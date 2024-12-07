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Исламисты захватили город Дараа на юго-западе Сирии

Кирилл Шестаков
7 декабря 2024 г.

Сирийское правительство потеряло контроль над городом Дараа и большей частью территории одноименной провинции. США и Иордания призвали граждан покинуть Сирию.

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Боевики-исламисты на окраине Хамы (фото из архива)
Боевики-исламисты на окраине ХамыФото: Ghaith Alsayed/dpa/AP Photo/picture alliance

Сирийское правительство потеряло контроль над городом Дараа, имеющим символическое значение для боевиков-исламистов, а также над большей частью одноименной провинции. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает агентство AFP со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

"Местные группировки взяли под контроль районы в провинции Дараа, включая сам город Дараа. Теперь они контролируют более 90 процентов территории провинции, поскольку силы режима последовательно выводят войска", - говорится в сообщении SOHR. По данным организации, исламистские группировки ранее в тот же день захватили контрольно-пропускной пункт "Нассиб-Джабер" на границе с Иорданией. Со стороны Иордании этот КПП уже закрыт, сообщает AFP со ссылкой на МИД страны.

На фоне эскалации гражданской войны в Сирии правительства Иордании и США призвали своих граждан покинуть эту страну как можно скорее.

Город, с которого началось восстание против Асада

Перешедший под контроль исламистской оппозиции город Дараа символически важен для нее как место, с которого в 2011 году началось восстание против режима президента Сирии Башара Асада. В разгар гражданской войны Дараа был "бастионом повстанцев", отмечает AFP. С 2018 года город находился под контролем правительственных войск.

Резкое обострение конфликта в Сирии

Гражданская война в Сирии 27 ноября вспыхнула с новой силой после нескольких лет относительного затишья. Группе повстанцев, возглавляемой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), удалось за короткий срок вытеснить сирийские войска из города Алеппо и 1 декабря установить контроль над этим крупным городом. Спустя несколько дней ХТШ вместе с другими группировками захватили город Хама.

Башар Асад в ответ на продвижение повстанцев объявил о контрнаступлении. Он заявил, что "уничтожение терроризма" обеспечит стабильность и безопасность всего региона. Асаду предъявлены обвинения в военных преступлениях, таких как использование химического оружия и пытки.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, в результате погибли сотни тысяч человек, на фоне масштабных разрушений произошли массовые перемещения людей. Многие беженцы из Сирии нашли убежище в Ливане, который на тот момент также был ареной войны между Израилем и проиранским шиитским движением "Хезболлах".

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