  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыГермания

В Германии сирийцы массово празднуют свержение Башара Асада

Александра Иванова
8 декабря 2024 г.

Тысячи сирийцев вышли на улицы в ряде городов ФРГ, чтобы отпраздновать падение режима Башара Асада на своей родине. Они запускали фейерверк, пели и размахивали флагами.

https://p.dw.com/p/4ntjF
Сирийцы в Берлине празднуют свержение режима Башара Асада
Сирийцы в Берлине празднуют свержение режима Башара АсадаФото: Julius Christian Schreiner/dpa/picture alliance

По всей Германии тысячи сирийских мигрантов вышли на улицы в воскресенье, 8 декабря, празднуя свержение у себя на родине режима Башара Асада. По данным агентства dpa, число участников спонтанного шествия в Эссене составило 11 000 человек, в Мюнхене - 6000, в Берлине - 5000, в Майнце - 3000. Кроме того, сирийцы устроили акции в Гамбурге, Нюрнберге, Хамме, Вуппертале, Дюссельдорфе, Дортмунде.

В столичном районе Кройцберг, где проживает множество выходцев с Ближнего Востока, сирийцы пускали фейерверки и размахивали флагами Сирии с надписью Free Syria на них.

Накануне, когда стало известно, что повстанцы дошли до Дамаска, аналогичные спонтанные уличные празднества происходили и в другом районе Берлина с большой долей мигрантов - Нойкёльне. Как пишет столичная газета Der Tagesspiegel, акции сопровождались битьем в барабаны и хоровым пением.

Как напоминает dpa, те же районы за последние недели не раз становились сценой протестов против израильских авианалетов на сектор Газа. Многие из этих акций завершились столкновениями между их пропалестинскими участниками и столичной полицией, констатируют журналисты.

Сирийские беженцы в Германии

В 2015 году, на пике гражданской войны в Сирии, Германия приняла почти 900 000 беженцев из этой страны. Позже эту политику тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), проводимую в рамках так называемой "культуры гостеприимства", неоднократно критиковали ее политические оппоненты. 

Некоторые участники уличных празднеств 8 декабря в Берлине заявили корреспондентам Der Tagesspeigel, что теперь они намерены вернуться в Сирию "хотя бы на время", чтобы принять участие в восстановлении страны.

Канцлер Германии Шольц о свержении режима Асада в Сирии

Комментируя свержение режима Башара Асада, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf  Scholz) заявил 8 декабря, что это - "хорошая новость". "Сегодня мы стоим на стороне всех сирийцев, которые полны надежд на свободную, справедливую и безопасную Сирию. Живут ли они в самой Сирии или за рубежом - все они с величайшим напряжением следили за событиями последних нескольких дней. Они горячо надеются, что теперь у них есть шанс восстановить свою страну и встать на долгий и трудный путь к примирению", - подчеркнул он на вечерней пресс-конференции в Берлине.

Указав, что среди сирийских повстанцев "есть и радикальные, и экстремистские силы", Шольц отметил, что "сейчас важно, чтобы Сирия быстро смогла начать жить в условиях права и порядка и чтобы право и порядок там были восстановлены".

Он подчеркнул также, что для будущего Сирии решающее значение имеют ее суверенитет и территориальная целостность. "Всеобъемлющий национальный диалог, упорядоченный и мирный переходный процесс и, в конечном счете, политическое урегулирование конфликта в Сирии возможны! Вместе с международными партнерами и на основе резолюций Совета Безопасности ООН Германия внесет в это свой вклад", - резюмировал канцлер.

Захват повстанцами власти в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов. 8 декабря сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада.

По данным МИД РФ, Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источники, что он находится вместе со своей семьей в Москве.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Плавучее жилье для беженцев

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

Ежедневно прибывающих в Германию беженцев сегодня размещают в палатках, контейнерах, спортивных залах. Архитекторы разработали более удобные модели жилья для нуждающихся.
Общество7 сентября 2015 г.6 фото
external

Режим Асада пал, несмотря на поддержку России

Режим Асада пал, несмотря на поддержку России

Исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" в ночь на воскресенье взяла под контроль столицу Сирии Дамаск. Режим Башара Асада пал, несмотря на поддержку России. Эксперты говорят о геополитическом поражении России и Ирана, российские власти организовывают вывод воинского контингента из страны.
Политика8 декабря 2024 г.14:01 мин.
Разрушенная статуя Хафез Асада

Как мировые политики реагируют на свержение режима Асада

Как мировые политики реагируют на свержение режима Асада

Кая Каллас, Анналена Бербок, Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху и другие политические деятели мира прокомментировали события в Сирии, в большинстве своем приветствовав падение многолетнего режима.
Политика8 декабря 2024 г.
Показать еще