МИД России: Асад оставил президентский пост и покинул Сирию

МИД РФ заявил, что Башар Асад "принял решение" оставить президентский пост. Аль-Джалали, занимавший пост премьера Сирии, сообщил, что у него нет связи с бежавшим президентом.

Башар Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. Такое заявление было обнародовано в воскресенье, 8 декабря, на сайте МИД РФ .

Асад "дал указание осуществить передачу власти мирным путем", говорится далее в документе. "Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

По данным МИД РФ, российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. "На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет", - указано в заявлении министерства.

Заявление повстанцев о свержении режима Асада в Сирии

Ранее в тот же день, 8 декабря, сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада.

Со своей стороны Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с бежавшим из страны президентом и он не знает, где находится Асад и его семья и когда именно тот покинул Дамаск.

Тем временем выходящая в ОАЭ газета The National обнародовала на своем сайте видео, на котором видно, как вооруженные люди выводят из дома не оказывающего им сопротивления аль-Джалали и ведут его к черному автомобилю.