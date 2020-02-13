 Идлиб на грани катастрофы. Судьбы беженцев зависят от Москвы | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Идлиб на грани катастрофы. Судьбы беженцев зависят от Москвы

Около 4 млн сирийцев, из них более миллиона беженцев находятся в регионе Идлиб. В июле истекает мандат ООН, согласно которому они получали гуманитарную помощь. Будет ли он продлен, зависит от России.

Лагерь для беженцев в Идлибе

Лагерь для беженцев в Идлибе

Всего 40 километров от города Идлиб до пункта пропуска Баб эль-Хава на сирийско-турецкой границе. Худа Кайти - глава неправительственной организации "Женский центр" в Идлибе несколько раз в неделю ездит туда, чтобы навестить людей, находящихся в лагере для беженцев вдоль границы и привезти им гуманитарный груз. Сирийцы, вынужденные покинуть свои дома, уже несколько лет живут там в палатках в чудовищных условиях. "Эти люди особенно нуждаются в помощи, - говорит по телефону Худа Кайти. - О них не помнят. Если сюда перестанет поступать помощь, они будут тихо умирать от голода или от болезней". 

Идлиб может остаться без гуманитарной помощи

То, что в Идлиб перестанет поступать помощь, является реальной угрозой. Поскольку срок действия мандата ООН, согласно которому оказывается поддержка региону Идлиб, скоро истекает. В 2014 году Совбез ООН решил открыть 4 пограничных пункта пропуска на северо-западе Сирии, чтобы обеспечить необходимым продовольствием и медикаментами население региона - последнего оплота сирийских повстанцев. Срок действия мандата необходимо постоянно продлевать. Но Сирия и ее ближайший союзник Россия препятствуют этому. В 2020 году был достигнут минимальный компромисс - открыть для гуманитарной помощи только на один год пограничный пункт в эль-Хаве. Этот срок истекает 10 июля.

Худа Кайти (справа)

Худа Кайти (справа)

Согласно разным оценкам, в провинции Идлиб живут 4 млн человек. Более миллиона из них - в лагерях для беженцев. Часть из них являются внутренне перемещенными лицами. После принятой в 2014 году резолюции ООН гуманитарным организациям с каждым годом становилось все сложнее обеспечивать население Идлиба медикаментами и продовольствием. Через пограничный пункт в эль-Хаве, по данным ООН, каждый месяц около 1000 грузовиков доставляют гуманитарную помощь.

Идлибу грозит гуманитарная катастрофа

Согласно данным международной организации HRW, почти 75 процентов из четырех миллионного населения Идлиба зависят от гуманитарной помощи. В регионе существует лишь три функционирующих больницы, сейчас в них растет и число больных ковидом, а вакцин практически нет.

"Если перестанет поступать помощь, Идлибу грозит настоящая гуманитарная катастрофа, ведь тогда здесь не будет медикаментов. А нас бомбят. Как мы должны лечить больных и раненых, не говоря уже о тех, кто заразился коронавирусом", задается вопросом Худа Кайти.                        

В палаточном лагере для сирийских беженцев

В палаточном лагере для сирийских беженцев

На протяжении недель войска Асада при поддержке России ведут бомбардировку южной части Идлиба. Это последний оплот повстанцев Сирии. Особенно сильно под ударами страдает местность вокруг Джабаль эль-Савиех. При этом официально в стране объявлено перемирие.

Помощь в обход ООН

Во время онлайн-заседания Совбеза ООН в конце мая Россия заявила, что, скорее всего, не будет голосовать за продление мандата по пограничному пункту в Идлибе. Глава госдепа США Энтони Блинкен, наоборот, настаивал на открытии второго пограничного перехода для оказания гуманитарной помощи населению. "Дискуссия о пограничном пункте идет де-факто об абсолютном минимуме", - говорит Тиль Кустер, координатор по Сирии в организации Medico International. В реальности должно быть открыто несколько пограничных пунктов.            

Эта организация поддерживает "Женский центр", которым руководит Худа Кайти. И она же отправляет гуманитарную и медицинскую помощь, чтобы не допустить распространения ковида среди людей, живущих в лагерях для беженцев. Независимые организации сейчас используют для доставки гуманитарных грузов транспортные пути в обход тех, что предусмотрены официальной программой помощи ООН, говорит Кюстер. Это означает, что они не находятся под защитой ООН и лишены возможности быть освобожденными от ввозных пошлин.

Судьбы беженцев зависят от России? 

