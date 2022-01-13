Комментарий: Приговор сирийцу в ФРГ - палач не останется без наказания

Мысль о том, что участник массовых убийств и пыток может свободно разгуливать по Германии, невыносима. Именно поэтому срок давности за самое тяжкое преступление здесь в стране давно отменили - а германская система правосудия, тем временем, отвечает за преследования по всему миру подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В этом есть доля высокомерия, однако, если существуют преступления, которые касаются всех, должна быть и возможность наказать виновных в их совершении где угодно.

Обозреватель FAZ Райнхард Мюллер

Этот "принцип международного права" - шаг вперед. Логично и правильно, что Германия стала проявлять в этой области особенную активность - как в создании международной уголовной юрисдикции, так и в реализации ее принципов на национальном уровне. Это привело к тому, что один из ключевых виновных в преступлениях, совершенных во время войны в Сирии, был приговорен к пожизненному тюремному сроку. Однако приговор бывшему офицеру спецслужб Асада за преступления против человечности в виде убийств, пыток и изнасилований не должен создавать иллюзий.

Перед верховным земельных судом Кобленца предстал не режим в Дамаске, а лишь один из его приспешников. Такие разбирательства по поводу произошедших где-то далеко преступлений не только хлопотны, но и являются испытанием для принципа верховенства закона, в том числе потому, что они проходят на фоне больших ожиданий со стороны жертв.

Уголовное правосудие, в том числе международное, должно принимать решения о виновности отдельных лиц, однако оно не является ни комиссией по установлению истины, ни миротворческой миссией.

И все же: убийство остается убийством; пытки запрещены повсеместно. Для виновных в геноциде, преступлениях против человечности и тяжких военных преступлениях не существует государственной защиты. Теперь об этом стало известно повсюду. Но мы все еще далеки от истинного верховенства международного права. Могущественным палачам нечего бояться, пока у них есть войска, а их падение достается слишком дорогой ценой. Однако, когда их власть рушится, может наступить час закона и справедливости. Ни один палач и преступник больше не может чувствовать себя в безопасности.

Автор: Райнхард Мюллер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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