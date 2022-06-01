Как видео стало доказательством убийства мирных людей на войне в Сирии

Как и сотни других сирийских семей, семья Сиям смотрела этот шестиминутный ролик в надежде узнать что-то о своем сыне. Васеем Сиям покинул родительский дом в Дамаске 14 апреля 2013 года. Он по заданию правительства Сирии должен был доставить муку в государственную пекарню в Тадамон на юге Дамаска. Вообще это было привычное занятие для 34-летнего мужчины, но 14 апреля домой он больше не вернулся.

На протяжении 9 лет семья Сиям, которая сейчас живет в Германии, считала, что их сына задержали на одном из пропускных постов и отправили в одну из сирийских тюрем. Просмотрев видеозапись, которая содержит чудовищные кадры резни в Тадамоне, они узнали ужасную правду о судьбе Васеема.

Как семья узнала о судьбе пропавшего сирийца

Мужчину в белой футболке и джинсах ведут по пустой улице к яме, в которой лежат трупы людей. "Сначала его узнал мой отец, - говорит Тасним Сиям, сестра Васеема. - Мой брат выглядел совсем иначе, они его били. Возможно, ему было очень страшно". Но отец узнал сына по походке. Глаза юноши были завязаны. Он сам должен был прыгнуть в эту яму с убитыми людьми. В этот момент его застрелили. "Это как кошмарный сон, - говорит Тасним Сиям. - Как мне смириться с тем, что человек на видео, которого так убили, мой брат?"

Родители расстрелянного Васеема Сияма с его фотографией

В апреле 2022 года шокирующее видео из Тадамона с кадрами убийств стало доступно общественности. Оно, как утверждается, было снято 16 апреля 2013 года, через два дня после того, как исчез Васеем Сиям. То, что запечатлено на этих кадрах, трудно досмотреть до конца. В течение всего нескольких минут двое мужчин в униформе убили 41 мирного жителя.

Они чинили расправу по одному и тому же сценарию. Один из них выхватывал очередного человека с завязанными глазами из белого грузового минибуса, подводил его к яме, где рядом со старыми автомобильными шинами уже лежало множество трупов. Человека подталкивали к яме и стреляли в него. После казни трупы облили керосином и сожгли.

Как убийцы "играли" с жертвами

Уже 11 лет идет гражданская война в Сирии. Все это время происходят чудовищные преступления, совершаемые всеми сторонами, участвующими в конфликте. Но видео казни в Тадамоне, который в тот момент находился под контролем сирийских властей, не могло никого оставить равнодушным. Возможно, потому что убийцы явно получали удовольствие от того, что они делали.

Кадр на видео: палач подталкивает жертву к яме

Это было для них "работой", рутиной - убивать людей среди бела дня. Они не торопились, они играли со своими жертвами в чудовищную игру: они говорили несчастным людям с завязанными глазами, что эта часть улицы обстреливается снайперами. Люди бежали и падали в яму. До момента пока они успевали понять, что происходит, их расстреливали.

Палачи, которые чувствовали себя безнаказанными, открыто снимали свои зверства на видео. Они не прятались, не вели запись скрытой камерой, а наоборот, делали это при свете дня, ничего не опасаясь, сами появлялись в кадре и махали руками. Почему они это делали? Хотели получить "трофеи", как она охоте, или продемонстрировать, как "хорошо они выполняют свою работу"? Одно очевидно - это видео не должно было стать достоянием общественности, но стало благодаря одному сирийскому перебежчику.

Как проводилось расследование

Угур Унгор, ученый из нидерландского Института по исследованию геноцида (NIOD), - один из первых, кто в 2019 году получил копию этой видеозаписи. Вместе со своей коллегой Аннсар Шахуд он определил, что палачи на фото очевидно работали на режим президента Башара Асада. Один из них, как утверждают Унгор и Шахуд, - это уже умерший Наджиб аль-Хабаби, член одного из близких властям вооруженных формирований. Более тесно с Асадом связан другой человек на видео: как говорят Унгор и Шахуд, это Амжад Юссеф, которого можно узнать по его панаме. Он все еще является офицером военной разведки Сирии.

