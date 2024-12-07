Дональд Трамп: США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии

Сирия не является другом США, и Вашингтону не следует вмешиваться в происходящий там хаос, заявил избранный президент США в соцсети Truth Social.

"В Сирии происходит хаос, но она не является нашим другом, и Соединенным Штатам не следует как-то вмешиваться в это. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь!" - такое сообщение избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в субботу, 7 декабря, в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Официальное вступление Трампа в должность главы американского государства состоится 20 января 2025 года.

Продвижение повстанцев в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль города Хама и Дейр-эз-Зор.

По данным директора Сирийскиого наблюдательного центра по правам человека (OSDH) Рами Абделя Рахмана, повстанческие формирования контролируют также всю провинцию Дераа, в том числе ее одноименный административный центр.

Между тем, как отмечает газета NYT, трое главных союзников Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение "Хезболлах" - в данный момент сосредоточены на решении собственных проблем. Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.

"Россия, поскольку она так увязла в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, похоже, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала в течение многих лет", - говорится в посте Трампа от 7 декабря.

При этом, по его мнению, вытеснение российских сил "и самого Асада" из Сирии, которое происходит в настоящий момент, - "может быть, лучшее, что может с ними случиться".

Источник своих данных о российских потерях в Украине Дональд Трамп не указал.

Участие Трампа и Зеленского в открытии собора Парижской Богоматери

7 декабря Трамп присутствовал в Париже на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. На фото, сделанном в Елисейском дворце, он позировал вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой украинского государства Владимиром Зеленским.

В церемонии открытия собора Парижской Богоматери, состоявшейся спустя более пяти лет после случившегося в апреле 2019 года сильного пожара, уничтожившего крышу и часть внутреннего убранства здания, приняли участие около сорока глав государств и правительств.