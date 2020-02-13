Идлиб на грани катастрофы. Судьбы беженцев зависят от Москвы

Всего 40 километров от города Идлиб до пункта пропуска Баб эль-Хава на сирийско-турецкой границе. Худа Кайти - глава неправительственной организации "Женский центр" в Идлибе несколько раз в неделю ездит туда, чтобы навестить людей, находящихся в лагере для беженцев вдоль границы и привезти им гуманитарный груз. Сирийцы, вынужденные покинуть свои дома, уже несколько лет живут там в палатках в чудовищных условиях. "Эти люди особенно нуждаются в помощи, - говорит по телефону Худа Кайти. - О них не помнят. Если сюда перестанет поступать помощь, они будут тихо умирать от голода или от болезней".

Идлиб может остаться без гуманитарной помощи

То, что в Идлиб перестанет поступать помощь, является реальной угрозой. Поскольку срок действия мандата ООН, согласно которому оказывается поддержка региону Идлиб, скоро истекает. В 2014 году Совбез ООН решил открыть 4 пограничных пункта пропуска на северо-западе Сирии, чтобы обеспечить необходимым продовольствием и медикаментами население региона - последнего оплота сирийских повстанцев. Срок действия мандата необходимо постоянно продлевать. Но Сирия и ее ближайший союзник Россия препятствуют этому. В 2020 году был достигнут минимальный компромисс - открыть для гуманитарной помощи только на один год пограничный пункт в эль-Хаве. Этот срок истекает 10 июля.

Худа Кайти (справа)

Согласно разным оценкам, в провинции Идлиб живут 4 млн человек. Более миллиона из них - в лагерях для беженцев. Часть из них являются внутренне перемещенными лицами. После принятой в 2014 году резолюции ООН гуманитарным организациям с каждым годом становилось все сложнее обеспечивать население Идлиба медикаментами и продовольствием. Через пограничный пункт в эль-Хаве, по данным ООН, каждый месяц около 1000 грузовиков доставляют гуманитарную помощь.

Идлибу грозит гуманитарная катастрофа

Согласно данным международной организации HRW, почти 75 процентов из четырех миллионного населения Идлиба зависят от гуманитарной помощи. В регионе существует лишь три функционирующих больницы, сейчас в них растет и число больных ковидом, а вакцин практически нет.

"Если перестанет поступать помощь, Идлибу грозит настоящая гуманитарная катастрофа, ведь тогда здесь не будет медикаментов. А нас бомбят. Как мы должны лечить больных и раненых, не говоря уже о тех, кто заразился коронавирусом", задается вопросом Худа Кайти.

В палаточном лагере для сирийских беженцев

На протяжении недель войска Асада при поддержке России ведут бомбардировку южной части Идлиба. Это последний оплот повстанцев Сирии. Особенно сильно под ударами страдает местность вокруг Джабаль эль-Савиех. При этом официально в стране объявлено перемирие.

Помощь в обход ООН

Во время онлайн-заседания Совбеза ООН в конце мая Россия заявила, что, скорее всего, не будет голосовать за продление мандата по пограничному пункту в Идлибе. Глава госдепа США Энтони Блинкен, наоборот, настаивал на открытии второго пограничного перехода для оказания гуманитарной помощи населению. "Дискуссия о пограничном пункте идет де-факто об абсолютном минимуме", - говорит Тиль Кустер, координатор по Сирии в организации Medico International. В реальности должно быть открыто несколько пограничных пунктов.

Эта организация поддерживает "Женский центр", которым руководит Худа Кайти. И она же отправляет гуманитарную и медицинскую помощь, чтобы не допустить распространения ковида среди людей, живущих в лагерях для беженцев. Независимые организации сейчас используют для доставки гуманитарных грузов транспортные пути в обход тех, что предусмотрены официальной программой помощи ООН, говорит Кюстер. Это означает, что они не находятся под защитой ООН и лишены возможности быть освобожденными от ввозных пошлин.

Судьбы беженцев зависят от России?

"Если в регион будет поступать все меньше помощи, цены взлетят. Из-за падения курса сирийской лиры, стоимость продуктов, топлива и других товаров итак почти на рекордном уровне", - говорит Худа.

Пограничный пункт пропуска в Баб эль-Хаве

Так происходит из-за того, что "Россия меряется силами с Западом", считает Бенте Шеллер эксперт по Сирии из Фонда Генриха Белля. ООН может помогать стране, являющейся членом организации, только через ее правительство. На основании этого, Россия требует, чтобы вся помощь Идлибу шла через Дамаск. Асад использует пограничный переход в Идлибе как средство давления. Но по сути, если будет закрыт последний пограничный пункт, сирийские правительственные войска одержат окончательную победу.

Не только Асад, но и Турция, получит выгоду от закрытия пограничного пункта в эль-Хаве. Тогда Турция будет решать вопрос о том, сколько помощи получит Идлиб и кому она будет направлена. Гуманитарные интересы при этом играют малую роль. Если турки позволят доставлять гуманитарную помощь, то только для того, чтобы предотвратить еще больший поток сирийских беженцев, говорит Бенте Шеллер. В Сирии более 10 лет длится гражданская война. Сотни тысяч человек были убиты. Около 10 миллионов покинули свои дома. Более половины из них являются внутренними беженцами.

"Чего ожидает международное сообщество от четырех миллионов человек? Что мы будем сидеть и ждать своей смерти. Мир реагирует лишь тогда, когда произойдет катастрофа. Мы хотим, чтобы вы знали, мы сейчас нуждаемся в помощи", - говорит Худа.

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