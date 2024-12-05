Исламисты захватили город Хама на севере Сирии

Хама - пятый по численности населения сирийский город. Он находится примерно в 220 км от столицы страны - Дамаска.

Повстанческий альянс во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), продолжая наступление на севере Сирии против войск президента страны Башара Асада, захватил город Хама. Об этом сообщает в четверг, 5 декабря, агентство Reuters со ссылкой на заявление командира сирийских боевиков Хасана Абдулу Гани.

Стратегически важный город Хама - пятый по численности населения в Сирии - захвачен джихадистами после трех дней ожесточенных боев с сирийской армией. Его захват произошел всего через несколько дней после взятия боевиками Алеппо. Исламистам удалось освободить сотни заключенных из центральной тюрьмы на востоке Хамы, уточняет агентство dpa.

Хама также имеет решающее значение для контроля над двумя городами с крупными общинами религиозных меньшинств: Мухрадой, где проживают много христиан, и Саламией, где проживают много мусульман-исмаилитов, пишет Reuters. В министерстве обороны Сирии, признав факт прорыва повстанцев, заявили, что подразделения правительственных войск понесли потери и были передислоцированы за пределы населенного пункта, "чтобы сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои".

Боевики намерены продвигаться дальше на юг

"Падение Хамы, которая находилась под контролем правительства на протяжении всей гражданской войны, спровоцированной восстанием против Асада в 2011 году, вызовет шок в Дамаске и вызовет опасения, что повстанцы продолжат марш на юг", - говорится в тексте Reuters. По данным агентства, повстанцы уже заявили, что готовятся продолжать движение в сторону Хомса, расположенного в 40 км от Хамы. Город Хама находится в 140 км южнее Алеппо. До Дамаска от Хамы - еще около 220 км.

Взятие Хомса "может отрезать Дамаск от прибрежного региона, который является оплотом алавитской секты Асада и в котором у его российского союзника есть военно-морская база и авиабаза", уточняет агентство. "Асад теперь не может позволить себе потерять что-либо еще. Главное сражение развернется против Хомса. Если Хомс падет, мы будем говорить о возможной смене режима", - приводит Reuters слова Джихада Язиги, редактора издания Syria Report.

Резкое обострение конфликта в Сирии

С 27 ноября, со дня неожиданно быстрого наступления повстанцев, гражданская война в Сирии - после целого ряда лет относительного затишья - за несколько дней вновь приобрела опасную динамику. Группе повстанцев, возглавляемой группировкой ХТШ, удалось за короткое время изгнать сирийские войска из Алеппо и 1 декабря установить контроль над этим крупным городом.

Российская авиация накануне нанесла удары по Алеппо - впервые с 2016 года. Авиаудары РФ были нанесены также по боевикам в других северо-западных районах Сирии.

Башар Асад в ответ на продвижение повстанцев объявил о контрнаступлении. Он заявил, что "уничтожение терроризма" обеспечит стабильность и безопасность всего региона. Асаду предъявлены обвинения в военных преступлениях, таких как использование химического оружия и пытки.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, в результате погибли сотни тысяч человек, на фоне масштабных разрушений произошли массовые перемещения людей. Многие беженцы из Сирии нашли убежище в Ливане, который на тот момент также был ареной войны между Израилем и проиранским шиитским движением "Хезболлах".