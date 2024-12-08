Олаф Шольц приветствовал свержение режима Асада в Сирии

"Башир Асад жестоко угнетал свой народ, на его совести бесчисленное количество жизней, многие люди были вынуждены бежать из Сирии, многие из них перебрались и в Германию. Сирийский народ познал ужасные страдания. Поэтому конец правления Асада в Сирии - это хорошая новость", - такое заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) распространила пресс-служба правительства Германии в воскресенье, 8 декабря.

"Сейчас важно, чтобы в Сирии были быстро восстановлены закон и порядок. Все религиозные общины и меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем. Политическое урегулирование конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН все еще возможно", - говорится далее в документе.

Шольц добавил, что Берлин будет оценивать будущие власти Сирии в зависимости от того, предоставят ли они всем сирийцам возможность жить в условиях достоинства и самоопределения и будут ли они "защищать суверенитет Сирии от злонамеренного вмешательства третьих сторон и будут ли жить в мире со своими соседями".

Свержение режима Башара Асада в Сирии

Ранее в тот же день, 8 декабря, сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада.

Со своей стороны Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с бежавшим из страны президентом и он не знает, где находится Асад и его семья, и когда именно тот покинулДамаск.

В МИД РФ подтвердили, что Башар Асад ""принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. При этом он "дал указание осуществить передачу власти мирным путем", - говорится далее в документе. "Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.