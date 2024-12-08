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Повстанцы в Сирии требуют "официальной передачи" власти

Сергей Ромашенко
8 декабря 2024 г.

Вооруженные отряды оппозиции и джихадистов захватили Дамаск, президент Сирии Башар Асад бежал из страны. На улицах Дамаска люди празднуют свержение режима Асада, из тюрем освобождают заключенных.

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Сирийские боевики захватили Дамаск
Сирийские боевики захватили ДамаскФото: Omar Sanadiki/AP/dpa/picture alliance

Повстанческий альянс в Сирии, по словам его лидера Абу Мохаммеда аль-Джулани, добивается мирной передачи власти. Государственные учреждения в столице Сирии Дамаске "останутся под контролем бывшего премьер-министра до официальной передачи власти", сообщил аль-Джулани в социальных сетях в воскресенье, 8 декабря. Вооруженным людям строго запрещено приближаться к госучреждениям и открывать огонь.

Свое сообщение в соцсетях аль-Джулани вновь опубликовал под своим настоящим гражданским именем Ахмед Шаара. Эксперты полагают, что это еще один знак того, что лидер повстанцев намерен отказаться от боевого имени аль-Джулани и предстать в глазах общественности в более гражданской роли, возможно, с учетом своей будущей роли в Сирии, отмечает агентство dpa. В последние дни он впервые публично выступил на каналах исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) под настоящим, а не боевым именем.

Боевики ворвались в президентский дворец в Дамаске

Ранее поступили сообщения о том, что вооруженные формирования оппозиции после стремительного наступления по всей Сирии вошли в президентский дворец в Дамаске. Вооруженные боевики ворвались во дворец и кричали "Аллах акбар", сообщило агентство dpa со ссылкой на очевидцев.

В соцсетях появилось видео, на котором несколько вооруженных мужчин стреляют в воздух у ворот дворца. Телеканал "Аль-Арабийя" показал кадры, на которых боевики исследуют дворцовые помещения и сады и делают фотографии.

Президент Сирии Башар Асад незадолго до этого бежал из Дамаска. Повстанцы, по всей видимости, беспрепятственно проникли на территорию президентского дворца, расположенного к западу от столицы. По сообщениям с мест, работники правительства и сотрудники сил безопасности покинули территорию дворца.

Свержение режима Асада

Между тем боевики нескольких вооруженных группировок объявили на государственном телевидении об "освобождении города Дамаска и свержении тирана Башара Асада". Заявление зачитал представитель группировки, именующей себя "Оперативным штабом по захвату Дамаска". В заявлении сообщалось, что "все безвинно заключенные в тюрьмах режима" должны быть освобождены, и содержался призыв к повстанцам и гражданским лицам защищать "имущество свободного сирийского государства".

Формирования оппозиции и джихадистов в результате стремительного наступления всего за несколько дней захватили несколько крупных сирийских городов, включая Дамаск. Маслум Абди, лидер Сирийский демократических сил (SDF), получающих поддержку от США, назвал эти события историческими и объявил о свержении "авторитарного режима" Асада. "Перемены" дают "шанс построить новое сирийское государство, основанное на демократии и справедливости и гарантирующее права всех сирийцев", - заявил он.

Агентство AFP 8 декабря обнародовало фото из центра Дамаска, на которых запечатлено, как ликующая толпа разрушила статую бывшего главы государства Хафиза Асада и топтала ее. Хафиз Асад, отец и предшественник Башара Асада, правил Сирией с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

Израиль развернул войска в демилитаризованной буферной зоне

Между тем Израиль перебросил войска на оккупированные им сирийские Голанские высоты для "обеспечения безопасности". Израильская армия при этом подчеркнула, что "не вмешивается во внутренние события в Сирии".

Израиль захватил Голанские высоты в ходе войны 1967 года и позднее аннексировал их. Подавляющее большинство мирового сообщества не признает аннексию и считает данную территорию оккупированной.

Позднее в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и Сирией была создана демилитаризованная буферная зона. На ее территории запрещено военное присутствие обеих сторон. С 1974 года буферную зону патрулируют миротворцы ООН.

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