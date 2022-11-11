Удар РФ по лагерям беженцев в Идлибе: причины и последствия

Атака российских войск на лагеря беженцев в Идлибе была стратегической, считают опрошенные DW эксперты. В результате удара погибли девять человек, в том числе трое детей.

Спустя несколько дней после атак на лагеря беженцев недалеко от города Идлиб на северо-западе Сирии люди все еще находятся в шоке. "Когда мы переезжали в лагерь "Марам" год назад, нам пообещали, что это безопасное место", - рассказывает в беседе с DW 32-летняя Марьям Бакир. В результате атаки в воскресенье, 6 ноября, погиб ее четырехмесячный сын Азам. В мальчика попал осколок снаряда.

Этот лагерь был одним из порядка шести поселений в провинции Идлиб, которые подверглись интенсивным ударам. Марьям Бакир помнит точное время, когда все началось: 7:05 утра. "Мои дети и я пытались укрыться у стены палатки", - вспоминает Бакир. Семья проживала в укрытии из листового металла, теперь она планирует покинуть лагерь. "Я пока не знаю, куда мы направимся, но здесь находиться небезопасно", - поясняет Марьям.

Среди погибших - трое детей

Сирийские войска при поддержке России сбросили на лагеря беженцев кассетные бомбы - несмотря на объявленное Россией и поддерживающей оппозицию Турцией прекращение огня. По данным неправительственной добровольческой организации "Сирийская гражданская оборона" (также известной как "Белые каски"), в результате ударов погибли девять человек, еще 70 получили ранения. Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), которая анализирует данные о погибших в гражданской войне в Сирии, подтверждает эти цифры. Согласно ее сведениям, среди погибших - трое детей и женщина.

В результате атаки разрушены палаточные убежища десятков семей. Инаду аль-Ибрагим, проживавший в одном из них, во время атаки находился на работе. "Я вернулся в лагерь уже после удара и стал звать своих мальчиков. Когда я вошел в нашу разрушенную палатку, то увидел на полу кровь, а в углу - ракету длиной около метра", - говорит в разговоре с DW 45-летний мужчина.

Жилище Инаду аль-Ибрагим, разрушенное после атаки на лагерь 6 ноября Фото: Omar Albam

Его маленькая дочь не пострадала. Жена и четверо сыновей Инаду аль-Ибрагима получили серьезные ранения и находятся в отделениях интенсивной терапии в Сирии и Турции. "Я очень боюсь, что могу потерять свою семью в любую минуту. Все, что нам удалось взять с собой из нашей родной деревни Аль-Фатира, оказалось уничтожено во время нападения", - подводит грустный итог Инаду.

Правительство президента Сирии Башара Асада до сих пор не выступило с официальным заявлением по поводу нападений. В то же время российское государственное информагентство ТАСС сообщило со ссылкой на замглавы "Центра по примирению враждующих сторон в Сирии" Олега Егорова, что удар был нанесен якобы "по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в ответ на атаку с применением беспилотных летательных аппаратов".

Аналитики полагают, что реальные причины атаки в большей степени связаны с совместными геополитическими интересами России и Турции, в первую очередь, на фоне войны в Украине.

Причины удара РФ по лагерям беженцев

За время гражданской войны в Сирии провинция Идлиб претерпела кардинальные изменения. Изначально это был малонаселенный сельскохозяйственный район, где в 2010 году проживало около 165 тысяч человек. На сегодняшний день его население оценивается в 3,5-4 миллиона жителей. Минимум половина из них - люди, перемещенные внутри страны в результате конфликта.

Регион остается последним крупным опорным пунктом двух оппозиционных группировок в стране, которые не только борются с сирийским правительством, но и воюют друг с другом. Это оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА), поддерживаемая Турцией, и исламистская группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которую Турция объявила террористической.

"Недавние атаки связаны с возобновлением мобилизации ХТШ", - говорит Сами Хамди, управляющий директор лондонской компании International Interest. Турция - не единственная сторона, которая выступает против ХТШ. Россия и США также рассматривают эту группировку как врага. Хамди считает, что Москва нанесла авиаудары по лагерям, чтобы предупредить турецкие власти о том, что "Россия готова вмешаться, если Турция не сможет сдержать ХТШ".

Директор по геополитике и безопасности лондонского аналитического центра Azure Strategy Элис Гауэр указывает, что могут быть и другие причины удара по лагерям беженцев. По ее мнению, с одной стороны, таким способом РФ показала свои гражданам, что контролирует ситуацию, несмотря на потери в Украине. С другой стороны, это могло быть своего рода "наказанием" для Турции "за неуступчивость в Черном море". По данным украинского Института Черноморских стратегических исследований, российская эскадра "застряла" в Средиземном море из-за запрета Турции на проход российских военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор, в том числе кораблей Черноморского флота, следовавших к своим базам.

Международные организации - об атаке РФ в Идлибе

Атака по лагерям - это в том числе "плевок в лицо международному сообществу, напоминание о том, что Россия продолжит проводить свою повестку и защищать свои интересы на всех театрах военных действий, чего бы ей это ни стоило", считает Элис Гауэр. Эту точку зрения разделяет сирийско-канадский комментатор из Бейрута Язан Аль-Саади. "В последнем нападении (на Идлиб. - Ред.) нет ничего нового. Это доведено до степени устрашения и будет продолжаться до тех пор, пока не появится механизмов привлечения к ответственности", - полагает Аль-Саади.

В ответ на обстрел лагерей бойцы сирийской оппозиции открыли огонь по проправительственным силам Фото: Omar Haj KadourAFP

В международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) придерживаются мнения, что привлечение к ответственности - вопрос, который необходимо решить международному сообществу. "Страны должны удвоить свои усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих нападениях. В противном случае они рискуют придать еще больше смелости правительству, которое продолжает незаконно использовать оружие для беспорядочных нападений на гражданских лиц", - отмечает в интервью DW Хиба Заядин, старшая научная сотрудница отдела Ближнего Востока и Северной Африки Human Rights Watch, расследующая нарушения прав человека в Сирии.

Правительства большинства стран мира выразили в соцсетях соболезнования в связи с гибелью людей, поддержав призыв генсека ООН Антониу Гутерриша и специального посланника организации по Сирии Гейра Педерсена. "Видя подобные нападения и убийства перемещенных лиц, ООН всегда указывает, в первую очередь, на обязательства всех сторон в полной мере соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданских лиц, в том числе в операциях по борьбе с терроризмом", - заявил официальный представитель спецпосланника ООН по Сирии Дженифер Фентон.

По его мнению, "Сирия не продвинется вперед за счет эскалации насилия". Тем временем в лагерях беженцев приступают к уборке территорий. "Конечно, люди еще не оправились от шока, - констатирует представитель правозащитной организации Human Rights Watch Хиба Заядин. - Но нужно учиться жить дальше и в то же время быть готовыми к следующему удару".

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