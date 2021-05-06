Немецкий министр осудил Москву за позицию в гуманитарной помощи для Сирии

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) призвал Россию не препятствовать доставке экстренной помощи ООН миллионам беженцев на севере Сирии. В Совете Безопасности ООН России следует поддержать резолюцию о трансграничной гуманитарной помощи (ТГП) и разрешить гуманитарным организациям доставлять их грузы через КПП Баб-эль-Хава, заявил Мюллер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в четверг, 8 июля.

По его словам, угроза Москвы блокировать продление открытия границы на севере Сирии для гуманитарной помощи неприемлема. Закрытие КПП в условиях пандемии, по словам министра, было бы гуманитарной катастрофой. Необходимо не только оставить открытым Баб-эль-Хава, но и обеспечить открытие новых пограничных переходов.

Совбез спорит о механизме доставки гуманитарной помощи в Сирию

По вопросу о продлении разработанного ООН в 2014 году механизма доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию Москва и Запад имеют различные позиции. До 2020 года гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могли пользоваться четырьмя пограничными пунктами пропуска на границе с Турцией, Ираком и Иорданией. Однако в связи с переходом большей части территории Сирии под власть центрального правительства Дамаск и Москва стали выступать за сворачивание работы погранпереходов и замену трансграничной гуманитарной помощи централизованными поставками через Дамаск.

Россия и Китай дважды накладывали вето на проект резолюции Совбеза о продлении механизма ТГП, предложенный Германией и Бельгией. Компромиссный вариант, принятый летом 2020 года оставил открытым на год лишь один КПП - Баб-эль-Хава, через который гуманитарные товары попадают из Турции в Идлиб. 10 июля срок действия этой резолюции истекает, а компромисс о том, как должна поступать в Сирию гуманитарная помощь, в которой, по данным ООН, нуждаются 13,4 млн человек, так и не найден.

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