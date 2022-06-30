Гуманитарная помощь Идлибу - рычаг давления России

10 июля 2022 года в Нью-Йорке пройдет совещание Совбеза ООН по поводу ситуации в провинции Идлиб в Сирии. Там проживает около 4 миллионов человек, почти 2 миллиона из которых - в лагерях для беженцев. Для подавляющего большинства из них гуманитарная помощь ООН жизненно необходима, но сейчас доставляется она только через один контрольно-пропускной на границе Сирии и Турции: Баб-эль-Хава. Каждый год мандат на провоз гуманитарных грузов через этот пограничный пункт требует продления и с каждым годом это становится все более сильным рычагом давления в руках политических лидеров.

Почему важен КПП Баб эль-Хава

Баб эль-Хава - не просто пограничный пункт на северо-западе Сирии. Каждый месяц через него из Турции в сирийский Идлиб отправляется от 600 до 800 грузовиков с гумпомощью, собранной международными гуманитарными организациями. Они везут людям продукты, медикаменты и самое необходимое.

"Закрытие КПП Баб эль-Хава может привести к гуманитарной катастрофе. В первую очередь, от этой помощи зависят люди в лагерях для беженцев в Идлибе", - рассказывает DW по телефону Худа Кайти, глава неправительственной организации "Женский центр" в Идлибе. Совместно с организацией Medico International она помогает внутренне перемещенным лицам в провинции Идлиб во всем, что касается образования.

Многие называют Баб эль-Хаву жизненной артерией для тех, кто живет в лагерях беженцев в Идлибе. В одном только лагере Атме, находящемся в 10 км к северу от границы, в палатках проживает около миллиона человек. Многие из них уже неоднократно вынуждены были из-за войны менять место жительства. В этом лагере нет ни водопровода, ни достаточного количества электричества, а из-за плохих санитарных условий там все время вспыхивают эпидемии.

Будет ли продлен мандат

10 июля в Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться продление мандата для доставки гумпомощи через КПП Баб эль-Хава. В 2014 Совбез постановил открыть 4 проходных пункта в на северо-западе Сирии. Через них планировалось обеспечить жителей Идлиба -последнего оплота сирийских повстанцев, который контролируется исламисткой группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), близкой к "Аль-Каиде", необходимым продовольствием.

Однако мандант требуется обновлять каждый год. Башар Асад и его ближайший союзник, Россия, все активнее выступают против продления мандата, потому что Асад хочет полностью взять под контроль те немногие территории, которые еще сопротивляются его режиму. Поэтому Россия, используя свое право вето в Совбезе ООН, делает предметом торга один КПП за другим, перекрывая тем самы пути доставки продолствия и гумгрузов.

В 2020 году с трудом был найден минимальный компромисс: оставить открытым только один переход: Баб эль-Хаву. И с этого момента каждый год решение об этом КПП нужно принимать по-новому.

Каждый год Худа Кайти с беспокойством ждет этого июльского дня. "Через Баб эль-Хаву в турецкие госпитали перевозят тяжело больных. Где их лечить, если КПП закроют? Бенте Шеллер, глава регионального представительства по Ближнему Востоку и Северной Африке Фонда имени Генриха Бёлля, видит проблему в том, что трансграничная гуманитарная помощь оказалась в руках Совбеза ООН: "Россия может использовать свое право ветои препятствовать доставке гумпомощи как дополнительное оружие против сирийского народа".

Как сторонник Асада Россия уже давно настаивает на том, что вся помощь должна доставляться через столицу Дамаск. Но в этом случае есть риск, что гумгруз будут получать только те, кто лоялен к режиму Асада. А путем закрытия Баб эль-Хавы режим получит еще один инструмент давления на население Идлиба.

Более того это усилит притязание Асада и его режима на легитимность. "Асад просто использует гуманитарную помощь для своих политических целей", - считает Анита Староста, эксперт medico international по Сирии, Турции и Северному Ираку.

