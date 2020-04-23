Приговор пыточной системе Башара Асада вынесут в Кобленце

Приговор, который вынесет в Кобленце в четверг, 13 декабря, верховный суд федеральной земли Рейнланд-Пфальц, войдет в историю мировой юриспруденции как итог первого процесса по делу высокопоставленного представителя пыточной системы сирийского диктатора Башара Асада.

Позиции обвинения и защиты

Главный обвиняемый - бывший полковник спецслужб Сирии 58-летний Анвар Р. Его обвиняют в причастности к 4000 случаям пыток, 30 убийствам и трем эпизодам сексуального насилия. Федеральная прокуратура Германии потребовала для него пожизненного заключения и признания "особой тяжести вины", что фактически означает невозможность выйти на свободу. Адвокаты призывают оправдать подзащитного. Анвар Р., утверждают они, опасался за свою жизнь и жизнь членов семьи, находился под огромным давлением и не был свободен в своих решениях.

Жертва пыток в сирийской тюрьме

Сам экс-полковник свою вину не признает. Хотя и не отрицает пытки и смерти противников Асада в секретной тюрьме Аль-Хатиб в пригороде Дамаска, которая принадлежала "департаменту 251", отвечающему за безопасность сирийской столицы. Анвар Р. руководил в нем отделом расследований, но, по его словам, никогда лично не применял пытки и не отдавал таких приказов.

Однако это мало что меняет. Как заявил DW в кулуарах процесса адвокат Фриц Штрайф (Fritz Streiff), специализирующийся на защите прав человека, "чем выше человек поднимается в иерархии, тем опосредованно его участие в преступлениях". Поэтому в заявлении немецкой прокуратуры было указано, что "вклад Анвара Р. в преступления, в которых его обвиняют, обусловлен его положением в иерархии департамента 251".

Полковник, перебежчик, подсудимый

Анвар Р. за свои 58 лет успел стать офицером спецслужб, перебежчиком и активным членом сирийской оппозиции. До начала массовых протестов в Сирии он не испытывал никаких моральных проблем, связанных с местом и ролью в системе власти Асада. После окончания юридического факультета университета работал в полиции, в 1995 году перешел в службу общей разведки, где быстро сделал карьеру. Не позднее января 2011 года Анвар Р. служил в звании полковника, имел собственный кабинет в тюрьме Аль-Хатиб, пользовался служебным автомобилем и руководил примерно тремя десятками подчиненных.

Сирийский диктатор Башар Асад

По показаниям свидетелей (в ходе процесса были опрошены более 60 человек, среди них - пережившие пытки), с начала гражданской войны в Сирии тюрьма Аль-Хатиб превратилась в место невообразимого ужаса. По их словам, Аль-Хатиб, отличавшаяся нечеловеческими условиями содержания заключенных, была наполнена криками замученных людей, которые не знали, смогут ли они когда-нибудь выйти из этого ада живыми. Даже просто содержание под стражей в таких условиях равносильно пытке, заявила рассматривающая дело судья Анне Кербер (Anne Kerber).

Анвар Р. утверждает, что после начала протестов внутренне отрекся от режима. Причиной стало якобы то, что спецслужбы, вместо того чтобы заниматься сбором информации, превратились в инструмент запугивания. Подсудимый заверяет, что даже старался помогать заключенным, насколько это было в его - как он подчеркивает, весьма ограниченных - силах. Начальство перестало ему доверять. В декабре 2012 года Анвар Р. дезертировал, бежав вместе с семьей в Иорданию. Там он примкнул к сирийской оппозиции и даже принимал участие во второй мирной конференции по Сирии в Женеве в 2014 году. В 2015 году он и его семья получили убежище в Германии.

