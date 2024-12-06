Между Украиной и Сирией: сможет ли РФ воевать на два фронта?

Противники Асада продвигаются в сторону Дамаска, а российские корабли покинули морскую базу в Тартусе. Справедливы ли слухи об их эвакуации и удастся ли России вести одновременно две военные кампании - в Сирии и Украине?

Гражданская война в Сирии вспыхнула с новой силой. Антиправительственные формирования за считанные дни взяли крупные города Алеппо и Хама и быстро продвигаются на юг в сторону Хомса. Если падет и этот город, повстанцы могут выйти на границу с Ливаном. Это означает, что от Дамаска окажутся отрезаны прибрежные сирийские мухафазы (провинции) Тартус и Латакия. Именно там расположены российские военные базы. Ряд аналитиков считает, что их уже эвакуируют. Что происходит там на самом деле, и удастся ли России вести одновременно две военные кампании - в Сирии и Украине, разбиралась DW.

Силы РФ в Сирии: военный аэродром и база ВМФ

Российский контингент в Сирии всегда был немногочисленным. Когда в 2015 году Владимир Путин решил поддержать своего сирийского коллегу Башара Асада, он в первую очередь создал отдельную группу воздушно-космических сил. По оценкам, в Сирию дополнительно направили от 2000 до 4000 солдат. Хотя официальных данных нет, это число, вероятно, оставалось примерно таким все последние годы.

Россия создала в Сирии две военные базы: авиационную на военном аэродроме Хмеймим к югу от Латакии и военно-морскую в порту Тартус . К августу 2016 года в Хмеймиме находились более 20 военных самолетов, около 10 вертолетов и зенитный ракетный комплекс С-400. Российская авиация также использовала два так называемых аэродрома подскока - в Эш-Шайрате и в Эт-Тиясе в Центральной Сирии. В ноябре 2019 года российские СМИ сообщали, что Москва создает новую вертолетную базу в городе Эль-Камышлы на севере страны.

Россия никогда официально не заявляла, что сокращает континент в Сирии из-за вторжения в Украину. Но, как писали СМИ, после февраля 2022 года некоторые истребители покинули Хмеймим, а охранявший базу ЗРК перебросили в Крым.

Кто еще участвовал в боях?

В Сирию также с самого начала направили несколько тысяч наемников из ЧВК "Вагнер". Именно они, а не солдаты регулярной армии РФ, чаще участвовали в наземных боях. Но после 24 февраля 2022 года их перебросили в Украину, а по итогам мятежа в июне 2023 года ЧВК "Вагнер" была расформирована.

Асада также активно поддерживали проиранские вооруженные формирования, такие как ливанская "Хезболлах". "Стратегия Кремля заключалась в том, чтобы сирийские, иранские и шиитские ополченцы воевали, а российские силы оказывали поддержку, а не наоборот", - резюмировали американские военные аналитики Майкл Кофман и Мэтью Рожански в 2018 году.

Где сейчас идут военные действия?

В последние месяцы "Хезболлах" и проиранские группировки оказались значительно ослаблены из-за конфликта с Израилем. Россия тратит большую часть ресурсов в Украине. Этим воспользовались исламистские повстанцы из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ). 30 ноября они взяли Алеппо, 5 декабря - Хаму. Сейчас они стремительно продвигаются на юг и уже вышли на окраины Хомса.

Российские военные базы пока что остаются в стороне от боевых действий. От нынешней линии фронта до Латакии чуть больше 40 км, до Тартуса - 80 км. Но если исламисты окончательно возьмут Хомс и выйдут на границу с Ливаном, то прибрежные провинции Сирии окажутся отрезаны от столицы.

Взятие Хомса "может отрезать Дамаск от прибрежного региона, который является оплотом алавитской секты Асада и в котором у его российского союзника есть военно-морская и авиабаза", написало 5 декабря агентство Reuters. "Если ХТШ двинут сейчас на Хомс и сумеют взять его под свой контроль, Дамаск будет отрезан от Латакии и Тартуса", - подтвердила в Telegram обозреватель из Израиля Ксения Светлова.

Слухи об эвакуации

На фоне стремительного продвижения повстанцев ряд наблюдателей сообщил, что российские войска начали эвакуацию из Сирии. Американский OSINT-аналитик MT_Anderson опубликовал в X спутниковые снимки порта Тартуса без российских кораблей: "С 3 декабря 2024 года подтверждено, что Средиземноморская флотилия покинула Тартус, скорее всего, 2 декабря". Он же обнародовал снимки авиабазы Хмеймим, написав, что она "выглядит довольно пустой". "Видны только пять самолетов, и ни один из них не стоит на приангарной площадке, которую обычно используют ВВС РФ". По словам эксперта, и на прошлых снимках "эта площадка иногда пустовала, так что это не является окончательным признаком эвакуации (пока)".