Гуманитарная помощь - рычаг давления

Россия тоже может попытаться использовать КПП как козырь - в том, что касается войны в Украине. Эксперты предполагают, что РФ попытается использовать голосование 10 июля, чтобы добиться уступок относительно санкций, введенных США и ЕС против России из-за войны в Украине. Вполне возможно, Россия в ответ на них выступит против продления мандата о трансграничной помощи, считает Шеллер: "Возможно, Россия будет прибегать к этому рычагу давления и дальше".

Между тем Россия не собирается раскрывать свои карты. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва еще не решила, как будет голосовать на заседании Совбеза ООН. "Я не отрицаю, что речь идет о беженцах, но на этом же наживаются террористы", - добавил он позже при обсуждении вопроса о судьбе пограничного пункта. Группировка ХТШ, которая контролирует эту территорию, взимает с Баб эль-Хавы пошлины.

"Заявляя при каждом удобном случае, что в Идлибе одни террористы, Россия хочет отпугнуть любую благотворительную помощь", - считает Шеллер. - ХТШ контролирует Идлиб и является экстремисткой организацией - все так. Но при этом в этой провинции живут миллионы людей, из которых более 95% мирные граждане. Среди них очень много детей".

Россия, Иран, Турция стоят у руля

В целом, гуманитарная ситуация в Сирии после 11 лет войны катастрофическая - и обстановка только обостряется из-за экономического кризиса, включая обвал не только сирийской, но и турецкой национальной валюты. Это негативно сказывается на регионе Идлиб. Когда-то Идлиб считался житницей Сирии. Сегодня от этого почти ничего не осталось: многие крестьяне были изгнаны или бежали, на бывших пашнях стоят лагеря. Часть аграрных землей в результате боевых действий больше не пригодна для сельского хозяйства. Еще до войны в Украине Сирия страдала от дефицита зерна. "Глобальный кризис снабжения сейчас значительно ухудшает положение", - говорит Анита Староста из Medico International. Не хватает хлеба, муки, сахара и топлива.

Тем не менее в плане безопасности ситуация немного улучшилась: официально вступило в силу соглашение о прекращении огня между ХТШ и их покровительницей, Турцией - с одной стороны и президентом Асадом и Россией - с другой. Благодаря этому перемирию за последние два года в Идлибе стало меньше военных действий, хотя авиаудары продолжаются.

ЕС и США поставляют Сирии в основном гумпомощь, хоть и заявляют, что Сирия находится в центре политической повестки. Все же в мае в Брюсселе было собрано более 6 миллиардов евро для истерзанной кризисом и войной страны. Но в самой Сирии тон задает Россия и Иран на стороне Асада и Турция в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

Обеспокенность планами Турции

Не только Асад и Россия видят политическую выгоду в приостановлении мандата ООН о пересечении границы в Баб эль-Хаве. Турция в этом тоже по-своему заинтересована. Дело в том, что Баб эль-Хава служит не только КПП для гумпощи от ООН, но и перевалочным пунктом для негосударственных турецких благотворительных организаций, которые действует независимо от ООН.

Если мандат не продлят, то Турция будет решать, кому и сколько гумгруза провозить через границу, т.е. будет иметь все рычаги контроля в своих руках. Турция может разрешить такие поставки, чтобы предотвратить увеличение потока сирийских беженцев на свою сторону. Ведь это совершенно не в ее интересах.

Люди в Идлибе обеспокоены действиями Турции на северо-востоке: уже несколько недель она обстреливает эту часть Сирии. По словам президента Турции Эрдогана, он намеревается изгнать близкие к РПК курдские группировки с турецко-сирийской границы. Критики же убеждены, что Эрдогану это нужно для того, чтобы обеспечить себе территорию в Сирии, куда он мог бы отправлять беженцев.

По словам Худы Кайти, если роль Турции в Идлибе усилится, местные жители могут быть оттуда просто выселены.

Неизвестно, ведутся ли уже переговоры между Турцией и Россией, или есть ли уже какие-то договоренности по поводу КПП Баб эль-Хава. "В чем я не сомневаюсь, так это в том, что мы - люди в Идлибе - просто мячик для политической игры, особенно это касается России", считает Худа Кайти.

А координатор Medico International, Анита Староста, просит все благотворительные организации объединиться, чтобы не допустить превращения гуманитарной помощи в политический инструмент давления.

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