В августе 2017 года Анвара Р. допросили в полиции Штутгарта как свидетеля по делу сирийца, подозреваемого в военных преступлениях. Бывший полковник, очевидно, чувствовал себя в безопасности, поэтому подробно рассказал о собственной роли в репрессивном аппарате режима Асада. Эта информация попала в ведомство с непривычно длинным названием - "Центральное управление по борьбе с военными преступлениями в соответствии с международным уголовным правом" (ZBKV). Его сотрудники исповедуют принцип: "Германия не должна быть убежищем для военных преступников". В феврале 2019 года экс-полковника арестовали.

Позднее офицер полиции Штутгарта, который допрашивал Анвара Р., рассказал в качестве свидетеля на суде в Кобленце, что, когда он спросил экс-полковника более конкретно о пытках, тот ответил: "При таком количестве допросов в день не всегда можно быть вежливым. С членами вооруженных группировок иногда приходится быть более жестким".

Исходя из принципа международного права

Немецкие власти начали расследовать преступления, касающиеся нарушения прав человека в Сирии, вскоре после начала там массовых протестов в 2011 году. В ходе так называемого структурного расследования Федеральная прокуратура Германии собрала информацию о ситуации в стране в целом, без привязки к конкретным обвиняемым. Речь, в частности, шла о бесследном исчезновении по меньшей мере 102 тысяч человек, попавших в руки сирийских спецслужб, а также задокументированных смертях более 14 тысяч человек под пытками.

Вольфганг Калек

Федеральной прокуратуре Германии и Федеральному ведомству по уголовным делам удалось собрать более 900 тысяч подлинных сирийских документов и опросить более 2000 свидетелей. Эта работа заложила основу для процесса по делу о происходившем в тюрьме Аль-Хатиб.

И это очень важно, считает берлинский адвокат по правам человека Вольфганг Калек (Wolfgang Kaleck), основатель Европейского центра по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR), который представляет интересы сирийских жертв пыток в качестве соистца в судебном процессе в Кобленце. Для Калека решающим в этом деле является то, "что такой суд возможен в Германии", заявил он DW.

В принципе подобные дела должен рассматривать Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Но Сирия не является государством-участником МУС. А возможное решение Совбеза ООН поручить МУС преследование за преступления против человечности в Сирии было ветировано Россией и Китаем.

Процесс в Кобленце стал возможен благодаря закону, который вступил в силу в ФРГ в июне 2002 года и предусматривает уголовную ответственность за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB). Он позволяет немецким судебным органам преследовать за преступления против человечности, даже если те были совершены не в Германии и если ни преступники и ни жертвы не являются гражданами ФРГ.

Подсудимый согласен с приговором

Cирийская журналистка Луна Ватфа не пропустила ни одного заседание суда

Посетившая все заседания суда сирийская журналистка Луна Ватфа, которая во время событий в Сирии сама некоторое время провела в тюрьме, рассказала DW, что под конец судебного процесса Анвар Р. выглядел заметно постаревшим и уставшим. Но, по ее оценке, экс-полковник не сильно изменился в ходе разбирательства.

"Он сохраняет то же выражение лица, что и в начале процесса", - отметила Ватфа. Внешне Анвар Р. действительно не проявляет никаких эмоций. В заключительном слове он сказал, что согласен с приговором, который будет вынесен, и верит в немецкое правосудие.

Смотрите также:

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта От "весны" до войны В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на восемь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Стороны конфликта После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Халифат" террористов В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Культурное наследие как цель террористов Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Миграционный кризис По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Международная коалиция против ИГ В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносили авиаудары по позициям боевиков, занимались подготовкой местных сухопутных войск, оказывали гумпомощь населению. В декабре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Сирии, обосновав это победой над ИГ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Исламская антитеррористическая коалиция В декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Участие России С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Мирные переговоры 14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Применение химического оружия Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Договоренность о зонах безопасности С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Год радикальных перемен в Сирии 2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Разгром ИГ, но еще не окончательная победа В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Тройка" в Сочи В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Новое применение химоружия в Думе По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор. Автор: Илья Коваль