Морской аналитик H I Sutton написал 3 декабря в статье для портала Naval News о "первых признаках того, что Россия эвакуирует корабли из Сирии" по мере того, как "линия фронта приближается все ближе". 6 декабря в X он подтвердил, что "корабли ВМФ РФ по-прежнему в основном отсутствуют в Тартусе". "Радио Свобода" опубликовало 3 декабря спутниковые снимки ухода российского флота из Тартуса, написав, что он "бежит из Сирии".

Говорить об эвакуации рано?

На фоне этих слухов 3 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские корабли ушли с базы в Тартусе ради морских учений: "Выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования", "в учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Военное ведомство также опубликовало кадры этих маневров с боевыми стрельбами.

Ряд аналитиков не считает это достоверным опровержением. "В число кораблей, отплывших из Тартуса, входили вспомогательные суда, которые не требовались для учений с боевыми стрельбами. Поэтому вполне вероятно, что решение отплыть из Тартуса имело цель, выходящую за рамки простых учений. Учитывая время, наиболее вероятным остается то, что корабли были эвакуированы из порта в более безопасное место. Учения с боевыми стрельбами больше походили на демонстрацию силы. Они вряд ли повлияют на боевые действия на земле и, скорее всего, были нацелены на западную и внутреннюю аудиторию. Ситуация в Тартусе, в Средиземном море и на суше в Сирии все еще развивается", - пояснил H I Sutton в комментарии для DW.

Со слухами об эвакуации резко не согласен российский аналитик Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team. "Никто никого не эвакуирует. ХТШ даже не двигаются в сторону Тартуса" - написал он в X. По его оценке, "флот вышел на учения". "Никто не покидает базу, не эвакуируется с нее, это просто учения, с продвижением анти-асадитских сил никак не связано", - добавил он в комментарии для DW.

О слухах про уход самолетов с авиабазы Хмеймим он также высказался скептически, заявив, что "эвакуация Хмеймима не может пройти незаметно", "было бы видно перемещение и возвращение авиатехники". "Периодическое сокращение числа бортов было всегда, чаще всего это было связано с ротацией", - сказал DW Левиев.

Война в Сирии: что будет дальше?

Несмотря на слухи об эвакуации, российская авиация продолжает наносить удары по противникам Асада. В Telegram-канале повстанцев их называют "рейдами российской оккупационной авиации". Сообщается также, что исламистов атаковали и с кораблей ВМФ РФ.

Опрошенные DW эксперты сомневаются, что Россия сможет оказать Асаду какую-либо дополнительную помощь. "Будет очень сложно увеличить помощь Асаду, не ослабив при этом собственные войска в Украине", - заявил DW военный эксперт Павел Лузин.

"Россия уже не способна оказывать режиму Асада ту помощь, которую оказывала десять лет назад. Да, российские военные рапортуют, что помогают Асаду, наносят какие-то удары по боевикам. Но, как мы видим, этого недостаточно", - сказал DW российский востоковед Руслан Сулейманов, работающий в Баку.

Как Сирия стала "новым фронтом" Кремля To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

По его словам, война в Украине значительно повлияла на боеспособность российского контингента в Сирии. "Конечно, после этого российское присутствие в Сирии начало сокращаться, - сказал Сулейманов. - Было сокращено количество военных и наблюдательных пунктов. Часть российских военных была переброшена в Украину". По его словам, сегодня в Сирии остаются российские наемники, "но они специализируются уже не на выполнении боевых задач, а, скажем, на охране каких-то нефтедобывающих объектов".

По мнению Сулейманова, Кремль намерен продолжать поддерживать Асада, но будет пытаться перевести конфликт в дипломатическую плоскость. Для этого Москва уже запросила встречу в Астанинском формате с участием России, Ирана и Турции. "Опять нужно будет договариваться о разграничении сфер влияния, о новом прекращении огня, - считает Сулейманов. - Впереди очень сложные и очень изнурительные переговоры для Кремля, который и так столько нервов, энергии, ресурсов и всего остального тратит на Украину. Теперь нужно будет эти ресурсы тратить еще и на Сирию".