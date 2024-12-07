Иран и Ирак обеспокоены продвижением сил оппозиции в Сирии

Угрозы для безопасности Сирии представляет угрозу для всего региона, подчеркнули в Тегеране, Багдаде и Дамаске. Главы МИД Ирана, Ирака и Сирии указали на отсутствие альтернативы сотрудничеству и дипломатии.

Главы МИД Ирана, Ирака и Сирии предупредили о возможной угрозе для региона из-за наступления вооруженных отрядов оппозиции в Сирии. "Угроза безопасности Сирии представляет опасность для стабильности в регионе", - говорится в совместном заявлении, опубликованном 6 декабря по итогам встречи в Багдаде глав МИД трех стран Аббасом Арагчи, Фуада Хусейна и Басама Саббаха.

Министры отметили, что нет "альтернативы координации, сотрудничеству и дипломатическим консультациям" для предотвращения "рисков эскалации". Они также указали на "необходимость арабских, региональных и международных мер, чтобы найти мирные решения для вызовов в Сирии и регионе".

Ранее Арагчи заявил о готовности Тегерана рассмотреть возможность отправки войск в Сирию. Он пообещал предоставить союзному правительству президента Сирии Башара Асада "всяческую поддержку" для остановки наступления повстанцев и исламистов. Глава МИД Ирака Хусейн заявил, что силы безопасности находятся в "высокой степени боевой готовности".

Дипломатические усилия

Встреча в Багдаде состоялась накануне переговоров в Дохе. В связи с наступлением исламских боевиков, 7 декабря в Катаре встретятся министры иностранных дел Турции, Ирана и России. Иран и Россия являются важными союзниками Асада. Турция делит с Сирией протяженную сухопутную границу и приняла почти три миллиона сирийских беженцев. Анкара уже много лет поддерживает оппозиционные Асаду силы на севере Сирии, но в последнее время пыталась наладить отношения с Дамаском.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что наступление исламских боевиков в Сирии будет продолжаться без проблем. "Идлиб, Хама, Хомс и, конечно, цель - Дамаск: наступление оппозиции продолжается. Мы надеемся, что это наступление будет продолжаться без инцидентов", - заявил он 6 декабря.