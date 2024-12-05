Немедленно принять Украину в НАТО: возможно ли это?

Украина хочет прямо сейчас вступить в НАТО - той частью территории, которую контролирует Киев. Это, полагают в Украине, откроет путь к переговорам о мире.

Статья 5-я является основой Североатлантического договора, ставшего учредительным документом при создании НАТО. В ней сказано об обязательстве всех членов альянса оказывать любой другой стране, входящей в НАТО, помощь в случае нападения на нее. Однако при этом каждое государство само решает, какую именно помощь оно предоставит.

"Мы будем защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО", - неоднократно подчеркивал после вторжения России в Украину уходящий в январе следующего года со своего поста президент США Джо Байден.

Киев хотел бы оказаться под этим защитным зонтиком. НАТО неоднократно обещала это, но не называла дату. При этом в какой-то момент, полагают наблюдатели, Украина должна получить вознаграждение в виде членства в альянсе за свою оборонительную войну с Россией.

Защита со стороны НАТО только для части территории Украины?

Президент Владимир Зеленский предложил принять в НАТО Украину в границах той территории, которую контролируют ее власти. Оккупированную Россией часть страны на ее востоке и Крым (около 27% всей украинской территории), которые Россия аннексировала в нарушение международного права, изначально не должны попадать под действие защитного зонтика альянса. Таким образом Зеленский хочет предотвратить дальнейшее продвижение российских войск и создать условия для переговоров о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным.

Технически можно было бы регулировать частичное применение Североатлантического договора в отношении территории Украины. Документ о присоединении страны к НАТО, который должны будут ратифицировать все 32 его участника, может быть сформулирован соответствующим образом. Статья 14-я договора уже содержит дополнительные протоколы по различным вопросам. Статья 6-я описывает, что представляет собой территория, находящаяся под защитой НАТО.

Некоторые острова в Карибском море или Тихом океане, принадлежащие, например, Франции или Великобритании, таковой не являются. В период разделения Германии на два государства - ФРГ и ГДР - действие Североатлантического договора распространялось только на западную часть Германии, то есть на Федеративную Республику. ГДР была членом Организации Варшавского договора, военного союза, возглавляемого Советским Союзом.

Многие члены НАТО не согласны с предложением Зеленского

Вопрос, скорее, в том, хватит ли у государств-членов НАТО, прежде всего у лидера объединения - США - политической воли принять Украину в альянс на таких условиях. Риск быть втянутым в военный конфликт в результате еще одного нападения России на Украину был бы очень высок, предупреждают, например, немецкие политики, занимающиеся вопросами безопасности. Во время своего визита в Киев в понедельник, 2 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) еще раз дал понять, что отвергает немедленное вступление Украины в НАТО.

Помощь - да, вступление в НАТО - не сейчас: канцлер ФРГ Шольц на переговорах с президентом Украины Зеленским в Киеве, 2 декабря 2024 года Фото: Thomas Peter/REUTERS

Бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг придерживается другого мнения. Вскоре после ухода в октябре со своего поста он заявил, что быстрое включение большей части Украины в НАТО может привести к прекращению войны. "Там, где есть воля, есть и способы найти решение. Но нужна граница, которая определит, где применяется статья 5-я, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - пояснил Столтенберг в интервью Financial Times. Франция, Польша и страны Балтии также допускают для себя возможность такого рода частичного членства Украины в НАТО.

Фактор Трампа трудно просчитать

Президент Украины Зеленский неоднократно требовал от альянса гарантий безопасности в рамках своего "плана победы". По оценке немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга (Christian Freuding), возглавляющего в Минобороны ФРГ ситуационный центр по Украине, Киев сейчас "прижат спиной к стене".

Кристиан Фройдинг Фото: DW

По этой причине Зеленский, полагает Фройдинг, вполне мог допустить, что пока воздержится от возвращения контроля над захваченными Россией украинскими территориями. Помимо прочего, российский президент Путин потребовал, чтобы Украина не вступала в НАТО даже частью своей территории.

Неизвестно, как поведут себя в данном случае власти США после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Wall Street Journal со ссылкой на источники из окружения Трампа сообщила, что он может захотеть отложить вступление Украины в альянс "на 20 лет". Пока неясно, как новый хозяин Белого дома намерен добиваться прекращения войны России с Украины, которую обещал закончить "за 24 часа".

Генсек НАТО Рютте: больше оружия для Украины, меньше дискуссий

На недавней встрече в Брюсселе министров иностранных дел стран-членов НАТО новый генсек альянса Марк Рютте заявил, что Украине необходимы не новые дискуссии о путях достижения прекращения огня, а больше оружия и средств противоракетной обороны. "Украине не нужны постоянно новые идеи для мирного процесса, мы должны позаботиться о том, чтобы у нее было все необходимое для сильной позиции, - уточнил Рютте. - С этой сильной позиции Украина должна вести переговоры с агрессором Россией".