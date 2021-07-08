Помощь ООН для Сирии оказалась из-за России под вопросом

Ирландия и Норвегия в четверг, 8 июля, предложили Совету Безопасности ООН продлить помощь Сирии еще на один год и доставлять ее не только через пункт пропуска "Баб-эль-Хава", но и через второй пункт - "Эль-Ярубия", возобновив его работу. Россия после этого внесла свой проект, считая достаточным продлить еще на шесть месяцев работу единственного пункта пропуска - "Баб-эль-Хава".

Договоренности о способах доставки помощи в страну истекают 10 июля, голосование в Совбезе ООН по обеим резолюциям назначено на 9 июля. У России есть право вето и она может заблокировать предложение западных стран по Сирии. "Год - не пойдет", - заявил РИА "Новости" постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию действует с июля 2014 года. Изначально помощь в страну доставляли через четыре пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией, "Эль-Ярубия" на границе с Ираком и "Эр-Рамта" на границе с Иорданией. Но Россия и Сирия начали настаивать на том, чтобы число таких пунктов уменьшалось, в итоге сейчас действует всего один. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев уверяет, что механизм трансграничной помощи Сирии уже не актуален и что нужно налаживать его "нормальную деятельность" через Дамаск. В этом случае контроль над частью помощи получит глава Сирии Башар Асад, что, как опасаются на Западе, усилит его позиции по отношению к его противникам в стране.

В Сирии нуждаются в помощи извне более 2 млн человек: если Совет Безопасности не договорится о ее продлении, это может привести к гуманитарной катастрофе в стране, считает ООН.

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