"Если в регион будет поступать все меньше помощи, цены взлетят. Из-за падения курса сирийской лиры, стоимость продуктов, топлива и других товаров итак почти на рекордном уровне", - говорит Худа.

Пограничный пункт пропуска в Баб эль-Хаве

Пограничный пункт пропуска в Баб эль-Хаве

Так происходит из-за того, что "Россия меряется силами с Западом", считает Бенте Шеллер эксперт по Сирии из Фонда Генриха Белля. ООН может помогать стране, являющейся членом организации, только через ее правительство. На основании этого, Россия требует, чтобы вся помощь Идлибу шла через Дамаск. Асад использует пограничный переход в Идлибе как средство давления. Но по сути, если будет закрыт последний пограничный пункт, сирийские правительственные войска одержат окончательную победу.  

Не только Асад, но и Турция, получит выгоду от закрытия пограничного пункта в эль-Хаве. Тогда Турция будет решать вопрос о том, сколько помощи получит Идлиб и кому она будет направлена. Гуманитарные интересы при этом играют малую роль. Если турки позволят доставлять гуманитарную помощь, то только для того, чтобы предотвратить еще больший поток сирийских беженцев, говорит Бенте Шеллер. В Сирии более 10 лет длится гражданская война. Сотни тысяч человек были убиты. Около 10 миллионов покинули свои дома. Более половины из них являются внутренними беженцами. 

"Чего ожидает международное сообщество от четырех миллионов человек? Что мы будем сидеть и ждать своей смерти. Мир реагирует лишь тогда, когда произойдет катастрофа. Мы хотим, чтобы вы знали, мы сейчас нуждаемся в помощи", - говорит Худа.

Смотрите также:  

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Руины повсюду

    Одну часть Алеппо контролируют войска сирийского президента Башара Асада, другую - повстанцы. С обеих сторон - огромные разрушения. В результате бомбардировок стертыми с лица земли оказываются целые улицы. После каждого налета добровольцы помогают искать людей под завалами.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Вынужденная изобретательность

    Те, кто потерял дом, вынуждены искать новую крышу над головой. Люди размешаются не только в палатках: для некоторых жильем становятся сгоревшие автомобили и автобусы.

  • Syrien - Wohnungen in Aleppo

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Жилье для переселенцев

    Сирийские власти призвали жителей районов, контролируемых повстанцами, покинуть свои дома и перейти на территории, подконтрольные войскам Асада. Их обещают разместить в таком жилье на севере города.

  • Syrien - Rebellenangriffe in Aleppo

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    На войне все средства хороши

    Повстанцы всеми силами пытаются предотвратить продвижение войск Асада. В подконтрольном оппозиции районе Алеппо Машхад жгут покрышки, чтобы черный дым закрывал обзор противнику.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Мечети под прицелом

    Это мечеть Омар бин аль-Хаттаб в районе Кафр Хамра. Ее купол пострадал от бомбежки правительственных войск в июле этого года.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    В поисках выживших

    Для расчистки завалов в одном из контролируемых повстанцами районов, пострадавшем от налета авиации Асада, нужна тяжелая техника. Иногда, чтобы найти погребенных под грудами мусора и бетона людей, спасатели разбирают завалы прямо руками.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Сад среди руин

    Житель Алеппо Абдулла эль-Ктмави разбил небольшой сад прямо среди развалин. Здесь он выращивает овощи, чтобы частично прокормить себя.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Очереди за хлебом

    Чтобы купить хлеба, нужно отстоять в очереди не один час. На фото - очередь за хлебом в подконтрольном повстанцам районе на севере города.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Отвлечься от войны

    В разгар войны мобильные игровые площадки - островки радости для детей.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Война - настоящая и игрушечная

    Дети играют в войну на одной из контролируемых повстанцами улиц.

    Автор: Кристиан Вольф, Ирина Филатова


Смотреть видео 03:52

Война в Сирии: кто поможет беженцам в провинции Идлиб?

        

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Применение химоружия в Сирии: обвинят ли в ФРГ режим Башара Асада в совершении военных преступлений  

Договоренность Путина и Эрдогана о прекращении огня в Сирии - что пишут немецкие СМИ (06.03.2020)  

Также по теме

Syrien | Von der Türkei unterstützte syrische Kämpfer

Сделка по Сирии между РФ и Турцией может быть похоронена в Идлибе 13.02.2020

Наступление сирийских войск при поддержке России в провинции Идлиб привело к эскалации конфликта с Турцией. Ситуация грозит разрушить хрупкое соглашение между Анкарой и Москвой.

Реклама