Аккаунт Анны Ш. в соцсетях

"Последние два года были для нас адом, - рассказывает Угур Унгор DW. - Представьте себе: вы знаете о чудовищной резне. Вы каждый раз должны смотреть это видео, но никто другой не должен об этом знать". Это не обычное исследование. Двое ученых хотели найти ответственных за это преступление и на основании видеозаписи доказать, что сирийский режим напрямую и неоспоримо связан с чудовищными преступлениями, совершенными в ходе этой войны.

Так появился персонаж по имени Анна Ш., который сыграл роль детектива. На самом деле за ним скрывалась сама Аннсар Шахуд, уроженка Сирии. По легенде молодая женщина-алавитка из Хомса Анна Ш. была восторженной сторонницей президента Асада, тоже алавита. На протяжении двух лет она устанавливала контакты с сотней сирийских чиновников, работающих на режим Асада, и вошла к ним в доверие.

В марте 2021 года она наткнулась на профиль в соцсетях Амжада Юссефа, как она считает, того самого палача на видео. Анна подружилась с ним, иногда беседовала с ним по телефону. Ее коллега Унгор записывал эти разговоры. Юссеф чувствовал себя одиноко. Жаловался на то, что испытывает давление. Анна его слушала. Потребовались месяцы пока Юсеф не признался ей: "Я убил много людей". Ученые достигли своей цели. Анна выполнила свою миссию и исчезла.

Видео как уникальное доказательство

Шахуд и Унгор передали все записи нидерландским и немецким органам юстиции. Для следствия эта запись является уникальным доказательством. Во-первых, потому что четко видно, кто преступник, а кто жертва, и как совершается преступление. Кроме того, она показывает, что эта казнь не случилась внезапно, как гром среди ясного неба. Яма, в которой лежали трупы, была вырыта заранее. Попытка сделать так, чтобы жертв не могли опознать, тоже была рутиной для преступников.

Анна беседовала по телефону с Амжадом Юссефом

"Все это указывает на то, что преступления совершались по определенной системе, - говорит Александр Шварц (Alexander Schwarz), эксперт международной правозащитной организации Amnesty International. - Проведенные согласно выработанной схеме нападения на гражданское население, как следует из этого видео, являются предпосылкой для того, чтобы квалифицировать это преступление как преступление против человечности".

Пока остается открытым вопрос, состоится ли судебный процесс по этому делу, и если да, то когда именно. Дело офицера сирийской спецслужбы Анвара Раслана, осужденного в январе этого года в Кобленце за преступления против человечности, демонстрирует, что в данном случае угловное преследование тоже возможно.

Для Фрица Штрайфа (Fritz Streiff), юридического консультанта организации Mnemonic, которая документирует нарушение прав человека, эта видеозапись является политическим сигналом. Зафиксированные чудовищные преступления, по мнению Штрайфа, важны для противодействия нормализации отношений с режимом Асада. "Речь идет не только об Амжаде Юсефе", - уверен Унгор, а "о системе, которую создали такие люди, как Юссеф".

Наказание виновных, как это произошло на суде в Кобленце, - лишь небольшое утешение для семей жертв. Но Тасним, сестра погибшего Васеема, пока не готова к этому: "Я знаю, что нужно оставаться оптимистами, но сейчас мы потеряли всякую надежду. Мы живем, но только потому, что должны". Несмотря на это она согласилась поговорить с DW: "Я хочу, чтобы люди знали, почему требуются месяцы и годы, чтобы многие из нас наконец интегрировались в немецкое общество. Потому что то, что мы пережили в Сирии, было так ужасно, что этого не может представить себе ни один нормальный человек".

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