобы Сирия быстро смогла начать жить в условиях права и порядка и чтобы право и порядок там были восстановлены".

Он подчеркнул также, что для будущего Сирии решающее значение имеют ее суверенитет и территориальная целостность. "Всеобъемлющий национальный диалог, упорядоченный и мирный переходный процесс и, в конечном счете, политическое урегулирование конфликта в Сирии возможны! Вместе с международными партнерами и на основе резолюций Совета Безопасности ООН Германия внесет в это свой вклад", - резюмировал канцлер.

Захват повстанцами власти в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов. 8 декабря сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада.

По данным МИД РФ, Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источники, что он находится вместе со своей семьей в Москве.