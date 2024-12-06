Боевики-исламисты в Сирии приближаются к городу Хомс

После захвата Алеппо и Хамы на северо-западе Сирии радикальная группировка ХТШ и ее союзники находятся всего в нескольких километрах от важного узлового города Хомс, где расположена авиабаза России.

Альянс во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), продолжая наступление на севере Сирии против войск президента страны Башара Асада, вплотную приблизился к городу Хомс - третьему по величине в стране после Дамаска и Алеппо. Об этом сообщило в пятницу, 6 декабря, агентство AFP со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Главарь ХТШ Абу Мухаммед аль-Джолани подтвердил, что цель боевиков - свержения Асада, говорится в сообщении.

На пути к Хомсу исламисты вошли в Растан и Тальбиссех. В этих двух небольших городах, по данным SOHR, наблюдалось "полное отсутствие" правительственных войск.

Асад пытается избежать потери Хомса

Министерство обороны Сирии в свою очередь заявило, что его солдаты обстреляли "транспортные средства и скопления" повстанцев в провинции Хама. По данным Минобороны, использовались артиллерия, ракеты, а также "сирийские и российские истребители". Кроме того, армия Асада направила подкрепление в Хомс, говорится в сообщении.

Взятие Хомса "может отрезать Дамаск от прибрежного региона, который является оплотом алавитской секты Асада и в котором у его российского союзника есть военно-морская база и авиабаза", поясняло ранее агентство Reuters. "Асад теперь не может позволить себе потерять что-либо еще. Главное сражение развернется против Хомса. Если Хомс падет, мы будем говорить о возможной смене режима", - цитировало Reuters редактора издания Syria Report Джихада Язигу.

Базы РФ в Тартусе и Хмеймиме

В западном, прибрежном, регионе Сирии расположены российские морская база в Тартусе (Москва называет ее пунктом материально-технического обеспечения ВМФ) и военно-воздушная база в Хмеймиме. База в Тартусе, которая обеспечивала еще советский флот, была восстановлена в 2015 году, когда Путин стал спасать сирийского президента Башара Асада от поражения в гражданской войне. Тартус стал опорной точкой ВМФ России в Средиземноморье после того, как Турция закрыла проливы для захода российских военных кораблей в Черное море.

Хаму на севере Сирии исламисты захватили накануне

Стратегически важный город Хама - пятый по численности населения в Сирии - был захвачен джихадистами 5 декабря после трех дней ожесточенных боев с сирийской армией и всего через несколько дней после взятия боевиками Алеппо. Исламистам удалось освободить сотни заключенных из центральной тюрьмы на востоке Хамы.

Хама также имеет решающее значение для контроля над двумя городами с крупными общинами религиозных меньшинств: Мухрадой, где проживают много христиан, и Саламией, где проживают много мусульман-исмаилитов, уточнило агентство Reuters. В министерстве обороны Сирии, признав факт прорыва повстанцев, заявили, что войска Асада понесли потери и были передислоцированы за пределы населенного пункта, "чтобы сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои".

"Падение Хамы, которая находилась под контролем правительства на протяжении всей гражданской войны, спровоцированной восстанием против Асада в 2011 году, вызовет шок в Дамаске и вызовет опасения, что повстанцы продолжат марш на юг", - говорится в сообщении агентства Reuters. Повстанцы заявили, что продолжат движение на юг. Хомс расположен в 40 км от Хамы. Хама находится в 130 км к юго-западу от Алеппо. До Дамаска от Хамы - еще около 220 км.

Посольство РФ напомнило россиянам в Сирии о возможности "выезда из страны коммерческими рейсами"

Тем временем посольство России в Дамаске опубликовало объявление для граждан РФ, напомнив им о возможности "выезда из страны коммерческими рейсами через действующие аэропорты". При этом посольство сослалось на "сложную военно-политическую обстановку в ​​Сирии.

В сообщении указан номер телефона горячей линии и говорится, что посольство и консульский отдел продолжают работу в обычном режиме. К эвакуации из Сирии граждан России пока не призывают.

Резкое обострение конфликта в Сирии

С 27 ноября, со дня неожиданно быстрого наступления повстанцев, гражданская война в Сирии - после целого ряда лет относительного затишья - за несколько дней вновь приобрела опасную динамику. Группе повстанцев, возглавляемой группировкой ХТШ, удалось за короткое время изгнать сирийские войска из Алеппо и 1 декабря установить контроль над этим крупным городом.

Российская авиация накануне нанесла удары по Алеппо - впервые с 2016 года. Авиаудары РФ были нанесены также по боевикам в других северо-западных районах Сирии.

Башар Асад в ответ на продвижение повстанцев объявил о контрнаступлении. Он заявил, что "уничтожение терроризма" обеспечит стабильность и безопасность всего региона. Асаду предъявлены обвинения в военных преступлениях, таких как использование химического оружия и пытки.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, в ее ходе погибли уже несколько сотен тысяч человек, на фоне масштабных разрушений произошли массовые перемещения людей. Многие беженцы из Сирии нашли убежище в Ливане, который на тот момент также был ареной войны между Израилем и проиранским шиитским движением "Хезболлах".