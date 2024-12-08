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ПолитикаСирия

Как мировые политики реагируют на свержение режима Асада

Роман Сулима
8 декабря 2024 г.

Кая Каллас, Анналена Бербок, Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху и другие политические деятели мира прокомментировали события в Сирии, в большинстве своем приветствовав падение многолетнего режима.

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Разрушенная статуя Хафез Асада
Разрушенная статуя Хафез Асада Фото: Hussein Malla/AP/dpa/picture alliance

Мировые политики в воскресенье, 8 декабря, дали свои оценки событиям в Сирии , где был свергнут многолетний режим правителя Башара Асада.

Главный дипломат ЕС приветствовала событие и анонсировала "процесс восстановления Сирии"

Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас приветствовала падение режима Башара Асада в Сирии, указав на слабость его главных политических сторонников. "Конец диктатуры Асада - это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана", - написала она. Позже в комментарии к своему посту Каллас указала, что поддерживает "тесные контакты" с министрами стран региона и намерена работать со всеми "конструктивными партнерами в Сирии и в регионе". "Процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию", - добавила новый главный дипломат ЕС.

Бербок: Народ Сирии заслуживает лучшего будущего

"Нельзя точно сказать, что сейчас происходит в Сирии. Но ясно одно: для миллионов людей в Сирии конец Асада означает первый вздох облегчения после целой вечности зверств, совершаемых режимом Асада", - написала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Глава МИД привела статистику жертв и пострадавших в гражданской войне в стране, повлекшей гибель "нескольких сотен тысяч сирийцев", а также припомнила методы пыток, применяемых Асадом против своего народа. "Народ Сирии заслуживает лучшего будущего. Они прошли через ужасные вещи", - констатировала Бербок, добавив однако, что после падения диктатуры "страна не должна попасть в руки других радикалов - под каким бы видом они ни выступали". Она призвала стороны конфликта "выполнить свою ответственность за всех сирийцев", а также этнических и религиозных меньшинств - "таких как курды, алавиты или христиане". "Международное сообщество также призвано обеспечить окончательный выход Сирии из цикла войны и насилия", - резюмировала Бербок.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал падение режима в Сирии "хорошей новостью". "Башир Асад жестоко угнетал свой народ, на его совести бесчисленное количество жизней, многие люди были вынуждены бежать из Сирии, многие из них перебрались и в Германию. Сирийский народ познал ужасные страдания. Поэтому конец правления Асада в Сирии - это хорошая новость", - такое заявление канцлера распространила пресс-служба правительства Германии.

Макрон поблагодарил сирийский народ на арабском, Трамп подчеркнул отсутствие заинтересованности Кремля в защите Асада

"Варварское государство наконец-то пало. Я благодарю сирийский народ за его мужество и терпение. В этот момент неопределенности я желаю им мира, свободы и единства", - на арабском языке написал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что его страна, как и прежде, "привержена безопасности и стабильности на всем Ближнем Востоке".

Избранный президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social указал на отсутствие заинтересованности Кремля в поддержке режима Башара Асада: "Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в его защите".

Днем ранее Трамп также в Truth Social подчеркнул, что Сирия, в которой "происходит хаос", не является другом США, и призвал действующую администрацию Соединенных Штатов не вмешиваться. "Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь!" - говорится в сообщении Дональда Трампа.

Россия следит за событиями с "озабоченностью"

"С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ в Telegram. В нем подчеркивается, что Кремль в переговорах "Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории Сирии" участие не принимал, а сам Асад "принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем".

МИД России при этом обратился "ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем". Отмечается также, что власти РФ находятся "в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции" и принимают "все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии".

Упоминается также и актуальная обстановка с дислоцирующимися на территории страны российскими военными формированиями": "Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет".

Нетаньяху назвал свержение Асада "историческим днем"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, посетив район у границы его страны с Сирией, заявил об отданном войскам приказе захватить районы в буферной зоне, чтобы обеспечить безопасность Израиля, и сказал: "Мы не позволим ни одной враждебной силе утвердиться на нашей границе".

При этом он приветствовал падение режима в Сирии, связав это с успешными боевыми действиями Израиля. "Режим Асада, ключевое звено в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли Ирану и "Хезболлах", главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию на Ближнем Востоке среди всех тех, кто стремится освободиться от этого репрессивного и тиранического режима", - приводит издание The Jerusalem Post слова Нетаньяху во время его визита в приграничный с Сирией район. Свержение режима Асада является "историческим днем ​​в истории Ближнего Востока", добавил он.

Свержение режима Башара Асада в Сирии

Ранее в тот же день, 8 декабря, сирийские повстанцы во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада.

Со своей стороны Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с бежавшим из страны президентом и он не знает, где находится Асад и его семья, и когда именно тот покинул столицу страны Дамаск.

 

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